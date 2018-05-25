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美國總統特朗普宣佈取消和金正恩的會面，令不少白宮官員甚至國際社會都大感驚訝。而他宣佈這項決定的方式，是給朝鮮最高領導人金正恩寫信；這封信中透露出不少「特朗普式外交」的特點，以及接下來事態將如何發展的提示。

第一段：要求會面的是金正恩

特朗普信件上款是「閣下」（his excellency）—這並非稱呼金正恩常用的稱謂—以類似企業公式書信的筆調展開，感謝金正恩的「時間、耐心與心力」。

這當中有一句以退為進的話，點明當初要求會面的是金正恩，但卻又指這一點「完全無關」，並強調這是一場「籌劃已久」的會面（雖然這場會面是今年三月首度提出、數周前才敲定的）。

然而，這一段的戲肉在最尾，特朗普的筆觸變得狠辣。

Image caption 「你提及過朝鮮的核武威力，但我們的核武規模、威力之強，令我祈願我們永不會使用它。」

朝鮮于昨日（5月24日）宣佈，已炸毀豐溪里核試場的坑道，但伴隨這則消息而來的是核戰威脅與針對美國副總統彭斯的詆譭（朝方稱彭斯為「政治傀儡」）。此前特朗普已經多次表明，他不會忍受朝鮮的惡言。

對於朝鮮的核挑釁，特朗普再度以「火與怒」式的語言回應，吹噓美方核武的威力，強到特朗普祈禱「永不使用它們」。這相當於回到去年夏天的說法：當時美國與朝鮮之間惡言相向，令外界一度認為兩方正步向軍事衝突。

這封信的開首部份是外交語調，但這句話卻是特朗普本人的風格。

圖片版權 European Photopress Agency Image caption 信件全文

第二段：對話不是完全沒可能

來到第二段，特朗普又重舍起外交語言，強調兩方近幾個月關係和緩的趨勢（「美妙的對話」），並提示「對話之門並未完全緊閉」。

特朗普接著寫道，自己仍期望與這位朝鮮的強人領袖會面（先不提爆發核戰的可能）。信件提到，朝鮮釋放三名美國囚犯，包括一名在被判強制勞動的美國人，是美國十分欣賞的「友善姿態」。這可能會引來批評，質疑以此事例示好是否恰當。

第三段：你再打給我吧

在最後一段，特朗普的信又回到商業書信的風格，但卻出現一些寫法別扭的句子：「如你改變針對這個最重要峰會的想法，請不要猶豫寫信或打電話給我。」我們會有接線生等著喔！

全信以一抹哀傷作結。在推特公布原定會面的日期與地點時，特朗普曾形容是次峰會是「世界和平的獨特時刻」，其支持者紛紛表示，值得授予他一座諾貝爾和平獎，他回應說「大家都這樣想」，又說「我最想贏到的，是為這個世界贏得勝利」。

現在，他卻在信中說這是「歷史上悲傷的一日」。