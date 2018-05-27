圖片版權 Virgin Galactic/MarsScientific.com/Trumbull Stu Image caption 理查德布蘭森爵士將成為首批搭乘維珍「太空船2號」的乘客之一

維珍航空的創始人理查德·布蘭森爵士聲稱，他正在接受宇航員訓練，期望在近期開始他的第一次太空旅行。

布蘭森向BBC廣播4台表示：「我們是說在未來幾個月成行，而不是幾年。所以，很快了，興奮的時刻就在眼前。」

「我在接受宇航員訓練，健身訓練，離心機訓練，還有其它各種訓練，以讓我的身體能很好適應太空環境。」

圖片版權 Virgin Galactic Image caption 布蘭森認為，在商業太空旅行領域，真正的競爭在他和貝索斯之間展開。

這位67歲的億萬富翁從2004年開始就投資商業太空旅行，建立了太空旅行公司維珍銀河公司。

布蘭森、埃隆·馬斯克、亞馬遜創始人傑夫·貝索斯，目前都在付費太空旅行領域展開競爭。

今年，SpaceX的火箭發射取得令人矚目的進展，在獵鷹重型火箭載著紅色特斯拉跑車進入太空，讓SpaceX成為最受推崇的私人航空航天企業。

去年初，埃隆·馬斯克曾宣佈將在2018年把兩名私人乘客送往月球軌道航行，並表示，公司已經和私人乘客接觸過。這是一個為付費顧客服務的項目，他們已支付高額的定金。

馬斯克還對這一項目的盈利能力表示樂觀。他估計，未來SpaceX在太空旅行市場每年至少會有一、兩單生意，而這個生意將會給公司貢獻10%～20%的收入。

但這一項目在今年沒有更多進展。

圖片版權 Getty Images Image caption 馬斯克稱2018年將送兩位私人太空遊客環月觀光一周。

不過，布蘭森表示：「埃隆·馬斯克在太空貨物運輸方面成績顯著，他造的火箭也越來越大。」但他認為，在需要載人飛行的商業太空旅行領域，真正的競爭是在維珍和貝索斯的藍色起源公司（Blue Origin）之間展開。

「我們的競爭齊頭並進，就看誰最先把人送入太空。」布蘭森表示。

「最終，我們要保證安全。這點上，更像我們與自己賽跑，看能不能造出足夠安全的載人航天器。」

貝索斯的太空項目研發保密，馬斯克則聲稱希望自己能「在火星上退休」，已經67歲的布蘭森步子邁得更大膽一些，他希望自己成為第一批進入太空的旅客。

圖片版權 Blue Origin Image caption 貝索斯的"藍色起源"公司完成了新謝潑德(New Shepard)亞軌道系統的不載人測試

布蘭森說，自己的宇航員訓練目前進展順利，現在他每天打四次網球以提升體能。「以前我每天早晚各打一場，我現在早晚各打兩場，還騎單車，總之什麼鍛煉身體做什麼，盡可能地把身體練好。」

布蘭森還在接受痛苦的離心機訓練，這種訓練可以重現載人航天器中的失重環境。所有宇航員都要忍受重力訓練的痛苦，訓練將模擬飛行器在起飛和穿越大氣層時的重力。

他補充說，「如果你真想享受進入太空的過程，身體越健康越好。」

今年早些時候，維珍銀河對其載人航天器「太空船2號」，完成了一次超音速飛行測試。

這是繼2014年加利福尼亞州莫哈韋沙漠上空的飛行測試失敗爆炸後，該公司首次進行的飛行。

那次事故導致一名飛行員死亡，另一名飛行員重傷。

霍金生前曾希望有生之年可以乘維珍銀河的「太空船2號」遨遊太空，並在推特上發文，「我們進入了一個新的太空時代，如果能夠乘坐這艘太空船飛行，我將感到非常榮幸。」