印尼騷亂廿年：華人地位提升 種族標籤依舊

圖片版權 AFP Image caption 1998年5月21日，經過多個星期的示威後，印尼總統蘇哈託辭去職務，結束30多年的統治。

20年前的5月21日，印尼總統蘇哈托宣佈辭職，結束30多年的獨裁統治。在這之前，示威者在首都雅加達舉行連續多星期的示威，更一度演變成騷亂，多家印尼華人的商店被搶掠，據報造成1000多人死亡，近百名婦女被強暴。

印尼政府在過去20年撤消了許多蘇哈托時代針對華人的禁令。他們再次可以公開慶祝農曆新年、也可以使用中文名字和參政。

雖然如此，多數印尼人與華人在種族問題上的爭議從未消失。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）去年的全國調查發現，大部份受訪的印尼人仍然認為華人掌握著當地經濟，接近一半受訪者說他們「無法與印尼華人交朋友」。專家指出，種族問題在政治上仍然是印尼社會上一大分歧。

但也有印尼華人說，在他們眼中，「印尼人」和「華人」兩個名稱，其實可以共存，沒有衝突。

圖片版權 Getty Images Image caption 1998年雅加達騷亂期間，多家華人開設的商店被搶掠。

20年前的回憶

1998年5月12日，約6000名學生和教職員在印尼首都雅加達的特裏薩克蒂大學（Trisakti University）靜坐，要求總統蘇哈托下台。在場的軍人和警察突然向在場的人開火，造成四名學生死亡。

印尼彼時受亞洲金融危機影響，經濟增長放緩，貨幣大幅貶值，令物價飛漲。槍擊事件發生前，示威者已經多星期在街上游行，要求政府改善經濟。這些遊行慢慢演變成反政府示威，再變成騷亂，目標是被視為掌控印尼經濟的華人社區。

印尼華人陳姝伶（Christine Susanna Tjhin）當時二十多歲，是塔魯瑪迦大學（Tarumanagara University）的本科生 ，上學的地方毗鄰特裏薩克蒂大學。因為騷亂，她已經多天沒去學校，待在家裏。

陳姝伶說槍擊傍晚，有一群示威者聚集在她家門外嘗試強行打開閘門。陳姝伶和當地許多華人一樣，安裝了四至五米高的堅固閘門，示威者進不去她的家。陳姝伶記得示威者擾攘了數小時，直至太陽下山。「有人開始向我們家投擲石塊，我爸爸跑進我的房間，跟我說：我們要走了。」

離開了家，才是麻煩的開始。陳姝伶當時所在社區主要的居民都是土生印尼人，她們家是區裏少數的華人。「到了街上，我記得有一群年青男子向我們投擲雜物，也推撞我們。「幸好過了不久，有一些當地印尼居民幫助他們驅散襲擊者，又為他們召來社區領袖和伊斯蘭地區教長，護送他們回家。

另一位印尼華人優素福（Dinny Jusuf）當時是社區組織「母親之聲」（Voice of Concerned Mothers）的成員。特裏薩克蒂大學的槍擊事件後第二天，她與「母親之聲」的另一位成員到學校察看，發現到處都是打破的玻璃窗和血。「我們當時仍然未完全掌握發生了甚麼事，我們感到十分困惑，同時十分憤怒。」

優素福之後出席了四名被殺學生的喪禮。當時局勢仍然十分緊張，她說當時還有傳言指印尼政府部署了狙擊手，會向出席喪禮的人開槍，但優素福堅持出席。「我們當時不知道我們是否安全，我們也完全沒有安全感。」

騷亂在同一天晚上最嚴重的時候，優素福在雅加達的住所。她記得，那晚從家裏的窗往外看，見到有人在距離住所不遠的超級市場縱火，許多華裔鄰居都十分害怕，都躲到優素福家裏去，「街上完全沒有警察、也沒有軍人。「過了數天，局勢稍為緩和下來後，優素福才帶同家人到峇裏島暫避。

解禁華人文化

圖片版權 AFP Image caption 騷亂結束 後，印尼街道滿目瘡痍。

蘇哈托最終在多方壓力下辭職，副總統哈比比宣誓就任總統。印尼政府、民間和聯合國人權辦事處分別都對騷亂展開調查，其中發現有最少85名婦女在騷亂期間被強暴。

澳大利亞樂卓博大學（La Trobe University）研究員維納尼塔（Monika Winarnita）和墨爾本大學研究員塞蒂亞萬（Ken Setiawan）的研究顯示，印尼政府調查委員會認為軍隊和政府高層多名成員應對騷亂期間針對婦女的暴力行為負責。納尼塔接受BBC中文採訪時說，委員會建議印尼政府成立臨時人權法庭處理這些指控，但至今當地法庭仍未展開聆訊。

另一方面，印尼政府也逐漸撤銷蘇哈托執政時針對華人文化的多條禁令，容許華人在公開場合說中文，也從2004年開始將農曆新年列為印尼全國假期。哈比比在1998年9月簽署法案，禁止政客在公開場合使用「pribumi」（印尼語，解作「土生印尼人」）。《雅加達環球報》專欄作家翁淨勝接受BBC中文採訪時解釋，多數華人認為這個詞語帶有冒犯之意，因為蘇哈托掌權時代經常用這個詞語暗指華人是「新來的人」。

