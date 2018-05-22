抬價還是變臉？特朗普說或推遲與金正恩會談

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美國總統特朗普說，他可能推遲與朝鮮領導人金正恩下月在新加坡的歷史性會談。

"若會談現在不發生，可能會在以後舉行。"特朗普在與韓國總統文在寅白宮會面後表示，美國在會談前有自己想要的東西。

韓聯社報道說，文在寅此次的華盛頓之行"是為了告訴特朗普可以從金正恩那裏得到什麼和得不到什麼。"

截至發稿，平壤方面尚未作出回應。但就在上周，平壤也給美國"潑冷水"，威脅稱若美國堅持讓朝鮮單方面棄核，則可能取消與美國的會談。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普的此番言論是在會見韓國總統文在寅後做出的。

會談前幾周雙方還相互威脅，讓一些觀察人士感到震驚。上周，特朗普在推特上暗指中國可能影響了朝鮮的決策，但北京否認這種說法。

朝鮮本周邀請了諸多外國記者前往報道核試驗場的拆除工作。外界原本認為這是朝鮮真正無核化的開始，但目前的"口水仗"卻給此增加了諸多不確定性。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮半島無核化：特朗普金正恩會妥協嗎？

平壤認為，雖然美國和其盟友不斷向金正恩示好，但他們的真正目的不僅是讓朝鮮放棄核武，還要讓金正恩陷入與利比亞前獨裁者卡扎非同樣的境地。

特朗普的國家安全顧問博爾頓4月底在美國媒體上表示，華盛頓正在考慮使用"利比亞模式"來解決朝鮮問題。這句話惹惱了平壤，也讓特朗普迫不得已地與博爾頓唱反調。

另外，特朗普政府也在與朝鮮會談前幾周退出奧巴馬政府與伊朗簽署的核協議。這讓一些親朝人士覺得，即便美國保證金正恩在無核化後的安全，但華盛頓也可能在不久後撕毀協議。