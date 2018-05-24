特金會告吹 文在寅是否忽悠了特朗普存疑

圖片版權 YONHAP Image caption 特朗普和文在寅交談甚歡。文在寅有沒有「忽悠」他？

說好6月12日在新加坡舉行的"特金會"終於還是取消了。華盛頓和平壤到最後一刻還在打嘴仗。白宮說平壤對副總統彭斯言論的反應是壓倒駱駝的最後一根稻草。

最大的懸念沒有了，但另一個疑問重新浮現："特朗普是不是被文在寅忽悠了"，在不少人眼裏仍舊存疑。

就在5月24日白宮宣佈取消特金會前，事態仍撲朔多變之際，韓國釜山國立大學羅伯特·凱利教授（Robert Kelly）的一組推特吸引了數千人圍觀、轉發和評論。

"推友"們熱議焦點是，特朗普被韓國總統文在寅騙了嗎？

韓國總統文在寅5月22日在華盛頓見特朗普前，凱利在推特上分享看法，說從事態發展來看，越來越覺得文在寅總統很可能之前對白宮誇大了平壤跟美國談判的意願，結果現實無情。

他說，文總統之所以就朝鮮的談判意願誇大其辭，目的是穩住特朗普，繼續走外交道路，防止他回到去年那種張口閉口要滅了朝鮮那條路上去。韓國最怕看到美國對朝鮮開戰。

另一方面，特朗普團隊假如對文在寅傳達的平壤希望"特金會"的意願採取盡責審核的處理方式，就會發現其中的水分和泡沫。

圖片版權 Twitter Image caption 凱利在推特上說，看來文（在寅）政府誇大了朝鮮希望達成協議的意願。

但是他們沒有這麼做。

特朗普和文在寅今年4月份見面，45分鐘之後特朗普就宣佈接受朝鮮的峰會提議，甚至沒有跟自己的團隊充分溝通，舉世愕然。他還把金正恩和文在寅板門店會面的功勞歸結到自己對平壤施加了"最大的壓力"。

文在寅也順著補充說，特朗普應該因為這次會見獲頒諾貝爾和平獎。

凱利教授當時就表示，特朗普愛聽誇讚，如果拍他馬屁能防止戰爭，那麼首爾對華盛頓的外交策略就是吹捧、頌揚。

凱利關於文在寅二見特朗普的分析在推特上收獲7000個讚，3000多個轉發，也有不少激烈的批評。

圖片版權 KCNA VIA KNS Image caption 美國國務卿蓬佩奧和金正恩言談甚歡？

特朗普被文在寅騙了？

"最嚴厲的指責是說我認為文在寅對特朗普撒了謊。不是這樣，我有意識避免用這種語言，"凱利針對"推友"的評論為自己澄清。

他確信無疑的是：金正恩對韓國寬泛地談到了棄核，但這個意思在向白宮轉達時調子被調高了。這也可以理解，因為韓國政府很明顯要盡力爭取朝韓和談成功。

"那不叫撒謊，那叫說服/爭辯/游說，"凱利寫道。

問題在於特朗普不假思索地就決定了，也沒有把這件事交給顧問、智囊們去琢磨、研究、討論，沒有直接跟朝鮮方面交流、核實，也沒有研究朝鮮的棄核究竟是什麼意思，凖備做到什麼程度。

他認為，造成這種結果的原因在於特朗普欠缺一些決策者應具備的特質：耐心、思考、調查和徵求專家意見。

凱利認為，事態走到現今的地步，跟特朗普總統的個性特點也有關。

"特朗普陶醉在一種幻覺裏，覺得自己將成為解決朝鮮問題的那個人，而他操控的右翼媒體泡泡又把這種幻像展示給他，營造出不著邊際的期冀。同時，要在如此短暫的時間內消弭美朝之間如此巨大的鴻溝所需要的行政力量和總統意志及努力完全沒有可能。結果就是本周的現實。"

他在推特裏寫道，現實是朝鮮並不准備無核化；觀察圈裏沒有人相信朝鮮會回到零點；平壤並不是因為受到"最大壓力"在被趕到談判桌前的，他們選擇談判，因為已經建立了針對美國本土的核威懾；而且，特朗普不配得諾貝爾和平獎，就憑他威脅要"徹底夷平朝鮮"那句話就不合格。

圖片版權 Twitter Image caption 凱利：文在寅沒有對特朗普「撒謊」。

情節曲折 變數頻生

自從一個月前宣佈6月12日在新加坡舉行美朝峰會之後，短短數周時間，事態一變再變，華盛頓和平壤隔空打嘴仗，歷史性峰會究竟能不能成，始終吊著全世界的胃口。

5月22日，特朗普在白宮與文在寅見面後發推特說，"特金會"是有先決條件的，條件不滿足就不見不談。而且，他說峰會取消"很有可能"。

美國國務卿蓬佩奧23日宣佈，美國不會做任何妥協，如果達不到目的，那就乾脆不談。

此前，平壤已經表態，如果美國堅持讓朝鮮單方面棄核，就考慮取消會談。還有媒體發問，事態如此迂迴，是否跟金正恩日前到北京訪問有關。

24日，各路國際媒體應平壤邀請到場見證了朝鮮豐溪里核試驗場的拆除。

當天美東時間下午約3點，白宮發佈公開信，宣佈取消特金會。

那時亞洲已經是深夜。

「在眼下這個節骨眼，最好的做法是推遲峰會，直到三方能夠找到更大的共同點，讓這個問題的專家總結出一些共識，」凱利的推特這麼分析。

他進一步推測，文在寅很可能會反對，因為任何推延都將為博爾頓提供更大的政治空間；而特朗普則可能迫切希望兌現峰會，上電視，吸引注意力，政治上掙分，用來在國內轉移輿論對其他醜聞的注意。

不過，他也承認即使特金會如期舉行，究竟會出現什麼情況誰都說不好。

現在這個擔心可以消除了。

凱利教授去年曾接受BBC連線採訪，被孩子進屋搶了鏡頭，一時成了網紅。