澳洲莫納什大學（Monash University）印尼中心研究員珀迪（Jemma Purdey）認為，印尼華人的地位在1998年後已經得到很大提升，而且至今再沒有發生過大規模的排華事件。她又說，近年在印尼發生襲擊的起因主要都是宗教問題，如較早時在第二大城市泗水的連環炸彈襲擊，針對的是非伊斯蘭教徒，而不是華人。

圖片版權 EPA Image caption 泗水早前發生多宗襲擊，造成十多人死亡，目標包括當地的警察總部和數家教堂。

種族戒心依舊

但印尼人與當地華人至今還沒有擺脫種族的標籤，在印尼人和華人通婚的家庭中，種族歧視和彼此之間的隔閡陰影仍然籠罩。 優素福嫁給當地一名爪哇男子多年，但夫家親戚因為種族關係，沒有完全接受她。每次優素福回自己娘家的時候，母親也會跟她說："不要跟那些pribumi混在一起。"

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院去年進行全國調查，在印尼各地訪問了1620名居民，發現接近一半的受訪者認為印尼華人對當地經濟有「過多的影響力」，更有超過一半的受訪者表示他們對當地華人政治領袖「感到不安」。

翁淨勝指種族身份認同在印尼至今仍然是引人關注的議題，尤其在政治層面上，政客經常渲染種族差異。

雅加達第一位華人首長鍾萬學在2017年競選連任，但被對手巴斯維丹（Anies Baswedan）擊敗。巴斯維丹發表就職演說時，用「pribumi」描述土生印尼人，說他們現在終於可以「當家作主」。《雅加達郵報》引述批評指，巴斯維丹違反哈比比在1998年簽署禁止使用「pribumi」的命令。

翁淨勝說，政客都知道印尼社會存在種族歧視，「他們隨時都可以喚起這個議題」，為自己營造支持。

圖片版權 Reuters Image caption 雅加達前首長鍾萬學去年被前褻瀆《可蘭經》，被法庭裁定褻瀆宗教罪名成立，判囚兩年。

珀迪認為，印尼人對當地華人的負面印象大都是政客營造出來的。她舉例說，1998年騷亂的前夕，印尼受通貨膨漲影響，各類日常用品的價格暴漲。印尼政府當時就暗示，有人在囤積居奇，令當地人將物價上漲歸咎於以售賣日常用品為主業的印尼華人商家。珀迪指出，受前總統蘇哈托的政權影響，一般印尼人對當地華人的印象已經根深蒂固，改變這些刻板成見，是一項長時間的工作。

維納尼塔指出，印尼華人都希望政府承認他們是當地眾多少數民族之一。「但政府官員和官方話語都向華人轉達著一個訊號：只有土生的印尼人才是真正的印尼人，不管華人有多少世代與印尼人通婚、不管華人有多融入印尼的文化，他們都不會是這個國家的一部份。」

華人成為中國和印尼的「橋樑」

優素福年輕的時候，差點要離開印尼這個她視為家的地方。

印尼共產黨在1965年發動政變，最終失敗，卻讓蘇哈托奪得權力。他隨即清算許多被視為支持印尼共產黨的人，造成最少50萬人死亡，華人也是目標之一。苦於眼前的迫害，優素福的母親因受不了印尼政府對華人苛刻的對待，決意移民美國，也為優素福五名兄弟姐妹逐一申請美國居留權，移居當地，但優素福說，她決定留在印尼。

這個決定令母親十分傷心，但優素福對印尼這個地方太有歸屬感，不想離開。「我有一個強烈的感覺：我屬於印尼這個地方，我要留在這裏。」

圖片版權 EPA Image caption 中國總理李克強5月訪問印尼期間，與總統佐科•威多多（Joko Widodo）見面，聲言要推動兩國關係發展。

近年來，中國與印尼的關係日漸密切。中國在2015年中標為印尼建設首條高速鐵路，該條鐵路連接雅加達和西爪哇省城市萬隆。中國總理李克強今年5月訪問印尼期間，與總統佐科•威多多（Joko Widodo）見面，宣佈要推動兩國關係發展。

珀迪認為，印尼華人應主動參加社會事務，打破隔膜，而中印兩國的關係發展，為當地華人參與公共事務帶來契機。「在這方面來說，印尼華人協助印尼政府與中國打交道可扮演重要角色，尤其是兩國間的經貿關係。」

印尼華人陳姝伶現在是當地智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）的中國研究員。她認為自己是比較「幸運」的一群，因為自己能接觸有關中國與印尼的資料，協助兩國改善關係。

陳姝伶認為自己既是華人，又是印尼人，兩種身份沒有衝突。「北京奧運在2008年開幕時，我身為華人有一種驕傲的感覺。但那會削弱我印尼人的身份嗎？會影響我的愛國心嗎？我認為是不會的。」