數碼時代「微偷情」 看看你出軌指數是多少

圖片版權 Danae Dia Image caption 你自己被人微偷情過，或是你自己也是微偷情者呢？

你聽說過微偷情或是微欺騙（micro-cheating）這個詞嗎？

根據心理學家的解釋，它是指在兩性關係中一些看似微小的舉動，但卻表明一個人從身心兩方面都開始關注現任伴侶之外的某人。

曾幾何時，人們一說到偷情就會聯想到衣領上的口紅印，身上的香水味道，抑或是褲兜的消費收據"罪證"等。

但隨著數碼時代的到來和智能手機的使用，那些約會軟件(dating apps)和在社交媒體上的私信（DMs）令如何界定偷情變得更加複雜。

微偷情也成了界定對伴侶不忠的最新熱詞。什麼樣的言談舉止可以算作微偷情，微偷情到底算不算偷情？

英國南威爾士大學心理學教授馬丁·格拉夫博士（Dr Martin Graff）在這方面頗有研究。

他解釋了在網路時代我們該如何理解出軌（infidelity）這一含義。

根據格拉夫博士的解讀，微偷情是指在兩性關係中一方表現出的任何行為或舉止，在第三方看來完全跟單身一樣，無論從情感上還是肉體上。

例如，在智能手機之前，一些可以被看作是微偷情的舉止包括在晚上出去娛樂前偷偷拿掉自己的結婚戒指等。

但在數碼時代就可以省去這些麻煩了，在社交媒體上通過鼠標鍵盤就可以輕鬆表達你的意圖。比如，你可以發出各種信號讓人知道你好像是單身或是自由之身。

你可以為某人多次點讚，並且從頭到尾都點讚，包括為這個人貼出的非常老的帖子點讚，還給人髮送曖昧的私信。

撰寫過"約會史"書籍的作者霍奇森（Nichi Hodgson）也贊同這種說法。她認為，微偷情是賦予一種舊舉止的新名詞。

"即使在18世紀，人們也通過書信調情，或是在日記中表達不適當的想法，"她說。

"所不同的是，我們現在可以使用現代化工具更容易地達到微偷情目的。"

格拉夫博士指出，雖然微偷情實際上可能並沒有欺騙你的伴侶，但它是一種可以引發出軌的舉止，就好像是熱身一樣。

同時，格拉夫認為由於我們現在在線上交流的機會越來越多，而不是面對面。這意味著同以往相比人們之間的關係正變得越來越曖昧和模糊。

在這種含混不清的微偷情世界中，是否有保險的方法確認你自己被人微偷情了，或是你自己也是微偷情者呢？

我們請3位專家：格拉夫、霍奇森以及兩性關係問題專家科林斯（Leila Collins）設計了5個有可能構成微偷情的場景（scenarios），看看你的得分怎樣？

圖片版權 Danae Diaz Image caption 給前任發短信算不算偷情？

場景1，給你前任發私信

你和你伴侶去看一場演出，發現其中有你前任喜歡的一個伴奏歌手。你於是拍了一張照片給他/她傳了過去。快進24小時之後，你前任不但回了你的短信，還在結尾附上一個吻印符號。如果你繼續和前任用短信交流，算不算欺騙呢？

專家點評：

霍奇森說，跟前任聯繫並沒有做錯什麼，但是你應該先跟現任伴侶打聲招呼。如果你並不是計劃與前任和解或是重溫舊情，或是出於無聊等原因問題都不大。許多人跟前任通短信是為了讓自己感覺好一些，尤其是他們知道前任對自己還有感情時。

科林斯似乎不大認同這種看法。她說："既然你們已經同意分手，為什麼還要聯繫呢？至於出於什麼意圖並不重要。我會認為這是欺騙。"

出軌打分：3/5

場景2，在社交媒體為某人點讚

想像一下：你已經熄燈上牀，但卻無法入眠。這時你開始瀏覽社交媒體Instagram，你開始為某人點讚。打個比方，如果你是單身的話，那麼這個人就是你所喜歡的類型。你會經常為這個人點讚，無論是在午餐休息時間，還是在坐車回家途中。你可能還會在他們最新帖子上留下一些表情符號，比如一顆紅心。

專家點評：

霍奇森說，"那些在兩人關係中不太有安全感的那一方可能對此更感到不安。但它也許是兩人關係出現較大問題的一個信號。為別人帖子點讚本身並不是什麼大問題，但是如果你經常性地為同一人點讚，這可能就會讓人擔心了。"

格拉夫則認為，這個問題有點難把握，這要取決於你什麼時候開始瀏覽社交媒體以及點讚。

因此專家所給的出軌打分是這樣的：

天黑之前：2/5， 天黑之後：5/5

圖片版權 Danae Diaz Image caption 在社交媒體上總為一個人點讚，白天點還是夜晚點出軌指數不一樣。

場景3，在網上建立"柏拉圖式"的友誼

你跟大學時代的幾位同學一起去度假。你們一起玩的很開心，你和其中一名曾跟你選修過同一門課的校友特別合得來。假期結束後，你們在臉書上（Facebook)互加了好友，之後又相互關注對方的Instagram。

突然有一天，你在回家的路上收到這位朋友的私信，要你的手機號，想跟你討論一下所學的課程。

專家點評：

科林斯："做人還是應該誠實和體面一些。如果你已經有穩定的伴侶，再這樣做就有點不妥了。"

霍奇森："我們經常遇到與自己興趣一致的人。這沒有什麼錯。但是，你必須讓對方明白你的意圖，因為別人對友誼的解讀可能不一樣。如果你們開始交換私信，畢竟這是你們兩人之間的秘密交流，意味著你對現任伴侶有所隱藏了。"

出軌打分：4/5

場景4：不刪除你在約會網站上的個人資料

很多人都使用過約會軟件，在經過數月的瀏覽和尋找後你找到了心儀的伴侶，並且已經交往了好幾個月。恭喜你。但是，你並不情願刪除你在約會軟件上的個人資料，而且，在無聊之際也偶爾上線看看。

專家點評：

霍奇森："不刪除在約會軟件上的個人資料絶對不可原諒。不僅如此，這一舉動還會使伴侶關係中另一方感到不安。"

科林斯："這樣做很殘忍，令人無法接受。這不僅是微偷情，簡直是欺騙了。如果你有伴侶為什麼還偷偷摸摸地與別人保持秘密通信。所有不想告訴伴侶的秘密交往在我看來都是不忠，沒有例外。"

出軌打分：10/5

情景5，在與伴侶做愛時性幻想別人

你在與伴侶親近時，突然出現了老闆的臉，雖然這完全出乎意料，但還是讓你掃興，導致你第二天上班都不敢正視你新老闆的目光。這比上次你在睡夢中熱吻好萊塢演員瑞恩·高斯林（Ryan Gosling）還糟糕。這算不算微偷情？

專家點評：

科林斯："性幻想不應該算欺騙。幻想是個人的隱私，你也不會採取什麼行動。然而，如果你事後給幻想對象發私信就不好了。如果不是這樣的話，至於你愛幻想誰那是你個人的私事。"

霍奇森："如果你與伴侶保持'一夫一妻'式的性關係，至少應該允許性幻想吧。我甚至認為這種幻想對兩人關係有好處，可以預防出軌。這不叫偷情。這很正常。我們許多人都有過性幻想。但最好是在你伴侶不在場的情況下。因為，否則你會發現如果你的注意力不在對方身上，很多人都能感覺到，雖然他們讀不懂你的心思。因此，幻想的時候最好挑個時候。"

出軌打分：0