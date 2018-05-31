億萬富翁索羅斯的爭議慈善路

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匈牙利裔美國商人喬治·索羅斯（George Soros）發家於一系列精明的金融投機，是世界上最有名的慈善家及金融投資家之一。

迄今為止，87的索羅斯已經個人花費了數十億美元支持全球人權及自由民主類的項目。他因此成了全球民族主義者及民粹主義者的攻擊目標，這些人將索羅斯稱為民主操縱大師，但這些聲音受到了很多質疑。批評者稱，這些民族及民粹者是在反猶。

早年

1930年，索羅斯出生於布達佩斯。他的父親是一名猶太律師。在納粹佔領匈牙利期間，索羅斯一家製造了假的身份證明來掩蓋猶太人的身份，僥倖逃過了納粹捕殺。

17歲那邊，索羅斯移民英國。他在鐵路部門兼職做搬運工，還在夜總會兼職當服務員，在這期間，他從倫敦政治經濟學院（LSE）獲得了學士及博士學位。

在LSE期間，索羅斯師從科學哲學大師卡爾·波普爾（Karl Popper）。波普爾最為人所知的是，他在二戰後持續呼籲西方自由民主。他的「開放社會」（Open Society）的理念極大地影響了索羅斯的意識形態及金融生涯。

投資生涯

在倫敦的投資銀行工作一段時間後，索羅斯在1956年移民美國。

在紐約，他在好幾個不同的公司工作過。1970年，他成立了自己的對沖基金索羅斯基金管理公司，也就是後來的量子基金（Quantum Fund），該基金以投資激進以及高回報為人所知。

量子基金因為在全球金融市場短期而靈活的投機行為而備受詬病。通過一系列投機，索羅斯成了世界上最富有的人之一，他也因此成了投資界的傳奇。

1992年9月，他成了那個「讓英格蘭銀行破產的人」，他靠對賭英格蘭銀行，從英鎊空頭交易中獲利10億英鎊。9月16日那天被稱為 "黑色星期三"，英國財政部在當日快速地失掉幾十億英鎊的儲備金，英鎊因此被迫退出了歐洲匯率體系（ERM）。

這場投資賭博應該是索羅斯生涯中最著名的一次，這次投機穩固了他「世界頭號貨幣投資者」的名聲。

圖片版權 Getty Images Image caption 索羅斯的基金會規模在美國排名第二，僅次於比爾蓋茨的基金會。

由於一心進行金融投機，他被指控策劃了1997年亞洲金融危機。1997年，泰國泰銖崩潰引發了整個亞洲地區的金融危機。時任馬來西亞總理馬哈蒂爾·穆罕默德（Mahathir Mohamad）抨擊了那些「無恥的獲益者」並呼籲禁止「不道德的」貨幣交易。

索羅斯在亞洲金融危機中受到了最多的抨擊，但是其他的公司在對賭泰銖中下注更大，獲益也更大。

慈善事業

八十年代至九十年代間，索羅斯將重心逐漸從管理基金公司轉移到了慈善事業。

在南非種族隔離盛行期間，索羅斯給南非的黑人學生提供獎學金。此後，他花了數十億元支持全球先進的自由市場項目。在東歐共產主義倒台期間，他聚焦於跟東歐國家的文化交流。

索羅斯的開放社會基金（OSF）目前有37個地區辦公室，在100多個國家設有項目。OSF稱，他們致力於建立「有活力、有包容的民主體制，政府值得信任，並且開放全民參與」。

2017年，索羅斯在福布斯全球富豪榜排名第29位。他把180億美元的資產（據稱是他個人財產的80%）都轉給了OSF。

他在個人網站稱，他的目標是用他的財務自由來對抗世界上「最棘手的問題」。OSF持續支持全球人權運動，包括支持LGBT的運動。

政治與批評

對於世界經濟與全球政治，索羅斯一向直言不諱。2000年以後，索羅斯受到了民族主義政治家們的抨擊，他們將索羅斯描述為一個左派妖怪。

索羅斯公然抨擊了歐洲處理歐元債務危機的對策，在歐洲難民危機達到頂峰時，他慷慨贊助那些給難民提供幫助的團體。這些政策與他的出生國匈牙利是背道而馳的。最終，索羅斯的基金會辦公室撤離了匈牙利，原因是他們處在一個「日益壓迫」的環境。

圖片版權 Getty Images Image caption 2017年7月，匈牙利街頭印有索羅斯的廣告牌。

索羅斯的基金會還給致力於組織英國脫歐的組織「對英國最有利」（Best for Britain）捐贈了數十萬英鎊。那些支持英國脫歐的人、活動人士以及媒體就此批評了索羅斯。

2015年，OSF在俄羅斯被禁。俄羅斯稱OSF為「不良分子」，稱OSF對俄羅斯的安全和憲法秩序有威脅。

索羅斯是美國民主黨的大額捐贈人。他支持奧巴馬和希拉里競選總統，並將美國現任總統特朗普稱為「騙子」。

美國右翼陰謀論者和右翼網站也控訴索羅斯在近期在美國及全球策劃了一系列事件。這些美國右派稱，他涉嫌招募了反對特朗普的女性大遊行的人，此外還涉嫌組織了夏洛特維爾市（Charlottesville）的動亂以貶低美國的右翼政客。

這些陰謀論以及關於OSF的負面報道經常被指為「反猶」，這跟納粹時期的陰謀論一樣，那時，猶太銀行家們被指密謀建立「新的世界秩序」。

個人生活

索羅斯有過三次婚姻。他跟第一任妻子有兩個兒子一個女兒。1983年，他與第一任妻子離婚，隨後與第二任妻子結婚並於2005年離婚，他們育有兩個兒子。

2013年，索羅斯於比他年輕42歲的第三任妻子結婚。

除了對沖基金和慈善，索羅斯還涉足全球的體育投資。2012年，報道稱索羅斯買了少量的曼聯股票。