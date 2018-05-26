BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第21周，朝鮮半島局勢變幻莫測。美國總統特朗普前一天突然宣佈，取消原定6月12日舉行的美朝峰會，震驚國際社會，事隔一日後又改口說，會面仍有可能。

台灣一個月內失去了第二個邦交國，非洲國家布吉納法索宣佈與台灣斷交，總統蔡英文指責這是中國對台的一連串外交、軍事與施壓，惹來台灣人反感。中國副總理劉鶴赴美談判，中美達成框架性協議，雙方同意避免貿易戰，中國官方用「雙贏」為談判定調，但事實上誰贏誰輸？

印尼騷亂20週年，當年華人社區成為群眾針對的目標，不少華人仍然記得當年緊張的局勢，20年過去，印尼解禁華人文化，但種族問題看來仍然存在。

之前，一名37歲前從未有過性生活的60歲男子向BBC剖白，長期沒有親密關係對人生與心理的影響，不少讀者來郵說報道引起他們的共鳴，BBC挑選了一些郵件，與大家分享「沒有性生活的日子到底有多淒涼」。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注，如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 特朗普致函金正恩 取消新加坡高峰會談

圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普在兩天之內讓國際社會摸不著頭腦。前一天突然宣佈，取消原定6月12日舉行的美朝峰會，震驚國際社會，事隔一日後又改口說，會面仍有可能。

特朗普透過公開信宣佈取消會面，他在信中表示，因為朝鮮領袖金正恩在最近聲明中，展示出「極度憤怒與公開敵意」，所以認為會談時機不合適。

這一決定令國際社會驚訝，因為同一天，朝鮮才剛剛讓外國記者見證炸毀核試驗場。

朝鮮官員表示，對美國取消峰會感意外與遺憾，仍然願意與美國面對面坐下來解決問題。

鑒於近來中朝關係迅速回溫，同時中美關係由於貿易分歧及朝鮮問題等變化多端，一些分析人士將朝美會談破裂與中國聯繫在一起。

中國外交部表示，希望朝美雙方珍惜這段時間取得的積極進展，保持耐心，繼續致力於通過對話協商解決彼此關切。

2. 五月連失邦交國 台灣外交持續風雨飄搖

圖片版權 BBC CHINESE

5月1日，中南美洲多明尼加與台灣結束邦交，轉頭與中國建交。 24日，布吉納法索也突然宣佈與台灣結束邦交。

台灣總統蔡英文指責中國對台的一連串外交、軍事與施壓民間企業等，只會引發全台灣人民的反感。同時蔡英文更直指中國大陸這一連串行為是「不安與缺乏自信」，並表示台灣「不會再忍讓中國去主權化行為」。

中國大陸外交部表示「讚賞」布吉納法索與台灣斷絶外交關係。中方並歡迎布吉納法索在「一個中國」原則下加入中非友好合作大家庭。

3. 中美摁下「停戰」鍵 但貿易戰究竟誰贏誰輸

圖片版權 Getty Images

中美貿易戰在本周出現拐點——中國副總理劉鶴赴美談判，中美達成框架性協議，雙方同意避免貿易戰；華盛頓緊接著宣佈商務部部長羅斯將於下周前往北京簽署協議。

分析人士認為，中美貿易摩擦從互相加碼不斷升級，轉換到了密集談判達成共識的階段。

但在中國國內輿論，則有多種聲音。官方媒體以「雙贏」為本次談判定調；在中國社交平台微博上，則有人認為達成的條款是「美國敲詐成功」和「喪權辱國」。

貿易戰暫時落幕，但這輪世界矚目的貿易爭端，究竟誰是贏家，誰是輸家？對於兩國普通民眾而言，是好是壞？

4. 印尼騷亂廿年：華人地位提升 種族標籤依舊

圖片版權 Getty Images

20年前的5月21日，印尼總統蘇哈托宣佈辭職，結束30多年的獨裁統治。在這之前，示威者在首都雅加達舉行連續多星期的示威，更一度演變成騷亂，多家印尼華人的商店被搶掠，據報造成1000多人死亡，近百名婦女被強暴。

印尼政府在過去20年撤消了許多蘇哈托時代針對華人的禁令。他們再次可以公開慶祝農曆新年、也可以使用中文名字和參政。

雖然如此，多數印尼人與華人在種族問題上的爭議從未消失。調查發現，大部份受訪的印尼人仍然認為華人掌握著當地經濟，接近一半受訪者說他們「無法與印尼華人交朋友」。

5. 沒有性生活的日子到底有多淒涼

兩周前，我們發表了約瑟夫（Joseph，化名）的故事。60歲的他寫下了自己直到37歲之前都未嘗男女之歡從而深感懊惱的經歷。

之後很多讀者都來郵說，約瑟夫的故事引起了他們的深深共鳴：他們對約瑟夫的經歷感同身受的一點是，社會不公平地將這些寂寞處男描述成「怪咖」或者弱者，間接令事情變得更糟。

讀者羅伯特說，他61歲了也沒有過性生活，他特別討厭一些說法是：「那事都被高估了，你並沒有錯過多少」；「你既然沒有過，就不可能那麼惦記」；「沒和女人那個過！你是個基佬嗎？」……