觀點：從伊戰到伊核 歐美正在分道揚鑣
三月七日，瑞典前首相卡爾・比爾特（Carl Bildt）在推特上，針對特朗普的貿易戰發了一則推文：On transatlantic trade relations, it all sounds like the summer of 1914。在他眼裏，眼前的跨大西洋貿易關係，與1914年的夏天——第一次世界大戰爆發時的氣氛很相似。
兩個多月過去，時局發展證明這位前首相所預言的歐美衝突並不誇張。美國總統特朗普在撕毀貿易協議後，又退出伊朗核協議，令歐美之間的矛盾激發，分裂趨勢從量變轉向了質變。為此，歐洲理事會主席悲憤地宣稱：有特朗普這樣的朋友，歐洲已經不需要敵人了。
- 特朗普退出伊朗核協議： 廢舊立新 困難重重
- 美國退出伊朗核協議 重啟全面制裁
- 觀點：大力神特朗普發動的貿易戰違背程序正義
- 笑裏藏刀？ 馬克龍與特朗普特殊情誼有多深
- 特朗普譴責使用化學武器 敘利亞再受空襲威脅
對此我們要看到的是，冰凍三尺非一日之寒，大西洋兩岸的裂痕由來已久，早在2003年伊拉克戰爭時就見端倪。雖然歐美是有長期合作關係的親密盟友，但美國共和黨從小布什到特朗普，其一意孤行的單邊主義愈發咄咄逼人，這就不可避免地，與堅持平等包容、民主協商、自由公正及多邊主義的歐洲產生矛盾。這一次，歐美從經貿衝突發展到地區戰略的激烈碰撞。歐洲被迫公開地與美國割席而坐。
這場美歐之間的決裂對於亞洲和中國具有借鑒意義。日漸強硬起來的美國，推翻了《跨太平洋伙伴關係協議》（TPP），威脅要對中國製造加徵關稅。這種回歸保守的單邊主義，也正在讓亞洲國家頭疼。
伊戰教訓
2003年的伊拉克戰爭改變了歐美關係。當時，我和一些海內外中國知識分子對那場戰爭產生了集體幻覺，誤以為小布什打下獨裁者薩達姆，會促進中東和世界的民主化。因此，反戰的「老歐洲」被我們視為「綏靖」。
但在伊戰過後的十幾年裏，我們看到，那場建立在謊言基礎上的戰爭打開了「潘朵拉盒子」，給中東帶來宗派主義、恐怖主義和暴力，令數十萬伊拉克民眾失去生命，數百萬難民無家可歸。
不同的是，歐洲有反省能力。即使是曾誤上美國戰船的英國，也在戰後公布了《伊拉克戰爭調查報告》，承認英國伊戰決策是基於錯誤的情報和評估，當時採取軍事行動並非萬不得已，並未窮盡和平手段。
然而，那次戰爭的始作俑者美國卻毫無反省。儘管法國總理拉法蘭總結說，美國發動對伊拉克戰爭是「道義、政治和決策三重錯誤」，但美國人不予理睬。他們大大咧咧，不在乎美國給他國人民帶來的巨大苦難。對高舉反戰旗幟的盟友法、德兩國，小布什政府曾一度充滿敵意，並以冷落給予懲罰。
從伊拉克戰爭到現在，歐美之間出現分歧的原因很多，例如，雙方有不同的地緣戰略重點、不同的經濟利益等。但其根本原因卻是，雙方在價值觀上的差異增大。
早在2005年，朱特在《歐洲vs美國》一文中就描繪了一個由宗教保守派操控並崇尚武力的美國，與世俗人文主義的歐洲展現了明顯的基因差異。這是由於二戰後，老歐洲從黑暗血腥的深淵中復蘇，斷然拋棄了沙文主義和權威主義，鳳凰涅槃式地完成了道德上的自我重建。在這七十年間，老歐洲建設了良善國家，並為杜絶戰爭邁向今日歐盟，還構築了以平等合作、團結協商為特點的歐洲新秩序。
與此同時，美國人的價值觀基因也在發生變化。美國猶太裔著名社會學家洪倫德（Paul Hollander）在《唐納德•特朗普，人性，和對尊重的癡狂》一文中試圖解釋特朗普現象。他認為，特朗普的出現與美國社會和美國選民有關，反映的是一個普世人性的問題，即美國人的人性弱點。美國和歐洲在精神上分道揚鑣的原因就在於此：儘管美國有深厚的自由民主人權和憲政的傳統，但美國人沒有歐洲人那樣刻骨銘心的歷史教訓，對戰爭的苦難缺少切膚之痛，因此，他們對國家主義、狹隘民族主義以及專制主義缺少免疫力。
在當今歐洲眼裏，其價值觀基因發生變異的美國變得陌生而不可理喻，它越發驕橫跋扈，迷信自己的強大力量而專斷獨行。雖然美國仍然想要主導世界，但它只想讓世界聽命於他的指揮棒，只願按照美國的利益和價值觀來建構國際體系，對長期支持它的老盟友不屑一顧。當年伊拉克戰爭的後果就展示了美國單邊主義的危險性，今天美國的單邊主義策略與孤立主義傾向更為嚴重，對歐洲的利益和原則形成更大的威脅。
"兩個西方"分立
被擅長破壞的特朗普扇了一記又一記耳光，哀鴻遍野之後，曾拼命向美國陪笑臉搖橄欖枝的歐洲，終於明白過來了：幾十年前的那個在國際上支持正義、投身人道主義事業、並促進世界共同利益的美國已遙遙遠去。從伊戰到伊核協議，美國一脈相承的單邊主義，宣告大西洋聯盟已經破裂。對一個信奉強權與國家主義的惡霸，無論怎樣的懇求與陳情都無濟於事。
壓垮駱駝的最後一根稻草是，歐盟與各方面努力多年簽訂的伊核協議被美國撕毀。在這個事件上，美國幾乎是重蹈前轍，其錯誤與2003年的伊戰相似。例如，都是無依據地誤判形勢，違背協議蔑視規則，繞過聯合國單方面行使權力，拒絶歐洲"通過接觸達到轉變"的原則，毫不顧及自己給他國造成的危險後果。在歐洲看來，這是對中東和平的破壞，也是對歐洲的傷害，是完全不能接受的。
5月17日，歐盟28國在保加利亞索非亞舉行峰會，確定了歐盟的立場，對美國任性妄為的單邊主義作出了戰略性的回答：歐盟各國將在任何場合，在關稅與伊朗問題上，都團結一致捍衛歐盟，同仇敵愾地與特朗普蠻乾的做法抗爭到底。
至此，被歐洲學者議論了多年的「兩個西方」：一個是美國為首的「西方」，一個是歐盟為代表的「西方」，已經正式擺出分庭抗禮的陣式。
當特朗普執政的那個美國迷戀陶醉於自己的強大，倨傲地強調「美國優先」，宣稱退出多個國際協議並背棄盟友時，他們不知道，美國之所以能在二戰後保持世界領袖的優越地位，美元得以長期堅挺，這都是由於美國廣泛參與了「世界治理」，獲得了各國的擁護支持。如今他們卻要放棄自己當初所創建的一切。這樣的愚蠢，不會是沒有代價的。
特朗普的「美國優先」政策也在向亞洲延伸，這一次，和歐洲發展階段、文化背景迥異的亞洲會怎麼應對呢？我們拭目以待。
注：本文不代表BBC觀點和立場。