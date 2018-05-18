你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮半島無核化：特朗普金正恩會妥協嗎？

美國總統特朗普說，同朝鮮實現朝鮮半島去核化的途徑並非所謂的"利比亞模式"，與其國家安全顧問先前的說法大相徑庭。

朝鮮被特朗普的國家安全顧問博爾頓之前的說法激怒，5月16日做出激烈反應，說博爾頓之前的講話"用心邪惡"，而且威脅要退出計劃6月12日在新加坡同特朗普舉行的峰會。

博爾頓上月在接受哥倫比亞廣播公司採訪，談到同朝鮮建立互信以及對去核進行核實的問題，他提到了"利比亞模式"。不過《華盛頓郵報》的諾雅克（Rick Noack）認為，博爾頓至少沒有公開說要對朝鮮推行改變政權政策。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普說，朝鮮實現去核化的途徑並非"利比亞模式"，其國家安全顧問博爾頓站在一旁。

當時博爾頓說，"我們希望朝鮮出示真實的證據，並非口頭的證明。利比亞這樣做過，他們允許美國和英國觀察員進入他們的核設施相關地點，讓我們打消了懷疑。因此這不是個依賴國際機制的問題。他們要有不同以往的表現。"

"先發制人"

但是博爾頓並沒有提到的是，朝鮮已經回絶了按照10年前利比亞模式制定的核查計劃。諾雅克說，2008年美國建議基於之前在利比亞的做法在朝鮮進行核查，但是遭到朝鮮拒絶，朝鮮當時反對現場取樣和訪問朝鮮沒有公開的設施。

博爾頓這位在布什政府時期受到重用的保守主義鷹派人物，今年4月初成為特朗普的國家安全顧問。他堅信朝鮮的核武器對美國構成的威脅如此緊迫，美國已經沒有時間尋求外交途徑解決朝鮮問題。

今年2月他在《華爾街日報》上撰文主張對朝鮮採取先發制人的打擊，"考慮到美國對朝鮮情報的欠缺，我們不應該等到最後一分鐘"。

Image caption 2011年3月，倫敦和華盛頓同卡扎菲的關係惡化，卡扎菲被反叛武裝推翻後處死。

"美國完全有正當的理由採取先發制人的打擊，對朝鮮核武器造成的不得已局面做出反應。"

"韓國模式"

儘管如此，美國總統特朗普仍然說他認為峰會可能舉行。特朗普說，"利比亞模式根本不是我們對朝鮮的計劃"。特朗普講這番話的時候，他的國家安全顧問博爾頓就在一旁。

特朗普計劃同金正恩達成的協議會是"某種讓他繼續在位，在他自己的國家，管理自己的國家，他的國家會變得很富裕"的內容。

"看看韓國，從經濟上講，這是一個韓國模式…他們都是很勤奮，是很了不起的人民。"

對於計劃中的峰會，特朗普說："就我們了解，朝鮮並沒有什麼改變。我們沒有得到任何這方面的消息。"

"如果（朝鮮）確實改變了，沒關係。如果他們沒有變，我認為我們就可能有個非常成功的會面。"

"卡扎菲模式"

2003年利比亞領導人卡扎菲上校宣佈同意放棄該國的大規模殺傷性武器研發項目，他的宣佈令世界許多國家感到意外。在隨後幾個月當中，美國解除了對利比亞施行的大部分制裁，恢復了同利比亞的外交關係。

圖片版權 PA Image caption 英國首相布萊爾2004年還訪問的黎波里擁抱卡扎菲，說卡扎菲是反恐戰爭中的伙伴。

2003年底，利比亞領導人卡扎菲同美國經過數月談判，同意放棄核武器及生化武器的研發項目後，當時的美國總統小布什歡迎利比亞重回"國際社會"。英國首相布萊爾次年還訪問的黎波里擁抱卡扎菲，說卡扎菲是反恐戰爭中的伙伴。

利比亞似乎擺脫了國際孤立，但是到了2011年3月，倫敦和華盛頓同卡扎菲的關係惡化，北約武裝干涉利比亞，促使卡扎菲被推翻，卡扎菲被反叛武裝捉獲後虐殺。

在得知卡扎菲被打死的消息後，當時正在接受記者採訪的美國國務卿希拉里高興地說："我們來了，我們親眼看了，他死了。 "

本周早些時候，朝鮮還取消了同韓國計劃中的高層會談。美韓聯合軍事演習也讓朝鮮大為不滿，朝鮮認為美韓軍演是演練入侵朝鮮。

朝鮮似乎恢復使用過去一貫的強硬措辭。朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權指韓國當局無能而且無知。BBC駐首爾的記者勞拉·比克說，周四朝鮮對韓國的批評和強硬表態似乎表明平壤開始偏離兩周前支持朝美峰會的立場。