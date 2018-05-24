盡顯時代特色：歷屆美國總統去向大揭秘

圖片版權 Getty Images Image caption 奧巴馬夫婦2017年初離開白宮

奧巴馬夫婦簽約奈飛，去影視圈兒放飛新夢想了。大江東去、世事變遷，白宮歷屆主人退位後如何過生活，也凸顯美國的時代特色。

記得奧巴馬夫婦2017年1月離開白宮，之後，無官一身輕的他立刻去加勒比海享受藍天白雲、學玩兒風箏衝浪。

日前，奧巴馬夫婦和奈飛公司（Netflix，又譯網飛）簽署「多年」製作協議，將參與影視節目的台前和幕後製作。

奈飛公司的原創劇、電影和其他節目在全球都很受歡迎。2017年底訂閲人數將近1.18億。

圖片版權 Reuters Image caption 2017年10月，依然在世的五位美國前總統為颶風災民募捐

奧巴馬夫婦是60後，做事依然正當年。掛了政治靴，並不意味著引退去享受靜好歲月。奈飛，給他們提供了放飛新夢想的平台。

那麼，奧巴馬的那些前任離開白宮後都去幹什麼了呢？我們一起來看一看，從中應該也能品味美國的世事變遷、時代特色。

不要忘記，1958年，美國聯邦政府才開始向前總統發放退休金。現在離任總統的退休金為每年20萬美元，同時享有旅行、辦公、通信等一些補貼性福利。

約翰·亞當斯（John Adams ，1797-1801)

Image caption 約翰·亞當斯

亞當斯是美國第二位總統。對他來說，卸任就等於徹底退休，攜妻子去共享平靜悠閒的人生晚晴。

亞當斯離開白宮後又活了25年，在家人的陪伴下專心寫書。亞當斯和美國第三任總統托馬斯·傑斐遜（Thomas Jefferson）同一天去世，那是1826年的7月4日，美國獨立50週年紀念日。

詹姆斯·麥迪遜（James Madison ，1809-1817)

麥迪遜是美國第四任總統，出生於南方的大種植園主家庭。麥迪遜卸任後返回莊園，但是他並不是去種花種樹，因為莊園裏有黑奴。

麥迪遜還是"美國殖民協會"的活躍成員，該組織主張把黑奴送回非洲，爭議很大。

威廉·亨利·哈里森（William Henry Harrison ，1841)

Image caption 威廉·亨利·哈里森

哈里森是美國第九任總統，以任期最短著名，他是第一位在任期內去世的白宮主人。

哈里森擔任總統只有32天後去世，據說死因是感冒後引發肺炎。有傳言說，就職典禮那天天氣很糟，哈里森露天長時間演講，患了感冒。不過這種說法無法證實。

格羅弗·克利夫蘭（Grover Cleveland，1885-1889 和1893-1897)

克利夫蘭是美國第22和24任總統。他的白宮經歷前無古人後無來者：克利夫蘭是歷史上唯一兩度當選、任期不連續的總統。

第二屆任期結束後，克利夫蘭下海炒股、掙錢養家，據說賺了相當可觀的一筆美元。

西奧多·羅斯福（Theodore Roosevelt ，1901-1909)

Image caption 西奧多·羅斯福

羅斯福是美國第26任總統。1912年曾再次參加競選、試圖第三次返回白宮，但是他輸給了伍德羅·威爾遜(Woodrow Wilson)。 1951年生效的美國憲法修正案才規定，總統每屆任期4年，個人最多只能擔任兩屆。

離開白宮後羅斯福帶著兒子去巴西的杜伯河（River of Doubt）探險，那時亞馬遜雨林仍然是人跡罕至的未知世界。瘧疾、腿傷、環境惡劣幾乎讓羅斯福付出了生命。但也有美國人說，這樣危機四伏的探險，他們無法相信羅斯福真曾帶著傷病堅持下來。

理查德·尼克松（Richard Nixon ，1969-1974)

Image caption 理查德·尼克松

尼克松是美國第37任總統，因水門事件被迫辭職。當時的尼克松不僅聲譽大跌，而且健康欠佳，經濟狀況也糟糕。但是後來，他的《尼克松回憶錄》相當暢銷。

尼克松1980年代走訪多個國家和地區、特別是第三世界國家，通過演講、受訪等方式，慢慢重返國際舞台，並且在一定程度上恢復了公眾形像，贏來一些好聲譽。

吉米·卡特(Jimmy Carter 1977-1981)

Image caption 吉米·卡特

卡特是美國第39任總統，經常被讚為卸任總統發揮餘熱的榜樣。任期內，卡特的外交政策受到國內外一些詬病，但卸任後，他在世界各地奔波，致力於外交、和平、人道救援等工作。卡特還出版了幾本書、常常去做義工。2002年，卡特獲頒諾貝爾和平獎。

現在高齡93歲的卡特繼續參與慈善活動。據說他比較喜歡木工活，會去給為弱勢人群蓋住房的建築工地幫忙。

比爾·克林頓（Bill Clinton，1993-2001）

圖片版權 Getty Images Image caption 比爾·克林頓和希拉里·克林頓

克林頓是美國第42任總統。他的情況比較特殊，因為他離開白宮後，妻子希拉里仍然活躍在權力巔峰，出任國務卿，並兩度競選總統，幾乎成為美國史上第一位女性總統。正因為如此，克林頓好像也從來沒有遠離聚光燈。

克林頓卸任後也曾在世界各地演講，2011年在香港的那一次收費75萬美元！有意思的是，他的收費標凖並不像他的前任那樣、隨著離開白宮的年頭而遞減。或許是因為他有不一樣的風采和魅力？或許也是因為借了希拉里一點光？

喬治·布什（George W Bush，2001-2009）

圖片版權 Getty Images Image caption 喬治·布什

喬治·沃克·布什（小布什）是美國第43任總統。他卸任後的生活簡單、低調，對國際、國內事務都很少發表公開評論。

小布什離開白宮後攜夫人返回德州老家的牧場，享受歲月靜好。據說他喜歡陪夫人買菜、做飯、洗碗，一副居家好男人的樣子。另外小布什還畫了不少畫，開過畫展。