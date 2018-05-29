法國煙民大減 主要源自年輕人和低收入者

圖片版權 AFP Image caption 法國的吸煙文化正在改變嗎？

法國一項調查發現，2016-2017年之間有一百萬煙民不再每日抽煙。

進行這項調查的法國衛生部指出，這是十年來最顯著的跌幅。年輕一代及低收入煙民的人數亦有明顯的減少。

研究認為，吸煙人口大減與法國政府近年實施的一系列措施有關，包括要求煙草公司使用中性包裝、資助煙民改用香煙替代品、提高香煙售價，及推行「全國無煙月」活動等。

根據該項研究，2017年法國18-75歲的成年人中，有26.9%、即1220萬人每日吸煙，較2016年的1320萬（29.4%）大幅減少一百萬。

法國衛生部長阿尼亞斯·布讚（Agnès Buzyn）對低收入人口吸煙人數銳減表示歡迎，並說「煙草體現了不平等的趨勢，對最弱勢的人負面影響最深，更會不斷惡化」。

去年一項研究發現，雖然各國政府持續推行香煙管控措施，因為整體人口增長，煙民仍然在不斷增加。

全球趨勢

據醫學學術期刊《柳葉刀》去年發佈的一篇研究，全球的死亡人數中，有一成由吸煙相關疾病導致，當中有一半來自中國、印度、美國及俄羅斯四個國家。

世界衛生組織於同年發表的報告則指，中國消費的捲煙佔全球產量44％，全國28%成年人、50%成年男性為煙民，每年有超過100萬人死於與吸煙有關的疾病。

該報告警告，如果吸煙率沒有降低，2030年中國因吸煙相關疾病死亡的人數將由每年100萬增至200萬、至2050年更會增至每年300萬。

另一項研究則發現「吸煙的問題正由富裕國家『出口』至中、低收入國家」。

世界衛生組織早前曾指出，在煙草包裝盒印上警告圖片，證實有助減低煙民吸煙的意欲，目前有78個合共涵蓋全球近半人口的國家，對煙草包裝的管控達到相應標凖。