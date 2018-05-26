朝韓首腦再度會晤 半島外交斡旋緊鑼密鼓

圖片版權 The Blue House/Twitter Image caption 有觀察人士指出，朝韓首腦短期內突然舉行第二次峰會會晤說明朝韓雙方似乎都在積極促成美朝峰會能順利舉行。

美國總統特朗普改口仍可能在新加坡和朝鮮領導人金正恩會晤後，韓國總統文在寅第二次與金正恩板門店會晤。

圍繞著美朝可能舉行的首腦峰會，平壤、首爾、華盛頓和北京的電話都在不停地響，說明朝鮮半島問題牽涉方方面面，具有其複雜性質。

韓國總統府青瓦台表示，文在寅5月26日當天在韓朝邊境板門店會晤朝鮮國務委員會委員長金正恩。這是文在寅就任總統後第二次同金正恩舉行會談。

周四特朗普在公開表示近期朝鮮的"公開敵意"讓美國不得不取消新加坡會談。朝鮮隨後發表聲明，稱仍願與美國對話。

當日朝中社發表朝鮮副外相金桂冠談話文，文中對會談突然取消表示"意外及十分遺憾"，同時表達朝鮮意向，稱"無論何時，以何種方式，我們有意與美國面對面坐下來解決問題"。

外界對朝鮮表態的溫和性感到意外。隨後特朗普又說，原定於6月12日在新加坡舉行的會談仍有可能舉行。

美國方面稱，美國國務卿蓬佩奧此前還與韓國外長康京和通電話，雙方表示將繼續保持密切協調，努力為與朝鮮的對話創造條件。

有觀察人士指出，朝韓首腦短期內突然舉行第二次峰會會晤說明朝韓雙方似乎都在積極促成美朝峰會能順利舉行。

與此同時，還有觀察人士根據北京火車站對大連、丹東一些列車停駛線路調整的情況，分析認為金正恩可能近期會第三次訪華。