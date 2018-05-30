菲律賓在中業島修跑道：南海工程競賽「白熱化」

圖片版權 CSIS / AMTI Image caption 美國戰略與國際研究中心指，5月17日拍攝的衛星相片顯示，中業島機場跑道西邊停靠了兩隻船。圖片也顯示了跑道的損毀情況。

美國一家智庫近日發佈的衛星圖片顯示，菲律賓在南海中業島（Thitu Island，菲律賓稱派格阿薩島，Pagasa Island）維修一條建成多年但失修的跑道。在這之前，一架中國轟炸機成功在永興島（Woody Island）上的機場降落，再被批評是令南海「軍事化」的舉動，美國隨後宣佈取消邀請中方參加今年的環太平洋聯合軍演。這一連串的事件，令外界的關注重新聚焦在南海問題上。

菲律賓總統府發言人羅克（Harry Roque Jr.）證實，菲律賓當局正在維修中業島的飛機跑道，強調工程符合「國家主權和管轄權「。中國官方媒體報道，菲律賓總統杜特爾特是因為國內壓力才展開工程。但有專家向BBC中文分析，菲律賓已經計劃這些工程多年，不大可能是因為政治壓力才開始維修，而且菲律賓需要維修中業島這條跑道，給島上居民運送補給品，改善他們的生活。

菲律賓外交部長卡耶塔諾（Alan Peter Cayetano）周一（5月28日）一個儀式上引述總統杜特爾特，警告中國不要擅自開採南海的天然資源，否則會向中國「開戰「。

另外，中國國防部宣佈，位於北京的解放軍軍事科學院副院長何雷中將會率團，參加6月1至3日在新加坡舉行的香格里拉對話會。官方議程包括探討區域軍事發展的影響，可能會談到南海問題。台灣中央社周一（5月28日）報道指，東南亞各國對抗中國的力量正在增強，可能在香格里拉對話會上「凝聚成對抗及孤立中國的力量」。

多國近期在南海的活動仍然頻繁。美國在周日（5月27日）派出兩艘軍艦到南海巡航，一度駛近距離西沙群島（Paracel Islands，又稱黃沙群島或帕拉塞爾群島）不足12海里的地方，被中方指「擅自進入中國西沙群島領海」。

圖片版權 Getty Images Image caption 何雷去年也代表中國，參加香格里拉對話會。

菲律賓在做甚麼維修工程？

中業島機場的跑道原來設計1300米長，為島上約100至300名居民提供交通服務和補給品。但《菲律賓星報》報道指，機場兩端多年來被海洋侵蝕倒塌，令C-130等大型運輸機無法在島上安全降落。

總部設於華盛頓的戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）周六（5月26日）發文指，5月17日拍攝的衛星圖片顯示，有兩隻挖泥船正在維修跑道的西端，四周的水域還漂浮著被工程船揚起來的泥沙。除了維修跑道外，衛星圖片也顯示菲律賓在中業島上興建了最少七座新的建築物，也顯示菲律賓在鄰近中業島的馬歡島（Nanshan Island ）修建了一個新的直升機坪。

《菲律賓星報》引述一名菲律賓官員指，政府已經把工程需要的物資和人員運到島上。他又說，菲律賓也將在南海其他島嶼進行類似的維修工程。

圖片版權 Reuters Image caption 菲律賓軍方於1999年將廢棄軍艦馬德雷山號（Sierra Madre）拖至仁愛礁附近擱淺，作為附近海域及島嶼的監測站。菲律賓指中國多次被指阻撓它維修這只軍艦和向艦上官兵提供補給。

「相形見絀」

中國轟炸機在永與島降落的消息引起多名菲律賓政客不滿，該國多名議員讉貴中方的行為。杜特爾特政府沒有直接批評中方，這在菲律賓國內也引起不滿，直至菲律賓外交部長卡耶塔諾周一打破多天的沉默，警告如果中國開採南海的資源，就會向對方開戰。

香港《南華早報》引述新加坡拉惹勒南國際研究院專家許瑞麟（Collin Koh）指，菲律賓總統杜特爾特可能是受到國內的壓力而開展工程；而《菲律賓星報》周日（5月27日）也發表評論文章，批評杜特爾特沒有全力保護菲律賓在南海的權益，違反他競選總統時作的承諾。

菲律賓德拉薩列大學（De La Salle University）助理教授海達裏安（Javad Heydarian） 接受BBC中文採訪時說，他認為菲律賓的跑道維修工程與這些事情無關。他指出，菲律賓國防部長德芬·洛倫扎納（Delfin Lorenzana）去年四月訪問中業島時，就已經提出要維修島上設施的計劃。他認為這種維修工程沒有違反國際法或東盟（ASEAN）相關的協議，因此菲律賓政府早就應該進行工程。

他指出，菲律賓早前把南海的爭議提交荷蘭海牙國際仲裁法庭，而為了保持它的「道德高地」，菲律賓政府當時認為不宜在南海中進行這種工程。

菲律賓大學政治學系教授卡洛斯（Clarita Carlos）接受BBC中文採訪時也指出，中業島居民的生活環境十分惡劣，維修是「早就應該做」的事情。

她指出，中國在南海的工程完全改造了島嶼的情況，甚至部署了導彈等先進的武器設備。菲律賓在中業島的工程與中越兩國的工程相比「相形見絀」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國上月據報派出了B-52轟炸機在南海附近作訓練，引來中方不滿。（資料圖片）

圖片版權 Xinhua Image caption 中國空軍四月首次在南海爭議島礁區域進行轟炸機起降訓練，引發周邊國家對於國家安全的擔憂和警告。（資料照片）

中國應「適當升高對抗的等級」

各國近來在南海的活動仍然頻繁。美國上月據報派出了B-52轟炸機在南海附近作訓練，周日又派出了兩艘軍艦，一度駛入南海一些由中方控制的島嶼十二海里範圍內。

這令中方十分不滿。中國外交部和國防部在同一天分別發聲明，指美方的軍艦「擅自進入中國西沙群島領海」，也損害中美兩軍的「戰略互信」。北京大學海洋戰略研究中心執行主任胡波在中國官方《人民日報海外版》網上版撰文指，中國仍要避免與美國進行戰略對抗，但中國在有需要的時候也要展示「自己的底線和決心」。

南海的爭議更影響到中美的軍事合作。美國國防部5月23日宣佈，因應中國持續把南海「軍事化」，美國將取消邀請中方參加今年的環太平洋聯合軍演。中國外長王毅指美國的決定「沒有建設性」，無助中美互相了解。環太平洋聯合軍演每兩年舉行一次，由美國主導，中國在2014和2016年都獲邀出席。

除了中國，多個聲稱擁有南海島嶼主權的國家近年都在它們控制的島嶼上增加人員和設備。美國前國防部主管亞太安全事務的部長助理施大衛（David Shear）在美國參議院2015年一場聽證會上透露，越南在2009至2014年期間在南海填得約60公頃土地，去年12月也有報道指越南在西礁（West London Reef）建造了一些包括船隻維修廠的新設施。

台灣在2016年也被指在它控制的太平島建造了四座建築，前國防部長馮世寛拒絶透露這些建築的實際用途。