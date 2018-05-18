一年365天 英國人良辰吉日最愛選哪天

結婚是人生大事，擇選良辰吉日是婚禮籌備的重要環節，需要考慮各方面因素。

英國哈里王子迎娶梅根小姐，大日子選在5月19日，似乎沒有特別需要向公眾交代的理由。

BBC記者鑽進1995-2015年英國民政數據庫，找出了兩個日子：1995年9月2日，星期六，另一個是1999年12月25日，聖誕日。

首選"吉日"

前一個日子全國各地有7750對新人喜結連理，最多人結婚，最熱鬧；後一個日子只有3場婚禮，最少人結婚，最冷清。

雖然哪天辦婚禮各家的考慮各不相同，不管是不是迷信，數據顯示有些日子就是比其他日子更"宜婚嫁"。

每年2月份，情人節（2月14日）明顯比其他日子更多婚慶喜氣。

另一個熱門的日子是閏年的2月29日，因為每4年才有一次。

每個月的13日最不受待見，這一點不難理解。

如果13日又逢周五，選這一天舉辦婚禮的伉儷比其他周五的平均數少一半。

周末"太貴」

婚禮放在周末似乎是大多數人的選擇，但刷一刷數據，可以看到一個明顯的趨勢，那就是把吉日放在周末的人越來越少。

雖然周末仍在吉日首選之列，2015年的婚禮只有58%定在周末，1995年是67%。

"周末"主要是指周六，因為大部分人周一要上班，周日就算不上班，去參加婚禮或許不能完全盡興。

一般來說周六的婚禮最貴。

近兩年，選擇周六辦婚禮的人明顯減少，婚禮開銷上漲是原因之一。

據婚禮籌辦服務網站bridebook.co.uk 的不完全統計，2017年選周六結婚的伉儷比2016年減少一半。

這個網站的數據顯示，英國一場婚禮的開銷平均是30255英鎊，包括場地、華蓋、餐飲、樂隊、音響師和布置裝飾。

這只是婚禮，蜜月開支另算。

關於婚禮場地，倫敦一些地標性建築曾被時尚雜誌Bazar列入全國最佳20排行榜，包括倫敦的自然歷史博物館、皇家歌劇院、V&A博物館、泰晤士河南岸國家劇院的露台。

關於自然歷史博物館，婚禮服務公司的推介賣點包括館內陳列的恐龍骨架，以及穿越時空的氛圍體驗。

場地費17000英鎊起價。

皇家歌劇院位於倫敦西區考文園中心，也可以舉辦婚禮，但一年只接兩單，屬鳳毛麟角，價格面議。

如果選擇出國結婚，根據英國航空公司旗下旅行社英航假日的統計，英國伉儷最心儀的海外婚禮地點是印度洋島國毛裏求斯的Le Saint Geran大酒店。

其他熱門地點包括加勒比海的聖盧西亞、巴巴多斯、墨西哥和安提瓜也是熱門選擇。