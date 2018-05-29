英倫熱議：F35B戰機增加皇家空軍突防能力

圖片版權 PA Image caption 4架F35B閃電戰機將從美國海軍陸戰隊在南卡羅來納州博福爾基地起飛，越過大西洋飛抵英國

英國皇家空軍最新的戰機計劃下周從美國飛抵英國，英國媒體報道說，新到的第五代戰機將大大提升英國的軍力。

美國武器製造商洛克希德馬丁的高管說，沒有F35這種最新的隱形戰機，美國及盟國發揮全球影響力就會受到俄羅斯和中國的防空武器的阻礙。

英國各報都報道了下周4架F35B閃電戰機將從美國海軍陸戰隊在南卡羅來納州博福爾基地起飛，越過大西洋飛抵英國的消息。另外在8月初還會有另外5架F35戰機移交給英國。

短距起降能力

F35B閃電戰機有短距起飛和垂直降落能力，這是一款專門供美國海軍陸戰隊及英國皇家海軍採用的型號，是英軍鷂式垂直起降飛機的後續機型。

下周抵達英國的這幾架F35B閃電戰機將編入皇家空軍617中隊。該中隊在1943年曾經用著名的水面躍進炸彈（Dambusters）轟炸了德國納粹工業區的水壩。

該中隊在2014年解散，但為了接收從美國購買的F35戰機，英軍又恢復了這個中隊。這些F35戰機將被英軍部署在陸地和「伊麗莎白女王」號和「威爾士王子」號兩艘新建航母上。

今年秋季英國將在美國佛羅里達附近海面的「伊麗莎白女王」號航母上測試F35戰機短距起飛。

F35戰機的最高時速達1200英里，不過它的航程只有518英里，只有在空中加油後才能延長滯空時間。

《獨立報》報道說，以色列F35戰機今年早些時候飛越德黑蘭而沒有被發現，因此以色列成了早於美國第一個在實戰中使用F35戰機的國家。

「飛行的電腦」

圖片版權 PA Image caption 在美國海軍陸戰隊在南卡羅來納州博福爾基地，英國皇家海軍飛行員站在英國的F35B閃電戰機旁邊。

F35戰機被稱為飛行的電腦，每架飛機上有將近900萬行電腦代碼。

這種超音速噴氣戰鬥機具有隱形能力，能夠躲避雷達偵測。飛機的武器和傳感裝置都藏在機身內，加大了敵方的偵測難度。

《每日快報》報道了在美國得克薩斯州製造F35戰機的洛克希德馬丁工廠。一位英國工程師說，在那個長達一英里的巨大工廠生產線上的F35戰機就像個巨大的拼裝玩具。

在得克薩斯州的工廠的僱員超過3200人，他們晝夜24小時不停地工作，製造一架7500萬英鎊的F35戰機耗時22個月。每架飛機上的零部件多達30萬個。

英國已經決定在2025年前要投入91億英鎊購買48架F35戰機，還承諾之後購買更多這種戰機，使英國F35戰機總數達到138架。

按照英國新聞聯合社（PA）報道說，F35戰機是世界上最先進的戰機，洛克希德馬丁公司說，該戰機有"無與倫比"的隱身能力。

F35戰機國際商業發展部的負責人史蒂夫·奧佛爾說，駕駛F35戰機不僅是隱形戰機，駕駛這種飛機絶無可能受到來自背後的偷襲。

中俄防空系統

雖然奧佛爾說，美國及其盟國同中國與俄羅斯發生武裝對抗的可能性微乎其微，但是如果發生衝突，西方會面對中國和俄羅斯設計和製造的最先進的武器系統。

圖片版權 xinhua Image caption 中國和俄羅斯都在研發具有隱形功能的第五代戰機（中國殲-31隱形戰鬥機）。

這些武器系統被賣到其他國家，"令防空系統發生了變化"，老式的飛機在400公里外就受到威脅。

奧佛爾說，美國和包括英國在內的盟國要在全球施加影響，就會面對這些十分先進、而且致命的導彈系統。

奧佛爾說，「F-35戰機令包括英國在內的國家有能力在所謂反介入空中環境中行動。"

奧佛爾說， F-35戰機的威力在於其讓國家的敵人知道，這種飛機能隨心所欲地飛到他們想去的任何地方，而這些國家對此又無能為力。

英國《商業內幕》雜誌今年2月報道說，美軍計劃在太平洋的航母上部署F-35戰機會威脅到中國對航母的反制能力，也會加劇亞太地區的地緣政治緊張局勢。

今年3月25日中國報道了中國空軍出動轟-6K、蘇-30等多型多架戰機飛越位於台灣和沖繩之間的宮古海峽，進行實戰訓練的消息。

第二天美國公布了F-35B戰機在太平洋沖繩附近的美軍兩棲攻擊艦上升空的視頻，當時英國《每日星報》的報道認為美國此舉是在對中國和朝鮮展示武力。