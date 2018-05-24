圖片版權 evolvedleadership.com.au Image caption 薩莉·安德森人生教練課程宣傳資料上的頭像

幾個世紀以來，臉部刺青一直是毛利人文化的一部分。毛利人臉上的圖案是其家族傳承的神聖標記。

然而，新西蘭一名女性在下巴上紋下的醒目圖案——毛利文化中叫「塔莫克」（Ta Moko）——在該國引發熱議，因為她是一位沒有毛利血統的白人。

薩莉·安德森（Sally Anderson）和一位毛利男子結了婚。她說，她臉上的塔莫克刺青象徵著她的個人困境和人生故事。

不過，她被指挪用毛利人的文化來為自己貼金。

一名專家表示：「我們必須守住最後的陣地，保留我們作為毛利人與別人不同的東西。」

為什麼「塔莫克」對毛利人如此重要？

塔莫克是用鑿子把圖案刻在皮膚上的。它是一種神聖的傳統，代表著一個人和其家族和文化身份認同的聯繫。

面部刺青——莫克紋面（moko kauae）——是尤其重要的東西。男性臉上的莫克紋面通常都會覆蓋整張臉，而女性則是覆蓋下巴。

圖片版權 Getty Images Image caption 毛利人女性的莫克紋身通常覆蓋下巴

「毛利人認為臉或者頭特別神聖，」阿灣紐阿聯及毛利大學（Te Share Wānanga o Awanuiārangi）的副教授梅拉·李－佩內希拉（Mera Lee-Penehira）表示。

「於是，在臉或者頭上刻畫的刺青也會特別神聖。」

爭議何在？

安德森女士做的是人生導師的生意。幾年前她找一名毛利人藝術家為她做了莫克紋面。

有媒體曾引述她說，這個紋面代表她在人生中所走過的路，包括在年輕時遭受過的群體性侵。

她個人網站上的一份聲明說，這個簡單的設計「代表著薩莉從事的改變人生的工作」。

該名刺青藝術家因尼亞·泰勒（Inia Taylor）曾表示，要接這個工作時，他曾經「很有保留」，「但多次電話討論之後，我發現拒絶她的唯一理由就是種族」。

不過他最近向安德森女士抱怨說，她似乎是在用莫克紋臉來宣傳她的業務。作為回應，安德森女士將網站上提及刺青的部分刪除，而保留圖片。

毛利人為什麼不高興？

李－佩內希拉自己的下巴上也有刺青。而對於安德森的做法，她表示：「這是不能接受的。有毛利人族系身份才能有這個。」

「它代表我們是誰，也代表你的家庭，所屬的部落和分部落。」

懷卡托大學（University of Waikato）副教授泰卡霍圖·麥克斯威爾（Te Kahautu Maxwell）也有莫克紋面。他表示，莫克刺青已經成為了後殖民時代的重要象徵。

「由於殖民時代和傳教士的工作，它是一種幾乎要過時的傳統，」他向BBC表示。

圖片版權 Te Kahautu Maxwell Image caption 麥克斯威爾表示，莫克紋身是為了重新樹立毛利人的身份認同

直到20世紀末開始，男性和女性的莫克刺青才有了大規模的復興。

「是毛利人決定重新找回他們的傳承和身份認同，」麥克斯威爾說。

「我們必須守住最後的陣地，保留我們作為毛利人與別人不同的東西。」

圖片版權 facebook.com/tekareremaorinews

藝術家恩加辛娜·霍海亞（Ngahina Hohaia）在一條言辭激烈的臉書（Facebook）帖文中表示，因尼亞·泰勒不僅有權利基於種族理由向安德森說不，而且是應該的。

她寫道，莫克紋面「代表著我們存活的一個陣地，文化挪用已經掠走了幾乎其他所有對我們的人民有神聖意義的財富。這是底線了。」

但是，其中一個毛利部落領袖，恩加普希（David Rankin of the Ngāpuhi） 在AM節目中表示他並不介意。

「她付了錢。這是她的下巴，而如果她想要在臉上畫上東西到處走，那完全由她自己決定。」

毛利人自己接受莫克紋面嗎？

麥克斯威爾說，那些想要復興莫克紋面文化的人，也面臨挑戰。

「我自己有這種刺青，哪怕我是一名大學副教授，也會被瞧不起，」他說。

「比如說，不是毛利族的人在超級市場裏面看到我，就會笑我，他們的小孩會說『媽咪媽咪，那個人好奇怪』。作為毛利人，想要讓莫克刺青重新受到認可，我就要承受這些。」

李－佩內希拉的莫克刺青大概是在12年前做的，她當時說，女人這樣做仍然不尋常。

「不過，我現在可以非常高興地說，這已經不再那麼罕見了，它在女人中間已經越來越常見。」

她強調，她對安德森女士個人並不作任何評判。「但最終的底線是，莫克刺青是僅屬於毛利人的權利：我們捍衛它。」

薩莉·安德森怎麼說？

安德森女士目前尚未對有關的爭議發表評論。

她丈夫羅傑·泰塔伊（Roger Te Tai）是毛利人，並且整張臉都紋上了莫克刺青。他在接受媒體訪問時表示，他花了一段時間才接受安德森做這個刺青的願望，但同時又說，他的妻子「比你們都更像毛利人」。

「因為她的心是純淨的，一直都是。她的靈魂是純潔的靈魂。」

「當你沒見過一個人，又去評判一個人的時候，這說明你是什麼人？」