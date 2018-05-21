中美暫停貿易戰 兩國貿易前景仍存變數

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5月20日，美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）的一番話給劍拔弩張的中美貿易戰按下暫停鍵。

姆努欽稱，美國將暫停與中國的貿易戰，暫緩對中國進口產品加徵關稅，取而代之的是，美國將與中國簽訂更多的貿易協議。

姆努欽在接受美國福克斯周日新聞（Fox News Sunday）採訪時稱，兩國達成的初步協議包括中國將「實質性」地購買更多美國產品，對中國經濟做結構性調整，以幫助美國在中國市場更有競爭力。

暫停意味著兩國雙贏？

5月15日，中國國務院副總理劉鶴率團訪美，19日，中美兩國在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明。除了減少美對華貿易逆差、中國增加進口美國貨物外，聲明還提及了知識產權保護、鼓勵雙向投資等問題。

隨後，劉鶴在接受媒體採訪時表示，此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Talking trade with the Vice Premier of the People’s Republic of China, Liu He. pic.twitter.com/9T7Iq6F3Xe — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年5月17日

中國國家媒體《環球時報》評論稱，「這次中美簽署的協議遵循了兩國雙贏的原則。美方將獲得大幅減少貿易逆差的機會，中國將實現有助於國家發展和人民美好生活所需產品從美方的穩定購買。」

新華社稱該聯合聲明是「一個共贏的典範」。《人民日報》下屬的微信公眾號則稱，中美協議的達成是雙方訴求的中和，不應理解為中國單方面對中國的妥協。

上周，美國官員曾稱，中國凖備從美國多購買2000億美元的商品和服務，而中國外交部在上周五否認了這一消息。周六出爐的兩國聯合聲明中，沒有提及任何金額或者確切的數字，也沒有提及此前備受關注的中方要求美國解除中興制裁一事。

專家稱貿易戰仍可能爆發

經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)分析師馬志昂(Nick Marro)稱，「關稅暫停是誠意談判的積極信號。這至少表明，頭腦冷靜的人正在尋找某種妥協方式。但是，我們還沒有走出危險地帶。經濟學人智庫認為，貿易戰爆發的風險依然很高，儘管爆發的時間被延後了。這是因為核心問題，也就是阻止中國技術轉讓和知識產權保護問題，都沒有解決。」

「鑒於美國國內政界反對力度很高，我們認為，美國不會在中興通訊問題上大幅掉頭。然而，這一點又會促使中國在未來的貿易談判中採取強硬立場。這可能就是為什麼中國想對美國農產品關稅進行預期折衷以換取美國對中興通訊較為溫和的處理方式的意圖未能實現。」

「特朗普本人也是解決這些貿易爭端的最大風險因素之一。即使美國出現一項提案，但由於美國談判立場到目前為止如此分散，中國可能會懷疑這些提案的可行性。」馬志昂說。

貿易戰為何一觸即發

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5月19日，美國和中國發表聯合聲明稱，中國將採取有效措施實質性減少美國對華貿易逆差。去年，美國與中國的貿易赤字達到了3,350億美元。

2016年，美國總統特朗普在競選總統時就提到，美國必須與中國在內的其他國家重新談判貿易協議。特朗普曾指責中國違反國際知識產權法，並承諾就職當日就會將中國定為「匯率操縱國」。

特朗普並沒有真的那麼做。儘管如此，他還是在去年8月下令重新審視美國面臨的不平等貿易，調查發現，美國面臨來自中國的一系列不平等操作，包括中國給外資公司施壓讓他們轉移技術，中國給美國公司施加的不平定貿易條款等。

今年3月，特朗普宣佈將給中國進口商品（主要是鐵和鋁）增加關稅。

而北京立馬反擊，稱中國將對一系列美國進口商品增加關稅，包括飛機、大豆、汽車、豬肉、紅酒、水果、堅果等。