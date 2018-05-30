圖片版權 Getty Images

金英哲被稱為「金正恩的左右手」，時時伴隨朝鮮最高領導人左右。

金正恩近日兩度訪華，他陪同前往；在與韓國總統文在寅的會面中，他坐在金正恩身旁。早前，他還會見了美國國務卿蓬佩奧，商討美朝兩國領導人特朗普與金正恩的會面安排。

雖然朝鮮政府對金英哲訪美一事保密，但韓國的韓聯社日前披露了他訪美行程詳情：30日先與中國官員會面，再由北京乘搭赴紐約的飛機。

美國總統特朗普29日也在推特表示，金英哲正在前往美國的路上。白宮發言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）亦證實，國務卿蓬佩奧將於本周內與金英哲會面，但沒有公布確切日期。

圖片版權 Getty Images Image caption 金英哲將成為2000年以來，踏上美國國土的最高級別朝鮮官員。

情報巨頭

生於1945年、現年72歲的金英哲是朝鮮情報部門的領導，同時也是朝鮮軍階最高的軍人，以及朝鮮勞動黨中央副委員長。

這名四星將領的仕途起點，是朝韓非軍事區的警察崗位。

在漫長的官場生涯中，金英哲擔任過多個與朝韓關係相關的職位；在1990年代及2000年代的多次朝韓會談中，金英哲亦數度擔任朝鮮代表團成員。

然而在韓國看來，金英哲是個極具爭議的人物，因為他被指曾參與策動針對韓國的攻擊行動。

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然名為"非軍事區"，但這片區域其實是世界上態勢最緊張的兩國邊境之一。

在成為金正恩的「左右手」之前，金英哲已是朝鮮軍中的標誌性人物，時時在朝鮮官媒中現身，在外交事務上也十分活躍。

間諜與攻擊

金英哲在朝鮮情報部門工作超過20年；1990年代，他出任國防部間諜機構的副領導。

根據朝鮮領導人觀察網站（North Korea Leadership Watch），2009年，他獲委任為朝鮮「人民軍偵察總局」（RGB）—類似美國的中央情報局—的局長。

圖片版權 Reuters Image caption 金英哲時常出現在金正恩身邊。

同年初，朝鮮將不同的情報機構，合併到RGB。 2010年，金英哲領導下的RGB被指策動了一系列針對韓國的襲擊，包括2010年3月26日、造成46名船員死亡的天安艦沉沒事件。

與此同時，兩名朝鮮情報人員，向韓國當局報稱自己受金英哲親自指派往韓國，執行暗殺一名已脫北朝鮮前高官的任務。

最高權力的左右手

但金英哲的影響力，主要來自他與掌權的金氏家族的關係。

圖片版權 Getty Images Image caption 有指金英哲曾任已故最高領導人金正日的保鏢。

據朝鮮領導人觀察網站，金英哲曾擔任已故朝鮮最高領導人的保鏢。 2010年，在朝鮮勞動黨第三次代表會議上，金英哲坐在金正恩的姑母金敬姬，與國防部副部長玄哲海身邊。

近日，這名極具影響力的軍官，常常出現在金正恩左右，也經常現身金正恩主持的高級別會議。

圖片版權 Reuters Image caption 去年二月，金英哲被派往出席韓國平昌冬季奧運會的閉幕儀式，並出現在與美國總統特朗普之女伊萬卡附近。

朝美峰會的細節仍不為外界所知，但外界一般預計峰會議程將包括朝鮮的核計劃及如何緩解朝鮮半島的緊張局勢。

專家指出，金英哲參與朝美峰會籌備過程，有重要的啟示，反映了朝鮮非常希望峰會能成功舉辦。

金英哲是2000年以來，踏上美國國土的最高階朝鮮官員，同時也將成為史上首名踏入五角大廈的朝鮮軍人。