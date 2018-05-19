哈瓦那飛機墜毀逾百人死亡　現場慘烈三人倖免於難

圖片版權 EPA Image caption 這架波音737客機在首都哈瓦那的何塞馬蒂國際機場附近墜毀。

據古巴官方媒體報道，一架波音737客機在首都哈瓦那的何塞馬蒂國際機場附近墜毀，超過100人死亡。

古巴共產黨中央機關報《格拉瑪報》稱，有3人倖免於難，但傷勢危重。

這架波音737-201客機當地時間周五12:08起飛（格林尼治標凖時間16時08分），飛往奧爾金市（Holguin）。

租賃這架飛機的墨西哥公司稱，這架飛機載有110名乘客以及機組人員。

古巴官方媒體"古巴辯論"網站（ Cubadebate）則報道稱，機上有六名墨西哥機組人員，乘客主要為古巴人，另有五名外國人。

古巴領導人米格爾·迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）在走訪了事發現場後說，"這是一起不幸的航空事故。現在消息不太樂觀，遇難者人數可能很多。"

古巴國家電視台說，該飛機是從古巴首都飛往該島東部奧爾金市的一趟內陸航班。

這架飛機是由墨西哥航空公司達莫赫（Aerolineas Damojh）租賃給古巴國營航空公司——古巴航空（Cubana de Aviación）。

圖片版權 Reuters Image caption 飛機殘骸散落在周圍很大一片區域

墨西哥當局稱，這是架產於1979年的波音737飛機，在去年11月成功通過檢查。

達莫赫航空公司也被稱為全球航空（Global Air），目前有三架飛機在運營。

波音公司表示，該公司將"遵照美國法律規定，並在美國國家運輸安全委員會和古巴當局的指導下"，派遣一個技術小組前往古巴。幾十年來，美國對古巴一直實行貿易禁運。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 緊急服務人員抵達事故現場參與救援