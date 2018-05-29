圖片版權 Getty Images Image caption 出道於2013年，防彈少年團已經成為進軍海外最成功的韓國組合。

去年在全世界人氣迅速上升的韓國組合防彈少年團（BTS）仍在繼續刷新自己的記錄，成為登頂美國公告牌（Billboard）主要榜單的首支韓流組合。

「韓流」之下，這支2013年出道的七人男團已經成為進軍海外最成功的韓國組合。憑借精心設計的編舞及帥氣的外表，他們在全世界收獲了大批忠實粉絲——ARMY。

防彈少年團此次新專輯《Love Yourself: Tear》發表於5月初，截至5月24日在美國銷量達到13萬5000張。綜合在美銷量、下載量及播放量三種數據，這張韓語專輯上周日（5月27日）在美國「公告牌200」專輯榜單排名第一。根據公告牌消息，外語專輯佔據這一榜單榜首在十二年來尚數首次。

儘管歌詞不是英文，但防彈少年團已成功在美國進行巡演，且今年在美洛杉磯、芝加哥、紐約等地的演唱會門票都已售罄。除美國外，他們還將前往加拿大、英國、荷蘭、德國、法國巡演。

BTS到底是誰？

出道於2013年，防彈少年團是韓國Big Hit Entertainment一手打造的男子組合。成員包括RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook七人。

除韓文歌曲外，他們還曾發行日文專輯，並在社交媒體上擁有超過1500萬人關注。

BTS為韓文"防彈少年團"縮寫，但在他們組合進軍美國市場後，這個名字被詮釋為「Beyond the Scene（鏡頭之外）」。

評論人士認為，防彈少年團與其他韓流組合的不同之處在於，他們的歌曲覆蓋了一些欺凌、精英主義、心理健康等「禁忌」話題。

他們的歌曲混合流行、R&B、嘻哈等風格，同時配以精心編排的舞蹈。

人氣背後的秘密

有精心維護的社交媒體形像在前，防彈少年團擁有超高人氣似乎順理成章。

19歲的菲律賓大學生巴卡尼（Angelica Bacani）是ARMY大軍中的一員。「有時在我上學路上我會查看我的訂閲，他們的信息總是會讓我感到鼓舞。」

圖片版權 EPA Image caption 防彈少年團的粉絲有統一的名稱——ARMY。

巴卡尼說，粉絲們最喜歡的就是這種，通過社交媒體建立起的與BTS成員們間的「個人聯繫」。

「其他組合看上去都有些遙不可及，但BTS感覺跟我們距離很近。」

韓國文化評論家金憲植（音）認為，這種真誠且實際的」社交媒體操作「並不是安排好的，而是他們真實的一面。

「大公司打造的韓流組合通常會通過大規模的市場推廣手段，將藝人塑造為偶像明星，」金憲植表示。

「這種藝人都是系統化的，而且他們跟粉絲的互動也是受限的，大部分情況下都會過於正式，」金憲植說。「但防彈少年團的公司規模較小，公司允許他們以更人性化的方式，跟粉絲在社交媒體上自由互動。」