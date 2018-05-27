開還是不開 朝韓首腦會晤後「特金會」現轉機

圖片版權 Getty Images Image caption 5月26日，韓國總統文在寅第二次與朝鮮領導人金正恩在板門店會晤

原定於下月在新加坡舉行的「特金會」一波三折。美國總統特朗普周四（5月24日）宣佈取消美朝峰會，隔天又改口說仍有可能舉行。周六（26日）他又表示，美朝峰會事宜進行得十分順利。

另一方面，韓國總統文在寅周六出乎意料地第二次與朝鮮領導人金正恩在板門店會晤，兩國首腦都表達了促成美朝峰會的決心。

「堅定意志」

根據朝鮮和韓國官方媒體的報道，韓朝雙方都在此次會晤中表示，希望美朝首腦會談成功舉行，並將就此展開緊密合作。

朝中社周日（27日）報道稱，文在寅與金正恩就履行板門店宣言、成功召開美朝峰會等問題，深入交換了意見。報道稱，「金正恩對文在寅為預定於6月12日舉行的朝美峰會付出很大努力的辛勞表示感謝，並就歷史性的朝美峰會表明堅定的意志」。

韓聯社則引述文在寅稱，美朝將啟動首腦會談籌備工作談判，美朝峰會能否成功舉行取決於就會談議題等進行的工作談判的順利程度。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年5月26日，文在寅與金正恩在板門店會晤。

文在寅表示，韓朝為了實現半島和平與穩定一定要成功舉辦美朝首腦會談。金正恩也表示，希望辦好美朝首腦會談，終結對峙歷史。

文在寅還透露，金正恩25日下午主動邀請他舉行會晤。

美國方面，特朗普於當地時間周六（26日）表示，他仍然在研究6月12日與朝鮮領導人在新加坡的會晤，並稱工作進行得十分順利。

路透社引述特朗普稱：「我們在研究6月12日在新加坡（的峰會），這沒有改變。我們要看看接下來事情如何發展。」

美朝峰會的變數始於本周四，特朗普致函金正恩，宣佈取消計劃下月在新加坡舉行的」特金會」。

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特朗普在公開信中稱：「很遺憾，基於在你最近聲明中展示的極度憤怒與公開敵意，我感覺目前舉行這一籌劃已久的會談並不合適。」

但他的信中也提示「對話之門並未完全緊閉」。特朗普稱自己仍期望與這位朝鮮的強人領袖會面，「如你改變針對這個最重要峰會的想法，請不要猶豫寫信或打電話給我」。

白宮周六（26日）確認，這周末，一支白宮先遣小組將按原定日期前往新加坡，凖備可能舉行的峰會。

中國聲音

近日朝鮮半島局勢變幻莫測，中國與朝鮮的關係卻在金正恩兩度訪華後變得「熱絡」起來。有分析人士認為，朝美會談發生變數與中國有關，朝鮮可能是中國處理中美貿易關係的一張牌。

特朗普也曾表示，金正恩在第二次會見習近平之後態度發生了一些變化，對此他「開心不起來」。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮領導人金正恩三月曾訪問中國，並與中國國家主席習近平會面。

在周五（25日）的外交部記者會上，中國外交部發言人陸慷否認朝方態度轉變與中國有關，"中方在朝鮮半島核問題上一直發揮積極的建設性作用，我們沒有任何不可告人的意圖"。

「至於說中方在半島核問題上的作用更突出了，是不是成為中方解決其他問題的抓手，我覺得這有點想多了，」他回應。

中國官方媒體《環球時報》則在最近幾日的數篇社評中稱讚朝鮮廢棄核試驗場的舉動，並批評美國在朝鮮拆除試驗場後宣佈取消特金會。

「廢棄豐溪里核試驗場應被視為朝鮮與外部世界從對抗轉為相向而行的誠意展示」，社評稱，「無論美方如何解釋，星期四取消金特會的決定會被國際輿論與華盛頓退出伊核協議聯繫起來看。這會進一步增強外界對美國政府任性、做事隨意的看法，損害美國的國際信用形像。」