新研究：向選民派錢也不一定買得到票

  • 2018年 5月 22日
A general view showing BJP supporter wearing a mask of Indian Prime Minister Narendra Modi is seen during the Bhartya Janta Party (BJP) public rally meeting ahead of Karnataka Assembly Election, in Bangalore, India, 08 May 2018. 圖片版權 EPA

印度選民如何決定投票意向？一般而言，是考慮候選人的身份、意識形態、種姓、表現或種族。

外界普遍認為，金錢賄賂也是影響印度貧窮、弱勢選民意向的因素之一。早前在南印卡納塔克邦的地方選舉中，當局破獲一宗涉及2000萬美元現金及其他報酬的「破紀錄」賄選案件。當地傳媒報道，競選工作者向承諾投給特定候選人的選民匯款，並承諾在該候選人勝出後再支付額外報酬。

印度的賄選問題一直嚴重，其中一個原因是當地的選舉競爭越來越激烈。1952年獨立後首次選舉，印度只有55個政黨，到2014年，已多達464個。

2009年，印度大選後勝選差距率平均為 9.7%，是該國有選舉以來最低的。2014年，平均勝算差距擴大至15%，但比起其他民主國家的數值，如美國2012年國會選舉（32%）及2010年英國國會選舉（18%），仍然較低。

與此同時，印度選舉的結果也越來越難以預測。政黨對選民的掌控力大不如前，黨派與候選人對結果的把握越來越小，因此在選民身上花費巨款，期望能換取選票。

然而，美國達特芧斯學院政府學系助理教授西蒙·蕭夏（Simon Chauchard）的一項研究發現，大灑金錢買票，未必能夠達到目的。

選舉中的激烈競爭，促使候選人向選民發放金錢或酒水等「禮物」，以達到選舉目的。蕭夏的研究指出，雖然明知這些禮物的成效不太大，但候選人已經陷入了「囚徒困境」，被其他候選人的行為影響了決定。

圖片版權 Reuters
Image caption 南印卡納塔克邦近日曝出大額賄選醜聞。

「因為擔心對手會派錢送禮，候選人為了抗衡、淡化對手這項策略的效果，自己也得派錢送禮。」蕭夏說，這情況實際上是一個零和遊戲。

蕭夏的研究團隊，以2014年國會選舉及2017年地方議會選舉中孟買的數據，以及對主要政黨黨派工的訪談，作為這項研究的基礎。

研究發現，在選舉日前數周，候選人會透過地方上具有影響力的人物，如住房組織主席、工會及宗教領袖，向選民發放現金或酒水等禮物，有候選人花在每名選民身上的成本，高達15美元。

有黨工對研究人員表示，這些禮物的效果不彰，很多現金都被這些中間人自己收入囊中，根本到不了選民手裏。其中一名開銷最大的候選人，結果得票只排第四。研究人員從多個不同政黨共80名黨工口中得悉，派錢送禮只能影響極小數選民。

對於這個情況，黨工認為是選民的問題，指選民十分精明，很清楚候選人根本沒有辦法得知他們最後投給誰：選民在收錢之後，可以「背叛」候選人，即使該候選人的禮物十分慷慨。至於候選人發放的現金與禮物最終到死忠支持者、還是游離選民手中，研究團隊則未搜集到相關數據。

「向選民買票並非全然無用，」蕭夏表示：「如果你不買，就會失票，買票的實際作用是讓自己和對手站在同樣的起跑線上。如果不送禮，票或會跌得更多。但只有在差距非常小的選舉中，買票行為才會對最終結果造成影響。」

德里的政治學者沙佐爾·庫馬（Sanjay Kumar）則認為，不同政黨對賄賂貧窮選民的成效深信不疑。「這才是為什麼大部份政黨都會買票。所有政黨都向選民擲大錢，希望拉回未決定的選民或游離選民。但是沒有實證顯示這一招是有效的。」

圖片版權 AFP
Image caption 候選人基本上沒有任何辦法知道選民最終的投票意向。

除了上述動機，買票的行為背後也可能有文化因素。有社會科學家指出，南亞國家的貧窮選民，一般傾向富裕、對選民「慷慨」的候選人。在一個貧富嚴重不均的社會中，現金與禮物賄選被視為一種「禮尚往來」。

裙帶政治在印度由來已久。劍橋大學社會人類學者安娜史塔西·庇拉華斯基（Anastasia Piliavsky），曾針對性研究印度拉賈斯坦邦的農村選民，發現他們普遍預期候選人會為他們提供飲宴與禮物。庇拉華斯基指出，印度鄉村地區是按照傳統的裙帶關係，去理解選舉政治：「（在那些地區）人們交易、行使權力與建立社交，均是建立在有付出就有收獲的邏輯上。」

在遠離選舉當局監察的地區，候選人會以婚禮或生日派對之名舉辦盛大活動，一些不知名的來賓，比如通常是合資格選民，就會到場大吃大喝及領取現金與禮物。

倫敦政治經濟學院人類學者穆克莉卡·班納吉（Mukulika Banerjee）表示，弱勢選民「會收取所有政黨的金錢，但不會以金額來決定投給哪一個，而是按照『其他考慮』決定投票意向。」

「很遺憾，這就是印度政治的現狀，」蕭夏引起述一名執政印度人民黨領袖表示：「你要花錢，至少在目前而言，不可以繞過這一步。」另一名政治人物則有更有趣的解讀：「在選舉中的現金，就像機車所需的汽油。如果你不為你的機車加油，永遠不可能去到終點，但加油了機車與不會跑得更快。」

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