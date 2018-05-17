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繼朝鮮方面態度突變，取消朝韓高級別會談並威脅退出朝美峰會後，美國稱希望朝鮮仍會參加6月12日於新加坡舉行的「特金會」，但已做好應對艱難談判的凖備。

朝鮮副外相金桂冠周三（5月16日）通過朝鮮中央通訊社發表聲明稱，如果美國堅持要求朝鮮放棄核武器，朝鮮需要重新考慮原定6月舉行的朝美領導人會談。

特朗普當天在回應峰會是否會舉行時稱，「我們需要再觀察一下」，並表示美國仍會堅持朝鮮無核化。

白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）對此評論稱，美國仍對峰會舉行抱有希望，特朗普已做好凖備。

「我們知道這些談判會很艱難，已經對此做好凖備」，「但如果峰會無法舉行，我們會繼續目前的極限施壓行動，」桑德斯對福克斯電視台表示。

中國：朝鮮的主動措施值得肯定

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩已在今年兩次訪華，中國在朝鮮半島問題上仍是重要一方。

作為朝鮮半島問題的重要一方，中方的表態引人關注。

中國外交部長王毅16日在巴黎表示，朝鮮為緩解半島緊張形勢採取的主動措施值得被肯定，其他各方尤其是美方應珍惜和平機遇。大家不應做和平的「促退者」。

當天稍早，習近平在北京會見了朝鮮勞動黨友好參觀團。雙方主要圍繞朝鮮經濟建設展開交流，但習近平在講話中提到，中國支持改善北南關係，推動朝美對話，實現半島無核化。

朝鮮試圖掌握談判主動 但結果未必對朝鮮有利

朝鮮副外相的聲明雖由朝中社發佈，但卻並沒有通過普通朝鮮人可以接觸的媒體傳播。韓聯社稱此舉或許是為朝美談判凖備的策略。

韓聯社指出，朝鮮中央電視台、朝鮮中央廣播電台、《勞動新聞》等朝鮮新聞機構未見播發金桂冠聲明。朝中社為服務朝鮮國內外機關及媒體機構的外宣媒體，普通朝鮮居民無法直接接觸其報道。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮16日凌晨還取消了原定當天舉行的朝韓高級別會談。

韓聯社援引相關分析表示，這一做法可能是朝鮮為防止會談方向被美國單方面控制，提高朝鮮談判砝碼之舉。

面對朝鮮動作，美國如何應對決定了朝美會談的走向。BBC駐北美總編輯索普（Jon Sopel）認為，特朗普政府對此會「格外小心」。

索普稱，特朗普已經為會談投入許多，但如果結局「讓美國顯得很愚蠢」，特朗普也不會不惜代價繼續促成會談。

美國智庫「國防重點」（Defense Priorites）專家丹尼爾·戴維斯（Daniel Davis）表示，朝鮮的新舉動不會受到特朗普歡迎。戴維斯分析稱，特朗普「絶不是一個願意被搶風頭的人，也不願意顯得丟臉和尷尬」，他已經多番給予金正恩與朝美會談肯定評價，在這個節點給特朗普「潑冷水」「絶對是個錯誤」。「我不確定他們（朝鮮）打的是什麼牌，但結果可能不會對他們有利」。

朝鮮的強硬聲明

金桂冠聲明中表示，如果美國「把我們逼向角落，單方面要求我們棄核，我們將不再對對話感興趣，不得不重新考慮是否接受朝美領導人會談」。

金桂冠此番表態針對的是國家安全顧問伯爾頓（John Bolton）等美國高級官員的此前言論。伯爾頓曾表示朝鮮可以效仿「先棄核後補償」的利比亞棄核模式。不少專家分析，有利比亞領導人最後下場在前，這一言論可能引起朝鮮警惕。

金桂冠稱伯爾頓的發言「不是意在通過對話解決問題」，指出「利比亞和伊拉克使自己國家屈服於大國而導致國家崩潰」，認為伯爾頓的言論「實質上是想將這種命運強加給我國的不良企圖」。

