朝鮮說自己棄核 我們怎麼核實？

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朝鮮表示，本周將開始拆除核試驗場，許多外國記者都會到場觀看。不過，我們如何確認朝鮮真正實現了「無核化」？

朝鮮豐溪里（Punggye-ri）核試驗場坐落在該國東北部山區。自2006年起，朝鮮在這裏進行了六次核試驗，但朝鮮表示將在5月23日至25日間採取「技術措施」拆除這個試驗場。

朝鮮稱其致力於推進無核化，但是朝美就如何推進仍持不同意見，此前曾威脅將退出與美國總統特朗普的會談。

乍一看，金正恩關閉試驗場的承諾似乎是終止核計劃的第一步，但是這究竟能走多遠？

專家評估

朝鮮用豐溪里試驗場來測試核武器，附近的萬塔山（Mantap）下還挖了坑道系統。有人認為，這個試驗場已經有部分崩塌。

朝鮮表示，將邀請韓國和國際記者等外國見證者觀看崩塌坑道、拆除觀測設備，用「透明的方式」展現其作業過程。

目前還不清楚他們是否會邀請專家，但是如果要對拆除過程進行評估，這是必需的措施。

圖片版權 Planet Labs Inc Image caption 朝鮮豐溪里核試驗場衛星圖像

邀請全面禁止核試驗條約組織（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organisation; CTBTO）參與，能夠讓大家確認該試驗場無法再進行核試驗。該監察組織擁有傳感器網絡檢測核試驗，目標是在全球範圍內禁止核試驗。專家能在技術上判斷試驗場的摧毀度。

分析人士期望看到，目前可用的豐溪里坑道崩塌，拆除監測設備。

儀式過後，政府和獨立專家可以使用衛星圖像監測試驗場活動、新建築或新設施，這可能顯示朝鮮計劃重啟核試驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮曾在國際媒體鏡頭前拆除寧邊核設施。

如果朝鮮秘密建設一個新的核試驗場，那衛星圖像就難以監測，朝鮮有許多山區可以用來建設試驗場。如果是那樣的話，朝鮮無法隱藏任何新的地面試驗，因為可以監測到試驗引發的震動。

朝鮮願意拆除豐溪里試驗場可能顯示，相信自身的核項目已經取得充分進展，不再需要完整的核試驗。關閉試驗場也只是完全無核化的第一步，因為其核武器項目不僅僅是一個試驗場。

朝鮮擁有一系列設施，可以生產製造核武器需要的可裂變物質高濃度鈾和鈈。這些設施中有一些鈾礦，以及離心機、核反應堆和再處理設施，這些都在朝鮮寧邊（Yongbyon）。另外，朝鮮還有洲際彈道導彈計劃。

然而，今年早前朝鮮半島關係解凍，朝鮮宣佈停止所有導彈和核試驗。

朝鮮「無核化」的承諾很可能不同於美國的「全面、可驗證和不可逆」的核裁軍。但是，即使未達到這樣全面的棄核，仍然有一些先例可以借鑒，來減少不穩定情況。

1994年，朝鮮與美國簽訂《朝美核框架協議》，朝鮮暫停了核項目，以換取重油和輕水核反應堆。負責監管核技術的國際原子能機構（The International Atomic Energy Agency）進行了檢查，以確認朝鮮未將核材料用於生產武器。

寧邊核設施的檢查是協議的重要部分，用於生產鈈的核反應堆冷卻塔被銷毀。然而這並非不可逆轉。2002年，《朝美核框架協議》破裂後，朝鮮宣佈重啟寧邊核設施。2005年，朝鮮承認為「自衛」製造了核武器。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮發展核武的前世今生

未來任何無核化協議都需要檢查人員有檢查的權力。摧毀豐溪里試驗場可能需要數周，但是核實朝鮮拆除核武基礎設施需要數年。

全面、可驗證、不可逆的的無核化需要持續監測所有核設施。檢查人員需要進入設施、檢測秘密場所。即使這樣，仍無法讓朝鮮過去幾十年來獲取的大量科技專業知識全部消失。

有核知識，基礎設施並不需要保留。如果沒有國際檢查人員的持續監督，朝鮮可以在幾年內就重啟核武器計劃。

關於本文

本分析乃由BBC委托外部機構之專家撰寫。

凱瑟琳·戴爾任職於美國佛蒙特州明德大學蒙特雷國際研究學院，您可在Twitter上關注其賬號@atomic_pickles。

英文原文編輯：Duncan Walker