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全球有數以億計的人會說英語，但隨著翻譯科技發展，以及「混合語言」（hybrid language）的出現，其地位會否受到威脅？

地球上哪個國家，能說英語、或正在學習說英語的人最多？

答案：中國。

根據劍橋大學出版社的一項研究，中國有3.5億人對英語有一定認識，印度則有1億。在中國以英語為第二語言的人，很可能比美國以英語為母語的人還要多（有五分一美國人在家中說的並不是英語）。

但英語作為「全球最受歡迎語言」的地位，究竟還能維持多久？世界經濟論壇估計，目前全球共有15億人說英語，但當中只有不足4億人以英語為母語。

而英語本身也有很多種，即使在英國亦然。譬如在港口城市樸次茅斯，即使在網絡式英語和美式英語流行的當下，其地區方言「pompey」仍獲廣泛使用。

英語是全球最受歡迎的「通用語」（ lingua franca），即母語不同的人之間最傾向使用的語言。試想像，一個完全不諳法語的中國人與一個完全不懂中文的法國人碰面，彼此之間會如何溝通？很可能就是透過英語。

但這是五年前的可能，現在已經未必如此了。因為電腦翻譯與聲音辨識技術不斷進步，這兩人可以說回自己的語言，然後透過機器即時翻譯，理解對方的意思。

所以，英國作為全球性語言的日子，可能已開始倒數；誇張點說，電腦正步步進擊，並且佔了上風。

這篇文章的原文是英語，但你只需要按幾下鼠標，就可以用德語或日語閲讀。既然電腦能做到這地步，為什麼還要那麼辛苦的學英語呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 將來，我們還需要人類翻譯員嗎？

現在，要與其他國家做生意、玩最新的電子遊戲、聆聽最流行的音樂，不懂英語都很難做到，但這個情況正在急速改變。

在美國斯坦福大學，來自韓國的電腦科學家李元兼（音）正在研發一項翻譯及聲音辨識技術，希望達到客戶打電話到客戶服務熱線時，分不清接線生是人還是機器的效果。

斯坦福大學機器學習、語言學及電腦科學教授克里斯托夫·曼寧認為，在不久的將來，電腦翻譯技術的水平，一定能與人類譯者比肩。

但這並不是英語面對的唯一挑戰。

目前全球有很多人以英語為第二語言，不同的「混合語」也因而出現，將「標凖」的英語與當地語言結合，如印度式英語、孟加拉式英語、塔米爾式英語等。

在美國，很多源自中、南美洲的拉丁裔美國人，則會混合其父母或祖父母的語言與英語，說的是西班牙語式英語（Spanglish）。

語言並不僅僅是溝通工具，也是身份的表達，讓外界理解一個人的身份認同。來自三藩市的詩人阿德里特（Josiah Luis Alderete）就以西班牙語式英語寫詩－他說這是一種「反抗的語言」，是拉丁裔即使生於、長於美國，仍能承傳文化傳統、表達自身尊嚴的方式。

使用英語的美國及英國，此前一直是主導國際社會的大國，因此英語亦獲得了這樣的地位。但隨著中國崛起成為經濟強國，英語的使用及傳播亦受到挑戰。

現在，對一個居於非洲撤哈拉以南地區的年輕求職者而言，學好普通話及中文在中國找工作，比借學校學到的英語到英美求職明智得多。

Image caption 在烏干達，所有中學課程均須以英語教授

在美國本土，也有越來越多人學習中文。 2015年有報道指，學習中文的中小學生在兩年內翻了一倍，大學內的中文學習者則在十年來增加了五成。

然而在烏干達，所有中學課程均須以英語教授，一些家長亦會以英語培養孩子成長，讓英語成為孩子的第一語言。在世界上很多不同國家，英語仍然被視為取得成功的必須品。

未來，英語的存亡會有危機嗎？我不認為如此，但其國際性主導地位很可能會一直減弱。與其他語言一樣，英語也在不斷演化、以配合實際使用需要。不久以前，「文本」（text）與「朋友」（friend）均只是名詞，但現在這兩個字經常被當動詞用，有了「發訊息」與「交朋友」的意思。

電腦翻譯技術、「混合語」的出現，與中國（及中文）的崛起，都是英語面對的真實威脅，但我仍覺得自己能夠生在這個國度，與喬叟、莎士比亞、彌爾敦、狄更斯說著同一種語言，雖然我心目中的英語，與全世界很多其他人所說的英語，並不一樣。