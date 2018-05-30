特朗普被指「通中」：老爸救中興 女兒贏商標

圖片版權 Getty Images Image caption 現在，特朗普的女兒伊萬卡被推到了風口浪尖。

美國總統特朗普之女伊萬卡本月在中國贏得了7個新商標，總統本人隨後承諾拯救中國科技企業中興。這一"巧合"引發國會議員的質疑。

5月27日， 60多名參議員致信聯邦政府道德辦公室，要求對特朗普與中國關係展開調查。批評者說，特朗普正利用職務之便，為自己家族謀取商業利益。

"我們致信對近期特朗普總統、特朗普集團與中國政府的交易表達強烈關切，"這60名民主黨參議員寫道，這可能違反了美國官員禁止接受禮物的法律條款。

不過就在這封信發出後兩天，白宮於5月29日宣佈將在6月15日前發佈針對500億美元中國輸美商品徵收關稅的最終清單，並在6月底前宣佈投資限制和加強出口管制等措施。與此同時，美國媒體還報道，特朗普政府正在醞釀對高科技領域學習與工作的中國公民實施簽證限制。

"通中"還是巧合？

這一最新舉動仍未打消特朗普批評人士的顧慮。前美國國家安全委員會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）在推特上就這一最新進展評論道：「這再次提醒人們，特朗普對他向中國示軟的批評很敏感。他對中國的想法，是政治導向，而非戰略導向。」

自特朗普上台以來，他的家族生意一直是外界關注焦點。在被指"通中"前，特朗普被指利用職務之便，在世界其他國家獲取商業利益。就在不久前，"通俄門"在美國政壇鬧得沸沸揚揚，有關特朗普與俄國關係的調查也還在進行中。

特朗普發言人一再否認這些指控，但分析人士說，近期一系列事件的時機確實讓特朗普尷尬。比如就在中美貿易緊張之時，印尼MNC集團在5月15日表示，它已經與中國國有的冶金科工集團的一個下屬機構達成協議，在特朗普的地產項目旁修建一座主題公園。

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普女兒和女婿都對總統決策有影響。

這還不是首次。去年5月，特朗普女婿庫什納的妹妹邁耶（Nicole Meyer）在中國為新澤西州的一個豪華公寓項目融資。庫什納集團還向潛在的中國投資者兜售美國投資移民簽證，並說這個項目"對我和我們家族意義重大"。

就在中國授予伊萬卡的7個新商標後不久，特朗普總統5月13日表示，他正在與習近平一道，為拯救中國中興通訊而努力。他同時還批評了紐約州的民主黨參議員舒默（Chuck Schumer）和前任奧巴馬政府對中興問題的處理。

伊萬卡爭議何在？

圖片版權 Reuters Image caption 批評者說，特朗普正利用職務之便，為自己家族謀取商業利益。

現在，特朗普的女兒伊萬卡被推到了風口浪尖。總部位於華盛頓的公民責任與道德（Citizens for Responsibility and Ethics）團體在5月25日的一則網絡新聞稿中說，作為白宮資深顧問，儘管有著潛在的利益衝突，伊萬卡還是代表美國出席了數個外交活動。

該組織還報告說，就在去年與中國國家主席習近平共進晚餐的當天，伊萬卡的3個商標在華獲批。今年早些時候，特朗普在向中國額外徵稅的項目中還免除了服裝這一項——包括從伊萬卡中國製造商那裏進口的服裝。

伊萬卡的發言人則說，這些商標並沒有什麼不妥，她的公司在中國積極註冊，只是為了避免他人以伊萬卡之名牟利罷了。伊萬卡品牌總裁克萊姆（Abigail Klem）說，換而言之，這是"正常的商業行為"。

截至發稿，中國的官員並沒有對此發表評論。