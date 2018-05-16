特朗普治下的美國基督徒人數真在增長嗎

圖片版權 Karen Pence / Twitter

美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）稱，因為特朗普總統的關係，美國的信徒人數正在再次上升。近年來，美國的宗教風潮的確有所改變，但是真如彭斯所言嗎？

彭斯說了什麼？

「由於特朗普總統和我們整個行政系統一直在推進你們在這裏學到的原則，美國的信徒數正在上升。」周六，彭斯在密歇根的基督教保守派學院希爾斯代爾學院(Hillsdale College)作演講時稱。

「事實上，過去幾十年來，美國民眾每周踐行包括祈禱、做禮拜、誦讀聖經等宗教活動的比例在穩定上升，就像美國人口總量那樣跳躍式上升一樣。」

彭斯還稱，「在人口數量方面，現在定期去做禮拜的美國人數量是我們建國時的四倍。」

數字透露了什麼？

皮尤研究中心（Pew Research Center）宗教研究副總監格雷格·史密斯（Greg Smith）則稱，彭斯所言與真實的數字有差距。

「我們掌握的數據顯示，最近美國民眾信徒數字並沒有出現上漲。大部分美國人的確聲稱信仰上帝，但總數在下降。」史密斯告訴BBC。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國學生在祈禱。

彭斯稱現在越來越多的美國人會去做禮拜，這個是不是真的呢？史密斯稱，他們的數據同樣不支持彭斯的觀點，「近年來，我們注意到宣稱信仰上帝的美國人的數量在少量減少，同時，認為宗教對私人生活很重要、每天都祈禱、定期參加宗教活動的人的數量也在減少。」

《社會科學》2017年發佈的一項研究顯示，宗教理念很重的那種美國人仍然會持續去教堂做禮拜，但每周必去的人數在下降。

史密斯稱，他們獲得的數據顯示，自稱無神論者或者不可知論者的人數「在急劇上升」。

「美國的基督教徒數量在下降是因為自稱無神論者的人數在上升。」史密斯稱。

2017年，美國公眾宗教研究所的一項調查也發現，全美白人基督徒的人數在減少。1996年，65%的美國人是白人基督徒，這一數字在過去十年間下降到了43%。

特朗普政府對基督教保守派做了什麼？

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年3月，反墮胎遊行者在美國最高法院外示威。

特朗普在基督教保守派中很受歡迎，尤其是他選擇了福音派基督徒彭斯為副總統之後。特朗普兌現了一些競選時的承諾，比如任命大量保守派法官，其中最令人矚目的是尼爾·戈薩奇（Neil Gorsuch）被任命為最高法院大法官。

去年1月，特朗普恢復了1984年的一項政策。這條政策禁止那些實施墮胎或者提供墮胎相關信息的國際團體接受聯邦政府的錢。

周一，特朗普政府兌現了另一個在競選期間對福音派基督徒許下的承諾：承認耶路撒冷為以色列首都。

對於一些福音派基督徒來說，他們支持以色列是因為他們信奉的聖經稱，上帝屬意將以色列賜予猶太人。

特朗普對宗教群體有多大影響力？

儘管特朗普的當選讓基督教保守派獲得了一些勝利，但特朗普政府尚未兌現禁止引產的承諾，沒有撤回美國計劃生育聯合會 (Planned Parenthood)的資金，也沒有廢除約翰遜修正案（Johnson Amendment）（該條款規定包括教會在內的免稅團體在進行若干活動時將喪失免稅地位）。

哈佛大學神學院內閣創新訪問學者卡斯帕爾·奎勒（Casper ter Kuile）認為，特朗普政府對美國宗教的影響取決於如何定義「信仰」。

「彭斯副總統宣稱信仰上帝的美國人分佈廣泛，這一點90%的美國人都同意，但56%的美國人信仰的是傳統、保守的上帝，而彭斯是這56%的人之一。這部分信仰的美國人的數量是在下降的。」奎勒告訴BBC。

「現在，三分之一的千禧一代的人都沒有宗教信仰。美國每年平均要關閉3500所教堂。」