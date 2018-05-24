美駐華外交官疑似腦損傷 稱醫學指徵與「聲波攻擊」類似

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美國駐廣州總領事館周三（5月23日）發佈了一則健康警報稱，他們的一名美籍僱員出現了異常的聲音和壓力感知。領館已將這些神秘症狀上報至美國政府。

「美國政府對此事十分重視，並將此事告知了所有美國在華官員。我們目前尚不清楚導致這些症狀的原因，我們尚未在中國發現其他類似情況。」美國大使館網站的一則聲明稱。

聲明還提醒美國在華公民，如果在中國有任何聽覺或感知異常，不要試圖尋找這些聲音的來源，要轉移至聽不到這些聲音的地方。

美國國務卿邁克·蓬佩奧 （Mike Pompeo） 稱，該現象與此前美國駐古巴外交官遭受的疑似聲波攻擊在醫學指徵上類似，但美國政府沒有提及中國政府是此次事件的幕後操縱者。

中方回應

美國駐華大使館發言人基妮·李(Jinnie Lee)稱，2017年底至2018年4月間，這名僱員出現了不同的症狀，此後，這名僱員被送回了美國，並且被診斷為「輕度創傷性腦損傷」。

正在華盛頓訪問的中國外交部長王毅在周三表示，中國在調查此事，沒有發現任何組織或個人對這一所謂的「聲波影響」負責。

王毅說：「我們將通過外交途徑與美國保持溝通，我們建議美國方面也進行一些內部調查。我們不想看到這個案件被放大，複雜化，甚至政治化。」

《環球時報》社論稱，「在中國針對外國人、尤其是針對外交官進行惡意的健康攻擊，是完全不可思議的。搞聲波攻擊，尤其需要極不尋常的想像力」，並稱「我們認為，個人健康原因，包括心理原因應當反覆篩查。如果美方對損傷力來自外部的鑒定的確沒有錯，那麼最大可能是，城市裏我們尚不清楚的偶然性原因導致了這種損害。」

中國社交媒體上，有網友評論稱，「有這種好多人在一起，只攻擊其中一個人的聲波武器嗎？希望美國政客不要用僅有不多的想像力用在這上面，對美國沒好處。」還有網友稱，美國是「沒事挑事，無理取鬧」，應該「驅逐出境」。

聲波攻擊？

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輿論將此次事件與2017年古巴首都哈瓦那發生的疑似「聲波攻擊」事件聯繫在了一起。

2017年，21名美國駐哈瓦那外交官稱身體出現異常，並出現失聰、頭暈、耳鳴、頭痛等症狀。美國稱，這些外交官遭到了「聲波攻擊」，但古巴政府否認跟此事有任何關聯，並稱這是「科幻小說」式的誹謗。

今年4月，加拿大外交部宣佈，將撤回駐古巴外交人員隨任家屬，理由是10名駐古巴外交人員或其家屬出現暈眩、頭疼等異常症狀。

蓬佩奧稱，美國已經派了一個醫療小組赴廣州調查此事，同時，美國也在調查哈瓦那事件背後的原因。

聲波武器類型

次聲波-頻率在20赫茲以下

頻率很低時人的耳朵聽不到

聲音很大時會導致眩暈，嘔吐或者大小便失禁

需要使用大量擴音器才會生效

超聲波-頻率在20,000赫茲以上