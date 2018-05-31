朝鮮民眾大膽發聲：金正恩「就像吸血鬼」

你的器材不支持播放多媒體材料 英文動畫視頻：「在朝鮮，政府抓捕時有發生。」

在朝鮮，外國遊客被嚴密監視，當地人和外部世界的交流遭到封鎖，這使得外界與朝鮮普通民眾對話成為了一件幾乎不可能完成的任務。然而，在牢獄之災和死亡威脅下，兩名朝鮮民眾仍接受了維多利亞·德比希爾（Victoria Derbyshire）節目組的採訪。

BBC記者麥克爾·考恩（Michael Cowan）報道說，在朝鮮，最高領導人金正恩的地位幾乎可以與神比肩，公開質疑他幾乎是不可思議的。

朝鮮民眾被告知他無所不知，並被要求揭發任何有異議的聲音，即使是來自自己的家庭成員。

在選擇發聲的這一刻，市場小販孫惠（化名）很清楚，她已將自己置身險地。

"人們主要批評金正恩是一個商人，"孫惠表示，這是一種廣泛的不滿情緒。

"人們說，他和我們沒什麼區別，但拿走了我們的錢。"

"（他們說）這個小鬼用他的腦袋把錢吸走，就像吸血鬼一樣。"

你的器材不支持播放多媒體材料 英文動畫視頻：朝鮮民眾描述金正恩是一個「吸血鬼一般」的領袖。

數月以來，我們的節目一直在使用一個秘密通訊網絡向普通朝鮮民眾提出問題。BBC採取措施隱瞞他們的身份，並確保他們匿名。

如果朝鮮政權知道孫惠的真實身份，她將面臨嚴厲的懲罰：輕則被關進勞改營，重則被處決。

並且，她可能不是唯一一個受到懲罰的人，她的全家三代人都有可能被送進監獄。

孫惠和她的丈夫及兩個女兒住在一起，生意好的時候每天可以吃三餐飯。不好的時候，只能吃摻雜玉米的飯。

Image caption 孫惠說，"人們說，他和我們沒什麼區別，但拿走了我們的錢。"

在她工作的市場裏，街頭食品、服飾和走私的電子產品只是其中一部分。

據總部設在首爾的媒體《每日朝鮮》報道，有超過500萬人"直接或間接"依賴這些市場生活。

《每日朝鮮》與我們的節目合作，利用其在朝鮮境內的網絡為報道提供便利。

朝鮮的市場交易明顯與當局強硬的共產主義路線相悖，但它讓人們得以在一個配給制幾乎已經失效，並且面臨經濟制裁的情況下養活自己。

90年代中期，朝鮮的大饑荒造成一百萬人死亡，朝鮮官方稱其為"苦難的行軍"。但現在，當局已無力再次承擔這樣的災難。

Image caption 孫惠說，積極評價金正恩的當地人正在變多，因為默許了市場的存在。

孫惠說，積極評價金正恩的當地人正在變多，因為默許了市場的存在，"我們做什麼都不會有太嚴厲的打擊。"

然而，有時能聚集數百個攤位的市場，也可能成為傳言的溫牀。

"我在市場裏聽說美國總統來了，"孫惠說。

"人們對於會面了解不多，"她繼續說道，"但每個人都不喜歡美國。"

"我們覺得，生活貧困的原因是美國對我們（和韓國）的分裂和封鎖。"

朝鮮當局對於進入該國信息的嚴格控制，一直招致美國和韓國的批評。

"但是最近情況有點改變，"孫惠說。

"他們說我們應該和南方和睦相處。"

"最近他們說，我們應該和美國和平相處，讓每個人都過上更好的生活。"

這是一個重大的進展。

雖然並非首次，但朝鮮此次對於西方的態度軟化及對於核試驗場坑道的拆毀，被普遍認為是朝鮮當局善意的姿態，這也意味著金正恩對於與美國和解持更加開放的態度。

在朝鮮軍方工作的哲浩（化名）說，他對生活的希望只是"好好活著，到死時也不會生病"。

哲浩希望，他的父母和孩子也能過上這樣的生活。

哲浩也一直通過秘密方式與我們的節目組聯繫。他表示，朝鮮國內存在異議，這些聲音來自於"抱怨生活的人"。

"有時人們會因為說錯話，被保衛部（國安部門）抓住，"他解釋道。

Image caption 哲浩說，有時人們會因為說錯話，被保衛部（國安部門）抓住。

"人們突然就消失了，但這種情況最近沒有發生過。"

哲浩所指的人，常被送到該國的監獄中。據報道，很多被關押者在那裏遭到酷刑，他們被迫挖掘自己的墳墓，甚至強姦也會被用作懲罰。

國際特赦組織（Amnesty International）稱，一個營地可以容納多達20,000名囚犯。

孫惠說，正是這種"恐怖"的營地，"保證了社會的發展"。

她表示，在她住的地方，"政府抓了很多人"。

哲浩相信，有些人是由保安部送去的，因為官員們"為了自己的政績編造故事"。

"他們讓那些人說自己凖備去中國，然後舉報他們，"他說。

在朝鮮，觀看從國外走私來的電影和電視節目，可能被送進勞改營關押十年。

由於擔心其反西方宣傳遭到破壞，朝鮮當局竭力阻止外國節目流入，但很多人成功地從中國帶入U盤或盜版DVD。

Image caption 哲浩承認，他不知道外界如何看待像他這樣的朝鮮人。他只見過朝鮮人。

"韓國的東西當然是最受歡迎的，"孫惠說，她承認有時會在晚上看韓劇和外國電影。

"但是（當局）對這些東西打擊得很厲害。"

"我聽說一旦被抓到，賄賂的代價很高，但人們還是想看。"

"這很容易理解，因為人們對韓國人如何生活感到好奇。"

不過，儘管越來越多的朝鮮人能一窺外國人的生活，許多人仍然不知道他們自己如何被看待。

哲浩承認，他不知道外界如何看待像他這樣的朝鮮人。他只見過朝鮮人。

但他堅持，雖然"生活困難，但我們的人民很好"。

"我們有一種說法，鄰居勝過表兄弟。如果我們的鄰居發生了什麼事，我們會互相幫忙。"

在朝鮮的一些地方，民眾冒著生命危險經由中國逃至韓國。

最近幾年，此類"脫北者"數量有所下降，這主要因為邊境安保的增加，以及當局與中國簽訂的一則遭到廣泛批評的遣返"叛逃者"的協議。

孫惠居住在遠離國界的地方，叛逃"在這裏並不是很多"，她說。

但如果有人這樣做，剩下的人不會說他們去了"韓國"。

"當一個鄰居消失了，我們只會說：'他去了下面'，"她解釋說。