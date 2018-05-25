改口稱新加坡峰會仍有可能 特朗普變卦了？

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一天之內，朝美會談前景再次出現變化。周五（5月25日），美國總統特朗普說，原定於6月12日在新加坡舉行的會談仍有可能舉行。

「我們等等再看看。（會談仍）有可能在（6月）12日。我們正在和他們商談。他們很想會面，我們也想這樣，」特朗普說。

不過就在前一日，特朗普致函金正恩，說近期朝鮮的「公開敵意」讓美國不得不取消新加坡會談。朝鮮隨後發表聲明，稱仍願與美國對話。

當日朝中社發表朝鮮副外相金桂冠談話文，文中對會談突然取消表示「意外及十分遺憾」，同時表達朝鮮意向，稱「無論何時，以何種方式，我們有意與美國面對面坐下來解決問題」。

對特朗普前一日取消會談的決定，有分析認為此舉是受中美與中朝關係影響，有人認為這是特朗普團隊的外交策略，但也有聲音表示這反應出特朗普在外交上的漏洞。

意在瞄凖中國？

圖片版權 AFP Image caption 與文在寅會談後，金正恩第二次前往中國與習近平見面。

鑒於近來中朝關係迅速回溫，同時中美關係由於貿易分歧及朝鮮問題等變化多端，一些分析人士將朝美會談破裂與中國聯繫在一起。

金正恩今年已分別在與韓國總統文在寅會談前後兩度訪華，與習近平會面。雖然朝鮮最近態度變化是否與中國有關尚無定論，但有證據顯示，特朗普對此有些介意。

22日文在寅訪美時，特朗普曾在白宮表示，金正恩在第二次會見習近平之後態度發生了一些變化，對此他「開心不起來」。

美國國家利益中心防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）認為，在中美兩國貿易糾紛持續的狀態下，朝鮮很有可能是中國處理中美貿易關係的一張牌。「（中國可能認為）我可以幫你解決朝鮮問題，也可以放鬆我的邊境，軟化你的極限施壓行動，」他向美國媒體《國會山報》（The Hill）如是稱。

中國政法大學教授文日鉉則表示，特朗普的舉動「是將刀尖對凖中國」。文日鉉告訴韓聯社，特朗普對中國試圖打破美朝韓三方局面一向不滿，目前狀況讓中國十分為難。

中國延邊大學教授金強一也向韓聯社強調，伴隨中朝關係轉好，中國表示出介入朝鮮半島局勢的姿態，特朗普此舉「有強烈警告中國的意味」。

但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四曾聲稱，沒有證據顯示中國正在減輕對朝壓力。

中國外交部發言人25日表示，希望朝美雙方「珍惜這段時間取得的積極進展，保持耐心，繼續致力於通過對話協商解決彼此關切」。

外交失誤還是談判策略

圖片版權 EPA Image caption 韓國總統文在寅剛剛結束訪美日程。

BBC外交事務記者喬納森·馬庫斯（Jonathan Marcus）認為，特朗普取消新加坡峰會暴露出特朗普外交團隊「過度樂觀，缺乏經驗或現實主義精神」等一系列問題。

馬庫斯稱，特朗普團隊極度個人化，且「功能不健全」。他指出，這次峰會本身條件就不成熟，面對如此複雜的情況以及雙方間「看似無法跨越的鴻溝」，雙方凖備時間太短，所做的預備工作遠遠不夠。

當初舉辦峰會的決定已經顯示出「特朗普對自己交易促成人身份過於自信」，但「外交事務並不是這麼運作的，」馬庫斯表示。他還提及美國目前在許多亞洲外交事務的職位仍然空缺，外交系統的許多重要組成部分沒有到位。

也有人將取消會談解讀為特朗普施展自己的「談判策略」。《國會山報》報道提到，一些共和黨議員認為特朗普是在運用自己《談判的藝術》一書中的策略——隨時凖備好退出談判。美國共和黨參議員英赫弗（James Inhofe）發表聲明稱，這是特朗普堅持「對朝會談態度強硬且目標明確」的結果，只要繼續在經濟與外交上孤立朝鮮，朝鮮早晚會重回談判桌。

然而正如馬庫斯所說，特朗普團隊已經做出一系列重大外交決策，美國與全世界都必須承受所有後果。

特朗普的突然決定

特朗普周四（5月24日）致函金正恩，稱由於朝鮮的「公開敵意」，決定取消原定於6月12日的朝美領導人會面。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @WhiteHouse A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 — The White House (@WhiteHouse) 2018年5月24日

「很遺憾，基於在你最近聲明中展示的極度憤怒與公開敵意，我感覺目前舉行這一籌劃已久的會談並不合適。」特朗普在給金正恩的公開信中這樣表示。

特朗普隨後向記者表示，取消會晤對朝鮮和全世界都是 「挫折」，稱美國軍方已做好必要凖備，韓國與日本也已凖備好「應對朝鮮愚蠢或魯莽的行為」。

但美朝兩國仍對會談留有餘地。「（未來）某一天，我還希望與你見面，」特朗普在信中寫道，同時向金正恩釋放美國人質表示感謝，並透露他們已經與家人團聚。

朝鮮方面則在金桂冠談話文中指出，朝鮮願為「朝鮮半島及世界獲得和平與穩定付出一切努力」的目標沒有改變，特朗普的決定與這一「全人類的願望」不符，但朝鮮仍會 「一直寬宏大度，以開放的心態給予美方時間與機會」。

雙方發表過怎樣言論？

一名朝鮮高官本周稱，美國副總統邁克·彭斯關於朝鮮將有利比亞式結局的言論「很愚蠢」。利比亞領導人卡扎菲，在棄核8年後，於2011年被叛軍殺害。

金正恩高級助手崔善姬表示，朝鮮不會「乞求」對話，並警告如果外交失敗會導致「核對決」，並堅稱不會單方面放棄核武器。

她補充道：「作為一個參與美國事務的人，我無法抑制對這位美國副總統無知愚蠢言論的驚訝。」

「無論美國是在會議室與我們見面，還是核對決中與我們見面，完全取決於美國的決定和行為。」