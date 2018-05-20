BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第20周，英國哈里王子迎娶美國演員梅根·馬克爾，兩名「80後」舉辦了一場顛覆王室傳統的婚禮；而在中國鄭州，一名21歲空姐透過「滴滴出行」約順風車不幸被殺，「身中二、三十刀」，引發針對「滴滴」的諸多爭議。

馬來西亞迎來獨立逾60年以來首次政黨輪替，自獨立以來就執政的"國民陣線"政府下台，新政府對中國投資的態度會否改變？全球聚焦的6月朝美領導人新加坡會談，出現變數，朝鮮指控美國「把我們逼向角落」……

一名在37歲前從未有過性生活的60歲男子向BBC剖白，長期沒有親密關係對人生與心理的影響。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

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馬來西亞經歷5月9日的歷史性大選後，以馬哈蒂爾（Mahathir Mohamed；大馬統一翻譯：馬哈迪）為首的希望聯盟（Pakatan Harapan）新政府正式上台。

選前，馬哈蒂爾與希盟領導多次承諾重新審視中國投資；希盟上台將對中國在馬投資帶來什麼影響，是外媒關注的焦點。

檳州研究所研究員黃進發博士為BBC中文分析說：「馬哈迪的立場不是親中、親美，而是親馬來西亞，所以只要中國投資對馬來西亞有利的話，馬哈迪絶對不會拿石頭砸自己的腳，因為中國的崛起是不爭的事實。」

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朝鮮與美國原定六月中在新加坡舉行領導人會談，但朝鮮副外相16日突然表示，如果美國「把我們逼向角落，單方面要求我們棄核，我們將不再對對話感興趣，不得不重新考慮是否接受朝美領導人會談」。

「朝鮮想讓世界知道，自己是從一個有力位置來到談判桌上，現在他們可能認為，所有的讓步都是朝鮮作出的，」BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）分析：「這個交易他們不滿意，聽到特朗普領走功勞，對他們來說有些過分了。」

事態將如何發展？請看BBC這篇詳細分析。

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5月初的一個午夜，21歲空姐李明珠落地鄭州，透過滴滴出行APP約了一輛順風車趕往市區，卻未能抵達目的地。 三日後噩耗傳來，警方找到李明珠的遺體：法醫告訴其父，李總共中了「二、三十刀」……

滴滴是否需要為此事承擔責任？該公司發佈懸賞令追尋涉事順風車司機，是否只是公關姿態？有犯罪前科的人，是否應排除在租車平台之外？ BBC中文為你梳理了事件引出的三大爭議。

「我覺得，自己沒有跟異性交往是一件可恥的事。我曾有15至20年時間，沒有跟父母和我的姐妹外的人有身體接觸；遇到心儀對象，我第一個反應是傷心、失落，覺得對方有權繼續生活，不受我打擾。」

「三十多歲時，我開始患有抑鬱症……」

今年60歲的約瑟夫（化名），與BBC分享自己人生前37年一直是處男的經歷。他鼓勵大家，若發現身邊有朋友從未談戀愛，「不要假定那是他或她想要的事情。你可以幫助他們。」

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說起英國皇家婚禮，你的印象或許是：隆重，奢華，正式，傳統……

確實如此。但是，哈里和梅根這對全世界最著名的80後都是有歷史的人。哈里曾被稱作「管不住的溫莎家老二」，年輕時出過大大小小不少花邊新聞；梅根亦不是一位普通的王室新娘，她是個美國人，一位36歲的離婚女子，有進步的政治態度，母親是非洲裔美國人，主張女權主義……

這場婚禮顛覆英國王室的傳統了嗎？