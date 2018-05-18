美國得州一所高中發生槍擊案至少8人喪生

圖片版權 TWITTER/ @HCSOTEXAS Image caption 這所高中距離休斯敦40英里（65公里）。

美國得州休斯頓南部聖達菲高中發生槍擊事件，造成至少8人死亡，絶大多數是學生。

據報道，一名持獵槍的槍手周五（18日）早上闖入美國得克薩斯州聖達菲市高中，進入一間正在上藝術課的教室胡亂開槍。

警方說，一名學生被拘留，學校以及附近的街區已被封鎖。

警方說，另一人也被拘留。一名警員受傷，不知傷勢如何。目前尚不清楚兇手的作案動機。

警方一個拆彈小組以及幾加架救護直升機已經趕赴槍擊現場。

聖達菲是一座只有13000人的小城市，位於休斯頓南部約一小時的車程。

發生槍擊的聖達菲高中約有1400名學生，距離休斯敦40英里（65公里）。

美國近期校園槍擊事件頻發。當地時間5月16日早晨，伊利諾伊州一家高中突發槍擊事件，一名青少年槍手向一名校警開槍後，校警開槍還擊將其制服，事件中未有其他人受傷。

今年3月，美國帕克蘭校園槍擊案中，一名該校學生持槍行兇，槍殺了17名學生。事件引發美國民眾大規模抗議遊行。

最新公布的一項研究報告指出，美國校園重大槍擊事件正快速增加，過去18年因此奪走的性命比整個20世紀還多。