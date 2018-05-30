意大利政治危機：民粹政黨再次攪動歐洲神經

圖片版權 EPA Image caption 科塔雷利（左）和馬塔雷拉在周三凖備召開會議商討

處在政治僵局當中的意大利可能需要舉行提前大選（snap election），而這場歐洲懷疑論和歐洲一體化支持者之間的博弈，是目前歐洲形勢的一個縮影。

周日（5月27日），意大利兩大民粹政黨未能組成聯合內閣。

至周三，據媒體報道，意大利候任總理卡羅·科塔雷利（Carlo Cottarelli）未獲得大多數政黨的支持，甚至可能不會上任；而總統塞爾焦·馬塔雷拉（Sergio Mattarella）可能會選擇不任命臨時政府，而直接在七月進行又一次大選。

由於重新舉行大選成為可能，以及持歐洲懷疑論觀點的政黨也有切實可能繼續鞏固自己的政治地位，這些因素帶來了金融市場的波動，並引起外界對歐元穩定性的擔憂。

意大利銀行股受創最為嚴重，歐洲金融股普遍遭拋售。持續已久的這場意大利危機還首次波及美國市場，拖累標普金融股指數午盤下跌3.6%，華爾街一些最大的銀行股價均出現較大幅度下跌。稍後開盤的中國股市當天也出現大跌，上證指數收盤跌2.53%，香港恆生指數、日經指數以及韓國綜合指數都出現超過1%的下跌。但亞洲股市的下跌是否與意大利危機有直接關係還有待觀察。

什麼情況？

作為歐盟第四大經濟體，意大利自三月份選舉之後就一直未能組成新一屆政府，因為沒有任何政黨或團體能夠贏得大多數。

圖片版權 AFP Image caption 「五星運動」領袖迪馬約（左）和「聯盟黨」領袖薩爾維尼

大選當中的兩大贏家「五星運動」（Five Star）及「聯盟黨」（The League）曾試圖組成聯合政府，但是在意大利總統馬塔雷拉一票否決兩黨提名的財政部長人選之後，兩黨宣告放棄聯合政府的嘗試。

馬塔雷拉表示，他不能夠任命持歐洲懷疑論政見的保羅·薩沃納（Paolo Savona）擔任這一職位，國內外的投資者對這一點都非常關注。

馬塔雷拉此次罕見的舉動激起了黨派的憤怒，兩黨均表示會阻止科塔雷利提名的人選在國會通過。

反建制的民粹政府會做什麼？

意大利當前的政治形勢，很大程度上來自是近年席捲歐洲的民粹主義和民族主義思潮。

從2011年歐洲債務危機開始，意大利就曾一度差點走向推動歐元區瓦解的方向；儘管最終沒有成為現實，但那一場危機的問題並沒有徹底解決。

馬塔雷拉拒絶任命經濟學家出身的薩沃納為財政部長，進一步揭示了有關歐元的對立意見。81歲的薩沃納將意大利脫歐視為「B計劃」。

三月的大選選舉出了反建制的政府，兩個民粹政黨承諾對現狀作出重大改變，希望撼動意大利乃至歐洲政治的根基。

他們的信息非常吸引對於腐敗和經濟衰退厭惡已久的普羅民眾：那些不掌握大量財富，並且與歐盟利益關係不強的普通人，現在應該成為國家優先考慮的群體。

無論是布魯塞爾還是金融市場，均對此投以極大關注。

民粹主義者如何看待當前形勢？

意大利總統阻止薩沃納的任命之後，「五星運動」黨的領袖魯伊吉·迪馬約（Luigi Di Maio）敦促國會彈劾總統。

迪馬約之後又呼籲舉行和平抗議，並促請他的支持者們聯合起來「發出一些呼聲」。

「重要的是我們所有人一起來做這件事，」他說。

迪馬約表示，意大利多個城市將會有人組織起遊行和示威，包括6月2日在羅馬的一場活動——那是慶祝意大利在1946年成為共和國的公眾假日。

與此同時，「聯盟黨」領袖馬特奧·薩爾維尼（Metteo Salvini）對總統的決定表示批評，呼籲民眾抗議，並指歐盟以及德國干預意大利內政。

在意大利，總統的角色大部分屬於儀式性，但他仍然擁有任命政府首腦的權力，以及有權解散國會。而在意大利經常出現的政治動蕩和多次更換政府的現象中，總統的這些權力已經被證明了是能夠起決定性作用。

之後將如何發展？

目前身在羅馬的BBC記者詹姆斯·雷諾茲（James Reynolds）分析指，假如總統馬塔雷拉決定舉行提前大選，將會正中兩個持歐洲懷疑論政見的政黨下懷。

目前民間調查顯示，兩黨將大有機會在投票初期就處於有利位置，而選舉的重心可能會放在意大利與歐盟的關係上。

不過，其他政黨似乎同樣樂於看到出現新一輪選舉。

在參議院中持中間偏左立場的意大利民主黨領袖安德烈·馬庫奇（Andrea Marcucci）表示：「最好是盡快進行選舉，最好是在七月。」