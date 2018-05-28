馬里移民小伙變身「蜘蛛俠」救兒童感動法國

圖片版權 Facebook Image caption 加薩馬徒手攀登上了四層樓高的公寓，救下了一名懸在陽台外的男童。

一名馬里移民近日在法國成為了英雄人物，他徒手攀登上了四層樓高的公寓，救下了一名懸在陽台外的男童。

馬穆杜·加薩馬（Mamoudou Gassama）救人的震撼視頻在社交媒體上迅速傳播開來。

當時，這名四歲男童的鄰居試圖從隔壁的陽台抓住他，但距離太遠。加薩馬便在短短一分鐘內，一口氣爬上了四層樓，抓住了孩子。

法國總統馬克龍周一邀請他前往愛麗舍宮，以個人名義向他表示感謝。

巴黎市長安娜·伊達戈（Anne Hidalgo）也稱讚了這名22歲青年的英雄行為，並表示她已打電話致謝。

人們在臉書（Facebook）上的一條影片裏發現了這個動人故事。

安娜·伊達戈稱他為"十八區的蜘蛛俠"。十八區是事發地所在的巴黎轄區。

"祝賀馬穆杜·加薩馬勇敢地拯救了一個孩子的生命，"她在推特上說。

"他向我解釋說，幾個月前他從馬里來到這裏。他渴望在這裏擁有自己的生活。"

圖片版權 Facebook Image caption 加薩馬便在短短一分鐘內，一口氣爬上了四層樓，抓住了孩子。

"我回答他說，他的英雄氣概是所有公民的榜樣，巴黎市顯然樂意去幫助他在法國定居。"

這件事周六晚發生在巴黎北部的一條大街上。

加薩馬向記者表示，他經過該路段時，看到一群人聚集在一棟大樓前。

"我這麼做是因為那是一個孩子，"《巴黎人報》（Le Parisien）引述他的話說。"我上去了…...謝天謝地，我救下了他。"

巴黎消防隊表示，救援人員抵達現場時，孩子已經獲救。

一位發言人向法新社記者說："很幸運，有一名身體健壯並且有勇氣的人，願意去救下孩子。"

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @Anne_Hidalgo Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 2018年5月27日

法國媒體援引當地部門的消息稱，當時孩子的父母並不在家。

司法部門人士稱，孩子的父親已因監護不力，受到警方的盤問。據信，孩子的母親當時並不在巴黎。