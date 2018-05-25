英倫熱議：特朗普繼續受褒貶 金正恩親兄逛倫敦

圖片版權 Getty Images Image caption 5月25日在韓國首都的美國使館外民眾示威抗議美國取消同朝鮮的峰會。

特朗普和金正恩實現面對面歷史性會面的希望正在化為泡影，令英國媒體對此大加關注，還有媒體報道認為美國總統似乎把朝鮮轉變態度歸咎於中國。

許多報道和讀者評論都借此機會繼續對特朗普進行褒貶。特朗普的擁躉對特朗普表現出進退自如，毫無底線的高超談判技巧讚不絶口。反對者認為特朗普放棄了一個能夠締造和平的歷史性機會。

周四，平壤的措辭變得強硬，指責美國副總統彭斯"無知而且愚蠢"。《每日郵報》報道認為朝鮮的譴責似乎打到了特朗普的痛處，導致其突然宣佈退出預定的峰會。

特朗普在給金正恩的信中說，"你在最近的聲明中表現出極度憤怒和公開敵意，讓我感覺此時按先前的計劃進行會面並不合適。"

《每日郵報》說，本周早些時候特朗普似乎把金正恩"態度轉變"歸咎於北京，因為3周前金正恩訪問中國並同習近平會面。

特朗普說，金正恩第二次離開中國時就發生了變化。他說"會談後的態度有所變化，令我感到有點奇怪。"

周五（5月25日）中國敦促美國和朝鮮顯示耐心，展示善意。中國外交部發言人說，朝鮮半島局勢緩和得之不易，政治解決過程面臨難得的歷史機遇。

讚揚"特朗普方式"

就在特朗普宣佈取消會談前，朝鮮宣佈"完全"銷毀了核試驗場，顯然這是朝鮮在峰會前的表達善意之舉。

圖片版權 Reuters Image caption 叛逃的朝鮮駐英國大使回憶說，金正哲和他弟弟一樣，喜歡抽煙喝酒。圖為金正恩在火箭發射控制中心。

周五朝鮮在特朗普宣佈取消同金正恩舉行峰會之後表示，同美國會談的大門仍然敞開。

據路透社從韓國的報道，朝鮮外交部次長金冠桂說，特朗普總統之前作出任何其他美國總統都不敢做的大膽決定，建議舉行峰會，令朝鮮十分欣賞。他說這個所謂的"特朗普方式"能夠有助於消除雙方的擔憂，是解決問題的明智之舉。

金冠桂解釋說，最近朝鮮對美國某些官員的批評是對美國放肆言論作出的反應，目前的敵對說明了峰會的必要性。他說特朗普突然單方面宣佈取消峰會令朝鮮感到遺憾，但朝鮮仍然願意同華盛頓以"任何方式，任何時間"商討解決問題。

朝鮮之前曾經激烈譴責了特朗普的國家安全顧問博爾頓和副總統彭斯，因為他們說如果朝鮮不立即交出核武器，就會遭遇和利比亞一樣的下場。

2003年底，利比亞領導人卡扎菲同美國經過數月談判後同意放棄核武器及生化武器，受到當時的美國總統小布什和英國首相布萊爾的讚揚。

就在利比亞似乎擺脫了國際孤立的時候，2011年卡扎菲同西方的關係惡化，北約支持的反叛武裝推翻了卡扎菲政權，卡扎菲最後被反叛武裝捉獲後虐殺。

金正恩的親兄長

在各報頭版關注朝美關係的時候，《每日電訊報》卻報道了一則關於朝鮮的"舊聞"，似乎要為說明朝鮮的專制增添註腳。

2016年叛逃的朝鮮駐英國大使太永浩（Thae Yong-ho）最近出版回憶錄，其中講述了一段金正恩一位哥哥金正哲（Kim Jong-chul）的一段舊事。

圖片版權 Getty Images Image caption 2016年叛逃的朝鮮駐英國大使太永浩最近出版回憶錄，其中講述了一段金正恩一位哥哥金正哲的一段舊事。

按照報道中的金家族譜顯示，金正哲是年長朝鮮領導人金正恩兩歲的親哥哥，而2017年2月在馬來西亞遇刺身亡的金正男則是金正恩的同父異母兄長，比金正恩年長8歲。

太永浩在回憶錄中說，2015年5月金正恩的哥哥金正哲去倫敦觀看演出和購物。他要求在倫敦的朝鮮使館施加影響，要求在倫敦的購物街牛津街上英國最大的實體音樂商店HMV推遲關門。當得知朝鮮使館無法完成委托時，金正哲十分不快。

金正哲當時飛抵倫敦希思羅機場，要觀看歌星艾瑞克·克萊普頓（Eric Clapton）在海德公園對面阿爾伯特大廳內的演出。當朝鮮使館告訴他，他午夜要去倫敦市中心的HMV商店，那裏早已關門的時候，金正哲要求太永浩施加外交影響，讓那家商店推遲關門。

報道說，那次金正哲在倫敦逗留了61個小時。其間他觀看了兩場歌星克萊普頓的音樂會，買了許多包括體恤衫，茶杯，鑰匙鏈等紀念品。後來他還在牛津街的百貨商店為自己的孩子買了些衣服。

金正哲還在HMV商店正常營業的時候光顧了那裏，在那裏逗留了40分鐘。金正哲買了一把2400英鎊的美國吉他，據說他當場的即興演奏引來圍觀者一片掌聲。

太永浩這位叛逃的朝鮮駐英國大使回憶說，金正哲和他弟弟一樣，喜歡抽煙喝酒。他在倫敦期間還光顧麥當勞吃漢堡。