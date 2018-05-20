印度加強對朝鮮外交期望重返參與半島事務

圖片版權 AFP Image caption 在朝鮮半島南北關係向緩和驟變的形勢下，印度20年來首次派出一名部長級官員訪問朝鮮，顯示出印度對朝鮮外交的新思路。

在朝鮮半島南北關係向緩和驟變的形勢下，印度20年來首次派出一名部長級官員訪問朝鮮，顯示出印度對朝鮮外交的新思路。

印度外交國務部長V.K.辛格率領的印度外交部代表團5月中旬訪問朝鮮兩天，會晤了朝鮮外相李勇浩。

辛格部長曾任印度陸軍總司令，長期活躍於印度軍事和外交界，曾訪問過中國，親自參與調解中印洞朗邊境摩擦，出席東盟會議，主持印度對尼泊爾、越南等國的重大外交活動。是印度莫迪政府的重要外交政策人物。

這次訪問雖然時間不長，但朝印雙方的會談包含了"兩國政治、地區、經濟、教育和文化合作"等廣泛內容，凸現了印度在半島形勢急劇變化下，加強和朝鮮聯繫，參與半島地區和東北亞事務，拓展印度對朝經濟關係的思路。

還有分析人士指出，印度對朝提升外交關係也考慮到與印度長期的宿敵巴基斯坦的因素。過去美國官員就曾指責，朝鮮和巴基斯坦在核和導彈技術開發上有深度合作。

印度早已與日本、韓國有各領域的關係，加強與朝鮮的外交來往，也有助於加強印度"印太地區大國"的形像和對東北亞事務的參與。

雖然印度和朝鮮1973年才建立正式外交關係（同年印度韓國建立外交關係），但印度對朝鮮半島事務的參與可以追溯到朝鮮戰爭時期。

印度和朝韓

過去45年以來，印度一直和朝鮮保持著不溫不火的外交關係。

上世紀50年代初，美蘇為首的兩大冷戰陣營分別支持南北一方在朝鮮開戰，朝鮮戰爭爆發。印度當時作為聯合國成員國，同時是不結盟國家，左右逢源。中國領導人還曾通過印度外交官向當時沒有外交關係的美國傳遞出"美軍如果越過38線中國就不能不管"的警告，但沒能防止後來美軍挺進鴨綠江、中國出兵朝鮮、中美兩軍迎頭相撞。

朝鮮戰爭爆發後，印度支持了當時指責朝鮮軍隊挑起戰爭、入侵韓國、要求朝鮮軍隊退回38線北側的聯合國82號和83號決議案，但沒有支持聯合國出兵朝鮮的84號決議案。

印度對聯合國參戰的行動予以了道義上的支持，並派遣了印度陸軍傘兵部隊一支有346人的醫療救護隊赴半島，其中包括14名醫生。

總體上印度保持了中立，為限制戰爭擴大、盡快實現停火、促成半島停戰實現等方面發揮了積極的作用。比如在停戰實現的當年，數千名中國志願軍與朝鮮人民軍戰俘就是通過包括印度在內的中立國的戰俘營返鄉。

在朝鮮印度建交後，印度一直以來是朝鮮的第二大貿易伙伴（在中國之後），向朝鮮銷售石油、機械、鋼鐵和農產品等。新德里和平壤一直都有對方的大使館。

但印朝關係過去長期受制於朝鮮與巴基斯坦的關係，以及印度和韓國密切的貿易關係。

核與導彈

相比印朝關係，朝鮮和巴基斯坦1972年就建立了外交關係，朝巴兩國也一直保持"友好合作"。

朝鮮一直同時積極拓展對印度和巴基斯坦的外交。特別是朝鮮當年決定開發核武器的國策後，加強和巴基斯坦關係，朝鮮一些關鍵的核技術被指來自於巴基斯坦"核彈之父"卡迪爾·汗的"私人走私網絡"。

朝鮮在開發核武器問題上被中國拒絶後，看中了擁有核技術的巴基斯坦。而90年代巴基斯坦在印度成功開發中遠程導彈的壓力下，特別是在中國迫於美國的制裁壓力下無法繼續向巴基斯坦出售導彈之際，看中了朝鮮不斷提升、並且向外國出售的導彈和技術。

印度和巴基斯坦相繼在90年代末公開核試爆、成為擁核國家後，朝鮮更加努力開發核武，希望能像印巴一樣獲得"核國家"的國際承認。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮不斷開發彈道導彈技術，並被指向巴基斯坦、伊朗出口。

在過去20年裏，平壤高級官員多次訪問過印度。印度幫助朝鮮培訓外交官，印媒還曾爆料說印度還幫助朝鮮培訓軍官。

不過，對印度說，它擔心平壤的洲際彈道導彈技術會擴散到伊斯蘭堡。所以在這次辛格部長訪問前，上一次印度部長對朝鮮的訪問還是1998年，一位印度的信息和文化部長訪問朝鮮出席平壤電影節。

中朝關係與特金會

近兩年，隨著中朝關係因為朝核問題降溫，特別是莫迪政府上台後，印度和朝鮮的關係不斷升溫。美國媒體認為，印度迅速發展的經濟擴大了對原材料的需求，朝鮮主要則出口原材料，包括高科技產品所需的稀土。

在中國的影響擴大到印度洋之際，印度莫迪政府也努力在把影響擴大到東北亞。

新德里的印度防務分析研究所研究員、印度在東亞外交事務的專家庫馬爾·辛格對BBC記者說："印度是朝鮮通向外部世界的重要窗口"。

去年，在聯合國對朝鮮實施有史以來最嚴厲的制裁之際，特朗普政府向世界各國施壓，也要求印度中斷和朝鮮的外交關係，被印度拒絶。印度向美國表示，也許印度可以成為美朝溝通渠道。

辛格說："也許美國人為舉行美朝首腦會也需要印度人的幫助。印度是唯一一個既不是朝鮮半島問題相關一方、又和朝鮮保持良好聯繫的國家，算是個參與方。"