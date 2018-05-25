圖片版權 Israel Defense Forces Image caption 以色列訂購了50架F-35。

美國制F-35隱形戰機，首度用於實戰，以色列空軍近日在敘利亞境內將其投入使用。

以軍空軍發佈了F-35戰機飛翔於黎巴嫩貝魯特上空的畫面，並指這批戰機已「在兩處不同的交戰前線作出攻擊」。

近日，以軍在敘利亞數度進行空襲。

F-35造價昂貴，每架戰機成本據報接近1億美元，其成本及實戰能力飽受質疑。

去年，美國總統特朗普在推特上批評F-35造價太高，國防部長馬蒂斯不得不公開為計劃辯護。

「遊戲規則顛覆者」

在以色列一個有20國空軍代表參與的會面中，以色列空軍少將諾金（Amikam Norkin）表示：「以軍的F-35戰機正在整個中東地區上空飛行，已經在兩處不同的交戰前線作出攻擊。」但諾金未有披露攻擊目標。

「大家都知道，以色列的代表剛憑歌曲『玩具』贏得歐洲歌唱大賽，但F-35可不是『玩具』，」諾金說。

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以色列是美國以外首個購入F-35戰機的國家，目前已訂購50架，當中九架已經運抵以色列，預計訂購總量將增加至75架。當地以希伯來語「ADIR」（偉大）來命名這款單座戰機，以色列購入的相信是F-35A型號，需以傳統的跑道方式起飛及降落。

身在耶路撒冷的BBC記者湯姆·貝特曼（Tom Bateman）指出，以色列搶先美國，聲稱已在實戰中使用F-35戰機，或是有意進一步顯示其軍事實力。以色列相信，伊朗正嘗試在敘利亞投入更多精銳戰力，以威脅以色列。

你的器材不支持播放多媒體材料 敘利亞國有電視台顯示以色列導彈出現在大馬士革上空的畫面

以色列方面表示，該國近日在敘利亞境內進行的空襲，目標均為伊朗的軍事基建，是對早前戈蘭高地以色列軍事設施受火箭炮攻擊的回應。

目前敘利亞境內有數百名伊朗軍事人員，伊朗聲稱他們是敘利亞政府軍的軍事顧問；同時還有數千名伊朗志願武裝人員被派往支援敘利亞政府。

美國給予以色列的軍事援助，是全球受援助國之中最高的，現時達每年40億美元。美國的軍售法案要求幫助以色列維持在中東的軍事優勢。

F-35有何優勢？

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F-35由洛克希德•馬丁（洛克希德馬丁公司）研發，於2006年首飛，以其多功能設計見長，同款設計可為空軍，海軍及海軍陸戰隊所用

F-35有三種型號，分別為傳統起降（F-35A），短途起飛及垂直降落（F-35B）及航空母艦彈射起飛（F-35C）

隱形是其主要賣點，其機體及物料設計，令雷達無法偵測

F-35的雷達截面積較小，據稱可以在對方發現前，接近敵方戰機;其頭盔顯示系統則令戰機毋需鎖定目標也可攻擊

但F-35最優勝的是其偵測，通訊及航空電子技術，數據可即時與指揮部共享，機師亦可追蹤敵機，干擾雷達及攔截攻擊

以色列盛讚F-35是「遊戲規則顛覆者」。

這甚至很可能不是以色列軍方第一次將F-35投入實戰。以軍對其行動一向低調，有報道指他們早於去年一月已曾使用F-35。

美國當局對F-35項目期望很大，這批戰機預計可使用至2070年，項目整體成本將達1.5萬億美元。

然而，這個項目除了造價挨批，其他方面亦飽受質疑。

一個具影響力的軍事網站於2015年評論指，F-35缺乏機動性，在空戰中亦無法戰勝F-16戰機，另有報道指F-35駕駛艙的能見度有問題。

分析人士指，F-35過份側重提升隱形性能，犧性了空戰戰力。