特朗普致函金正恩 取消新加坡高峰會談

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美國總統特朗普周四（5月24日）致函金正恩，宣佈取消計劃下月在新加坡舉行的"特金會"。

"很遺憾，基於在你最近聲明中展示的極度憤怒與公開敵意，我感覺目前舉行這一籌劃已久的會談並不合適。"特朗普在給金正恩的一封公開信中這樣表示。

"（但未來）某一天，我還希望與你見面，"他補充道。同時，特朗普還感謝金正恩釋放了美國人質，並透露他們已經與家人團聚。

過去兩周，圍繞著會談是否繼續，眾說紛紜。兩天前，特朗普在會見韓國總統文在寅後表示，他可能推遲會談。他還曾暗示可能是中國在其中製造了不確定性。

中國方面否認這一說法。本周，北京促美國繼續與朝鮮接觸。但似乎，美朝雙方相互敵視的言論並不能挽回這一外界期盼已久的會談。

雙方發表過怎樣的言論？

一名朝鮮高官本周稱，美國副總統邁克·彭斯關於朝鮮將有利比亞式結局的言論"很愚蠢"。利比亞領導人卡扎菲，在棄核8年後，於2011年被叛軍殺害。

金正恩高級助手崔善姬表示，朝鮮不會"乞求"對話，並警告如果外交失敗會導致"核對決"，並堅稱不會單方面放棄核武器。

她補充："作為一個參與美國事務的人，我無法抑制對這位美國副總統無知愚蠢言論的驚訝。"

"無論美國是在會議室與我們見面，還是核對決中與我們見面，完全取決於美國的決定和行為。"

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事情如何發展到這一步？

- 5月10日：特朗普稱他將於6月12日在新加坡與金正恩見面

- 5月12日：朝鮮宣佈拆除核試驗場

- 5月16日：因為美國國家安全顧問伯爾頓（John Bolton）發表「利比亞模式」評論，朝鮮威脅要取消「金特會」

- 5月18日：特朗普稱，美國不會在朝鮮推動「利比亞式無核化」

- 5月22日：特朗普堅持說，除非美國的「某些條件」獲准，「否則不會舉行峰會」。