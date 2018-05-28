愛爾蘭公投：不需再向英國出口「墮胎問題」

圖片版權 Getty Images Image caption 對於墮胎的態度，在愛爾蘭不同階層以及不同年齡群體都有很大差異。城市年輕女性是支持放寬墮胎限制的主力。

愛爾蘭在周五（5月25日）的公民投票中，近三分之二的選民投票贊成廢止憲法"第八修正案"，支持墮胎合法化。

1979年羅馬天主教宗約望保祿二世訪問愛爾蘭四年後，愛爾蘭將"第八修正案"寫進了國家憲法，即承認母親和未出生的胎兒有同等生命權。

當時天主教為促成"第八修正案"發揮了不小的作用。"第八修正案"規定只有在孕婦生命面臨危險或胎兒在出生前已經死亡等情況下才能合法墮胎。

愛爾蘭選民知道在公投中選擇"是"，就意味著政府今年晚些時候會引入新立法，允許在12周以內的妊娠期內自由墮胎。官方數據顯示，超過66%的選民在公投中選擇了"是"，另有33%的選民選擇"不"。

按照程序，公投結果首先要經愛爾蘭高等法院認定合法有效，然後由愛爾蘭總統和總理簽字生效。過後愛爾蘭政府將起草新法案提交國會審議。在國會通過的新法案生效前，原有法律依然有效。

愛爾蘭「社會大地震」

但是愛爾蘭周五的投票為議會放寬墮胎法律限制鋪平了道路，無異於為愛爾蘭社會帶來了一個大地震。愛爾蘭總理甚至說，這次公投結果標誌著"一場靜悄悄的革命"勝利結束。

BBC在愛爾蘭的記者哈里森認為，這說明了愛爾蘭共和國發生了巨大社會變化，因為就在三年前愛爾蘭正式舉行了同性婚姻公投，62%的人投了贊成票，通過了公投。

圖片版權 PAcemaker Image caption 1979年羅馬天主教宗約望保祿二世訪問愛爾蘭4年後，愛爾蘭將"第八修正案"寫進了國家憲法，即承認母親和未出生的胎兒有同等生命權。

按照愛爾蘭總理的話說，愛爾蘭共和國不需要再把"墮胎問題"出口到英國，或還得從英國進口解決方案。

據估計，每天平均有九名女性從愛爾蘭去英國墮胎，每天有四名女性在沒有醫療諮詢的情況下服用網購的墮胎藥，而且她們還要冒被監禁的風險。

1983年愛爾蘭修改憲法並沒有改變墮胎限制，自那以後約有17萬愛爾蘭婦女不得不離開愛爾蘭終止妊娠。

雖然愛爾蘭的墮胎法律問題多多，亦有其考慮，但是多年來許多引起爭議的敏感問題的確改變了公眾的看法。比如包括強姦和亂倫這類爭議極大的案件，受害者被告知她們無權合法墮胎。

還有諸如腦死亡的孕婦，在違背患者親屬意願的情況下勉強維持生命，直到等到法庭作出裁決，即認定剖腹產後胎兒無法存活的情況下，才能合法終止妊娠。

2012年發生的一個墮胎病例令愛爾蘭墮胎法律受到世界關注。一位印度牙醫（Savita Halappanavar）在愛爾蘭一家醫院要求墮胎，理由是敗血症導致她健康惡化。

但是醫院拒絶做墮胎手術，理由是她當時並沒有生命危險，而且胎兒仍然有心跳。但等到這位孕婦身有生命危險的時候，已經為時已晚。

不同的墮胎法律

天主教及其支持者敦促人們投票挽救憲法第八修正案。但近年來天主教內部孌童案件醜聞以及主教們對民事當局隱瞞孌童醜聞，都令天主教的社會威望受到了影響。

因為這次愛爾蘭公投也關係到生命權利以及兒童權利，所以天主教神父的影響力已經大不如前。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名女子在因被拒絶墮胎付出生命代價的印度牙醫（Savita Halappanavar）的壁畫前獻花。

但對於墮胎的態度，在愛爾蘭不同階層以及不同年齡群體都有很大差異。城市年輕女性是支持放寬墮胎限制的主力。

現在北愛爾蘭成了英國唯一一個不許自由墮胎的地方。愛爾蘭投票要求放鬆墮胎法律已經引起關於北愛爾蘭是否要跟隨愛爾蘭作法律改動的辯論。

英國和威爾士在1967年就通過了法律讓終止妊娠合法化，即有註冊資格的行醫者可以終止短於24星期的妊娠。這個法律也適用於蘇格蘭。

但這些法律對英國管轄的北愛爾蘭並不適用，北愛爾蘭有更加嚴格的墮胎法律。

1929年英國通過的嬰兒生命（保護）法案在1945年後開始在北愛爾蘭實行，即規定只有在母親的生命或者精神健康存在風險的時候才能合法墮胎。

在西方國家，與墮胎相關的游說運動包括支持墮胎運動（自由選擇運動），以及與之針鋒相對的反對墮胎運動（維護生命權運動）在歐洲墮胎法律國與國各不相同，一些國家的議會通過法律令墮胎合法化，但也有一些國家的憲法禁止墮胎。

因為在西歐國家墮胎受到法律嚴格規範，因此也令議會外的反墮胎運動或所謂維護生命運動影響力受到了限制。

在中國法律允許墮胎，而且政府向女性提供有關服務。自1979年開始中國實行了30多年的"獨生子女"政策以控制人口，在此期間中國女性普遍能夠得到避孕和墮胎服務。