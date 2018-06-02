BBC中文本周推薦：你不容錯過的八個故事

2018年的第22周，兩岸關係再成為焦點。BBC中文這個星期有多篇有關兩岸的報道，包括談及「不當台灣人、改當中國人」的「脫台者」現象以及調查100間國際企業，分析它們的台灣表述。報道剖析了兩岸關係近期的角力。

文革 、六七暴動 、毛澤東也成為了本周的看點。BBC中文一篇報道促成了兩位失聯59年的好友重逢，兩人原本是廣州一家小學的同學，雖然分開近一甲子，但命運驚人地相似，兩人均因為文革被迫上山下鄉而逃到香港。一部講述香港「六七暴動」和2014年「兩傘運動」的電影上映，但在政治光譜上兩邊都不討好：一方說電影「漂白」六七暴動，另一方面認為電影「美化」了「兩傘運動」。博鰲亞洲區塊鏈論壇活動請來演員模仿毛澤東演講，引來批評，參與者更迅速與活動主辦方割席。

另外，在各界期待朝美峰會之時，BBC成功訪問了數名普通朝鮮民眾，揭露他們神秘的生活。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，廣受讀者關注，如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 遊走兩岸之間的「脫台者」

圖片版權 EPA

兩岸在商貿和 人文交流近年越來越緊密，許多台灣人在中國大陸工作和生活。近年比較知名的是台灣藝人黃安，台灣演藝人員赴中國大陸發展的很多，但他比較有爭議的是舉報台獨，向中國「表忠心」的言論和行為。

另一個知名的「脫台者」是最近才受到媒體關注的中共十九大黨代表盧麗安。台灣當局取消了盧麗安的台灣戶籍，並表示已經領有中國身份的盧麗安，以後將被視為「中國公民」。

中國大學近年擴大在台灣招生，導致台灣高中畢業生今年申請中國大學的人數暴增。按照這一趨勢，未來「脫台者」可能會越來越多。

2. 數據分析100間國際公司的台灣表述

中國政府要求多間航空公司寫明香港、台灣是中國的一部分，引來台灣輿論不滿，認為這是試圖「矮化」台灣。中國則警告在華的企業要不能一邊賺中國人民的錢，一邊傷害人民情感。

BBC中文翻查了100間不同類型國際公司的官方網頁，發現有十多家公司把台灣放在「國家」選項欄目，或把台灣稱為「中華民國」，包括時裝品牌普拉達（Prada），香奈兒（Chanel）、ASOS、連鎖快餐店肯德基、汽車公司菲亞特（Fiat）等。

另一些公司就把台灣稱為「中國台灣」、「中華台北」、「台灣地區」。

3. 巴拿馬外交轉向週年 中美大國博奕內幕解密

圖片版權 EPA

2017年6月12日，中美國家巴拿馬宣佈與台灣斷交。而過往的一年來，不斷有國家與台灣斷交，轉而跟北京建交。台灣指，這是中國大陸「金錢外交」的結果。

中巴建交即將屆滿週年，2017年12月主動辭職的美國前大使約翰‧費利（John Feeley）透露巴拿馬外交轉向的內幕，認為這是美國疏忽的結果。最令其吃驚的是，他在巴雷拉宣佈與中國建交前一小時才獲悉該決定，而竟然還是他打電話給巴雷拉時對方順口提及，而非主動告知這將影響區域現狀的決定。

4. 「毛澤東」站台區塊鏈論壇 新興行業「泥沙俱下」

圖片版權 WeChat

5月28日，一場在海南省的區塊鏈的論壇走紅了網絡，焦點落在其中一名演講者身上。他身穿中山裝，模仿前中國領導人毛澤東的湖南口音，在2018博鰲亞洲區塊鏈論壇活動上慷慨致辭。

這位「毛澤東」在致辭時說：「你們為了反對內外敵人爭取民族獨立和人民自由幸福，為了中華民族的偉大復興做出了突出的貢獻，我以毛澤東的名義感謝你們。」

網絡輿論發酵幾小時後，活動就被叫停。主辦方被官方約談。從與會者也迅速跟主辦方割席，不少贊助商拆掉或遮蓋住展板上自己的標識。

5. 朝鮮民眾大膽發聲：金正恩「就像吸血鬼」

如果你可以跟一名普通朝鮮人聊天，你會跟他聊甚麼？BBC成功與兩名朝鮮民眾取得聯絡，揭示這個神秘國度裏民眾的生活。

其中一名受訪者是一名市場小販。她形容朝鮮領導人金正恩會像一個「吸血鬼」一樣，用他的腦袋「把錢吸走」。她也說，朝鮮人普遍都不喜歡美國，因為他們認為自己生活貧困的原因就是美國。

朝鮮近月與國際社會的關係轉好，先是到訪中國與國家主席習近平見面，然後到訪韓國與總統文在寅見面，接下來還可能還美國總統特朗普見面。這份受訪者說，朝鮮國內對金正恩的評價也慢慢改變。

6. 考古學家趙康民：鑒定兵馬俑價值的第一人

圖片版權 Getty Images

1974年4月，陝西西安臨潼縣的文化專員趙康民接到電話說，一些農民在打井的時候找到了一些古物。他花了數天把發現的古物碎片拼合起來，還原了兩具紅陶戰士像。他意認到，那很可能就是秦朝雕像的殘骸。

不過， 1974年的中國正值文化大革命後期，令人畏懼的紅衛兵仍在試圖摧毀中國的舊傳統和舊思想。趙康民擔心，紅衛兵得悉他的發現後，會破壞這些無價的文物。幸好，中國政府當時決定保存這些文物，更設置博物館，留存後世。

但趙康民的貢獻多年來未獲得承認。而當地農民楊志發，被認為是用鏟子挖到第一塊文物的人，卻是被當成是兵馬俑的發現者介紹給遊客。

7. 兩名逃港知青百感交集的重逢

上世紀五十年代，一名叫夏思源和一名叫陳克治的中國青年，在廣州同福中路第一小學相遇。由於共同興趣，兩人惺惺相識，成為形影不離的好朋友。

升讀六年級的時候，其中一人被調離學校，他們失去聯絡。縱然分開近半世紀，他們的命運卻驚人地相似。席捲中國大陸的文化大革命中，作為知識青年的他們從城市被下放到農村，接受改造，後來不惜代價偷渡至香港安居扎根。

近六十年後，BBC中文的一篇報道成為兩人重逢的契機。

8. 《中英街1號》：歷史羅生門中的夾縫電影

圖片版權 Boundary Film Production Limited

一部講述香港親中份子為反對英國殖民統治而發起六七暴動的電影，本來就已經十分富爭議性；一部把六七暴動與香港近年社會運動比較的電影，更引來質疑：六七暴動和香港「雨傘運動」能否互相對比？

香港電影《中英街1號》導演趙崇基認為，任何歷史事件都可以對比，只是怎麼對比的問題。

影評人認為，《中英街1號》用大量影像和對白表達參與六七暴動者的觀點，對當中的「恐怖主義行徑」卻只有輕輕一句話，質疑電影「漂白」六七暴動。但同時，香港的親中陣營質疑，這部電影「美化」了兩傘運動。