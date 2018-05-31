美軍太平洋司令部更名「印太司令部」背後
美國國防部宣佈，將「太平洋司令部」，更名為「印太司令部」。
國防部長馬蒂斯稱這次更名是為了「反映印度洋在美國戰略思維中的重要性正在提升⋯⋯印度洋與太平洋的聯繫正在增強」。
「太平洋司令部」於二戰後設立，是美軍規模最大、歷史最悠久的軍事司令部，有約37.5萬平民及軍事人員分派到該區。
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今次更名並不意味著美軍將擴大該司令部的規模，而是展現印度與美國越趨緊密的軍事關係。
什麼是「印太」？
去年底，美國總統特朗普在亞太經合會上提出「印太戰略」，作為美國政府針對太平洋以西地區的戰略，「取代」亞太地區的說法，以及前總統奧巴馬任期內的「重返亞太」戰略。
外界認為，這是針對中國、為了平衡中國在亞太地區影響力而拋出的概念。
但至今「印太戰略」將如何發展，仍不清晰；一些批評者更指出，特朗普政府的行動方向，將令美國在「印太」地區的影響力顯著縮減。
特朗普早前宣佈美國撤出與亞洲、美洲11國締結的「跨太平洋伙伴關係協定」（TPP），有分析認為這將令美國在此地區經貿事務上的話語權降低。
中國因素？
近年中國的崛起，既令太平洋周邊地區勢力平衡生變，在印度洋也建立了相當的影響力。
2017年，中國解放軍在東臨印度洋的非洲國家吉布提設立基地，是中國第一個海外軍事基地。與此同時，中國與巴基斯坦、斯里蘭卡與馬爾代夫的關係亦越來越緊密。
而中國高舉「一帶一路」倡議，在東南亞及西亞國家大舉投資基建，則被批評者質疑，中國此舉是透過輸出資金，增強對相關國家的控制，宣揚一套與西方不同、非民主的價值觀體系。
美國國防部長馬蒂斯在宣佈司令部更名時，則表示「印太地區有很多帶，也有很多路」。
「美國將繼續致力維持印太地區穩定，推廣以自由、開放為本的國際秩序規則。」馬蒂斯說。
今年二月，美國國防部曾批評中國正「尋求在印太地區的霸權地位」。
美印關係
與此同時，美國正在促進與印度的關係。
五角大樓官員表示，今次更名既是要強調印度在地區安全上的重要角色，同時也是要逼使軍事人員將更大的地域範圍納入考慮。
去年九月，馬蒂斯訪問印度，鞏固兩國軍事合作，並讚揚印度「很明顯是地區穩定與安全的一大支柱」。
2016年，美國指定印度為「主要防務伙伴」，增加軍事合作、拓展情報交流及降低國防合作門檻。
美國目前是印度第二大軍備出口國，過去十年向印軍提供的軍備價值近150億美元。