圖片版權 Getty Images Image caption 伯爾頓是美國資深鷹派人士，從不諱言自己在諸多國際和安全事務上的極強硬立場。

金桂冠表示，朝鮮「曾對會談抱有很大期望，希望會談可以引導半島局勢走向緩和，是打造美好未來的一大步」。

「但遺憾的是，美國在會談前向我們發出挑釁，發表了荒唐的言論。」

朝鮮此前表示將放棄核武器項目，且計劃於本月23-25日拆除豐溪里核試驗設施。

向特朗普發出警告

除伯爾頓外，金桂冠的聲明還直接警告特朗普。聲明指出，特朗普政府聲稱會與之前美國政府不同，卻仍在沿用已經過時的對朝政策。

聲明警告稱，如果特朗普「步之前美國總統們後塵」，即在朝鮮放棄核武器前拒絶與朝溝通，「他會比他的前任們更加悲劇，更加不成功」，「這會與他之前創造前所未有成就的野心相去甚遠」。

但「如果特朗普政府以真誠希望改善朝美關係的方式對待朝美會談，便會得到我們與之相稱的回應」。

朝鮮態度為何急轉直下？

BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）

圖片版權 Reuters Image caption 核武器一直是朝鮮問題的中心話題。

朝鮮多年來不惜巨大代價發展核武器的目的只有一個，為生存。

因此，伯爾頓周日將朝鮮無核化與利比亞、伊拉克進行比較的做法不會讓朝鮮高興。利比亞與伊拉克政權都以崩潰收場。

這也是給特朗普政府的一個警告。他們在告訴美國，朝鮮知道特朗普對「特金會」有多麼渴望，也知道這次會晤會如何被特朗普詮釋為都靠自己極限施壓策略的成功。

此前已經有跡象顯示特朗普的吹噓激怒了平壤，但朝鮮現在決定通過一位有權者表達出來。

圖片版權 EPA Image caption 釋放三名扣押美國人是朝鮮作出的重大讓步。

朝鮮想讓世界知道，自己是從一個有力位置來到談判桌上的，現在他們可能認為所有的讓步都是朝鮮作出的。

朝鮮已經叫停所有導彈試驗，釋放扣押的三名美國人，金正恩上月與文在寅舉行會談，雙方簽訂了一項聲明，且朝鮮將在國際媒體面前關停一座核試驗場。

這個交易他們並不滿意，而聽到特朗普領走功勞對他們來說有些過分了。

這些聲明不僅僅在暗示，在朝鮮接到一個滿意的提案前，朝鮮已經凖備好不參加在新加坡舉行的朝美峰會。

取消朝韓高級別會談

圖片版權 Getty Images Image caption 韓美兩國堅稱聯合軍演是出於防衛目的。

朝鮮已取消原定16日舉行的朝韓高級別對話。當地時間16日凌晨0時30分許，朝鮮向韓國發出通知書，稱日前韓美兩國進行「超級雷霆（Max Thunder）」聯合軍演，決定將朝韓高級別會談無限延期。

隨後朝中社發表公報稱，韓美聯合軍演是對板門店宣言的「公然挑戰」，是與朝鮮半島向好趨勢相逆的「軍事挑釁」。

公報同時警告美國，要求美國"仔細考慮"6月12日在新加坡舉行的朝美領導人會談。

韓國統一部就此表示遺憾，敦促朝鮮為朝鮮半島和平與繁榮，盡快參加會談。

在朝鮮發佈最新立場之前，美國國務院當時表示，將繼續就特朗普與金正恩二人會晤進行凖備，並沒有注意到朝鮮立場有任何變化。

朝鮮與韓國原計劃於今天就上月朝韓領導人峰會在板門店舉行後續對話。雙方代表預計將就峰會達成的一系列共識進行進一步磋商。

4月27日金正恩與韓國總統文在寅在板門店會晤後簽署《板門店宣言》。《宣言》中指出，雙方共同致力於通過完全棄核實現半島無核化的共同目標，爭取在今年內宣佈結束戰爭狀態。