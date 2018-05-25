慎入：你肯定吃過的七大「怪物」

圖片版權 Empics

僅靠男耕女織是不能與世隔絶的。你能只吃自家後院種的水果和蔬菜、養的雞鴨魚豬，難道你也自製牙膏？

只要你去超市買過「進口」的東西，那麼，幾乎可以肯定，你在不知不覺中吞下過一些"怪物"。

這裏我們給你列出七種最最奇怪的，並且告訴你其中的原因。

圖片版權 Thinkstock

牙膏中有什麼？

牙膏，薄荷味兒的很常見。我們可能會自然而然地聯想，這個薄荷味兒一定來自那個叫薄荷的植物。

但是，更有可能的是，牙膏中的薄荷味兒是工廠裏生產出來的，原料是松節油，也就是我們用來清洗油漆刷子的那種東西。

不過不用擔心，這樣生產出來的薄荷醇分子和從天然的薄荷植物種提取出來的化學結構是完全相同的，而且生產過程給環境帶來的衝擊要低於種植薄荷。

口香糖裏有什麼？

口香糖原來是用樹液製成的，這是天然橡膠。但是現在，大多數廠家只用合成橡膠。合成橡膠的前身是石油。

換句話說，你嚼的那片口香糖中包含從地球深層開採出來的原油，原油的前身包括早就滅絶的恐龍。

麵包裏有什麼？

如果你只去那種高大上的小型獨立烘培坊、買那些由手工藝人一般的烘培師烤出來的麵包，那麼這段你就可以省略不看了。但是如果你吃過批量生產的麵包，幾乎可以肯定其中含有半胱氨酸(L-Cysteine)。這個半胱氨酸的作用是加速麵糰反應、縮短發酵時間，增加麵糰的彈性與蓬鬆度，使批量生產更容易。

傳統上，半胱氨酸是從鴨毛、野豬毛、牛角、羊蹄、人髮中提取的。雖然現在也有用發酵的植物做成的純素版，但是，你吃過的麵包中含有理髮店下腳料（做成的麵糰鬆弛劑）的可能性應該很大。

香草冰激淋裏有什麼？

香草控必需知道。

雖然現在不多見了，但是原來，冰淇淋中的香草味含有添加劑海狸香提取物，這種添加劑可以給香草味增色，多一層麝香、俄國皮草味兒，讓假香草以假亂真。

香草控可以稍稍鬆口氣的是，現在這種手段僅限於香水行業。原因？海狸香，顧名思義取自海狸，具體一點說，主要是海狸肛門腺的分泌物。

低脂凍酸奶裏有什麼？

健康控請細看。

生活在北極圈的一種魚（ocean put）體內有種蛋白，保證在氣溫降到零下時血液不凍結。這種"抗凍糖蛋白"是低脂冷凍甜品、比如冰淇淋和凍酸奶的添加劑。它可以降低水分子的結冰速度。這就意味著，水在凝結過程中會形成微小的冰霜。這樣，就算不加真正的奶油，而是通過使用魚身上的抗凍劑，這種低脂冰激淋和凍酸奶也會有含真奶油的口感。

紅心橄欖裏有什麼？

意菜粉絲請留心。綠綠的橄欖、中間塞著一條紅紅的心，看起來賞心悅目，吃起來甜美爽口。傳統上，做這種紅心橄欖，要把多香果（pimento）切成細條，一條條塞進一粒粒橄欖。這種做法勞動強度太大。為了實現自動化，現在廠家都是做好巨大的一張張多香果味的啫喱膏，然後切成統一的條狀，塞進橄欖。

紅心橄欖的心不是多香果，更像是果醬。

美國貨裏有什麼？

不吃任何加工食品？你仍然有可能吞下你預想不到的。你的購物籃中，就連那些最天然的產品可能都有入侵者。

美國食品和藥品管理局規定，18盎司桶裝的花生醬中允許含有5根老鼠毛；每500克冷凍漿果中最多允許含有4隻幼蟲、或者10隻昆蟲！

建議吃的時候不要細看。就把它當作額外的高蛋白吧。