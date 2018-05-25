美國父母為趕走80後啃老族兒子贏得官司

圖片版權 CBS Image caption 30歲的邁克爾不想離開父母家

最近，美國紐約一對父母因為其30歲的兒子不肯搬走，賴在家裏「啃老」，把他告到當地最高法院，希望讓兒子離家獨立。

當地Syracuse的最高法院5月22日做出裁決，命令這對夫婦的兒子邁克爾·羅通多(Michael Rotondo)搬離父母家。

邁克爾過去8年一直住在父母家裏，而且不交房租，也不幫父母做任何家務。

他父母三番五次勸他搬走，甚至主動提出給他一筆安置費。但他就是不肯離開家。

沒有辦法，邁克爾的父母把兒子告到當地法院，希望動用法律手段強迫兒子搬走。

圖片版權 Reuters Image caption 邁克爾父母在法院聆聽

但卻被告知，由於邁克爾是家庭成員，必須得由最高法院裁決，才能讓他搬走。

與此同時，邁克爾強調父母沒有給自己足夠的凖備時間。

他希望能有6個月的時間再搬出去，對此法官表示，他應該跟父母協商，自願搬走。

麥克爾後來對記者表示，他會對這一裁決上訴，但又說他本來也打算在3個月後就搬走。

圖片版權 GOOGLE MAPS Image caption 邁克爾父母的房子

全球現象？

無獨有偶，這種「啃老」現象不僅在美國，在英國、中國等國家其實都有。

由於房價和房租上漲，就業機會等現實問題，英國也有越來越多的成年人成為飛不出父母"巢穴"的「啃老族」。

根據英國2017年的統計數據，在英國就有340萬成年人由於各種原因不得不和父母擠在一起住，其中25%以上的人年齡在20-34歲之間。

有些人不但自己跟父母同住，還帶來自己伴侶。年近30歲的女音樂教師米瑞就是這樣。

她不付父母任何房租，有一段時間自己的前男友也跟著她在父母家寄居了4個月。

Image caption 倫敦的米瑞住在父母家已經9年了

不過，米瑞希望將來有一天能夠攢到足夠的積蓄，找到自己的地方搬出去。

中國情況

中國對「啃老族」這個詞並不陌生。「啃老」現象在城鎮比較突出。

相比西方而言，中國父母可能更拉不開面子，主動趕子女出門。

有些父母，特別是獨生子女的父母更習慣於或是乾脆願意讓成年子女住在家裏，即使他們有工作，有能力出去另闢空間也是如此。

中國華中師範大學社會福利研究中心的梅志罡認為，中國「啃老」人數眾多，而且隨著就業壓力增大以及人口老齡化，「啃老」隊伍還會繼續壯大。

而且，「啃老」已經從一種家庭現象演變成一個嚴重的社會問題。

梅志罡認為，中國「啃老」現象有中國傳統文化的影響，例如"在家靠父母，出門靠朋友"的習慣思維。

一些子女認為拿父母的天經地義，而有些父母則對子女寵愛有加，寧願養活他們一輩子。

加之人們在就業、房價以及社會保障方面的壓力等，短時間內恐怕無法緩解這種「啃老」現象。

而從長期來看，它需要個人、家庭、社會以及政府的共同努力和合作，特別是在加強個人獨立自主性、就業、培訓、住房、社會福利等方面做出努力和改善。