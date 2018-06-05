高溫與會考：「氣溫上升 成績下降」揭秘

圖片版權 Getty Images Image caption 美國研究人員研究了高溫與考分之間的關係。

夏天到來氣溫開始升高，同時夏季也正值北半球許多國家和地區的學生面臨會考、高考等人生重要考試時刻。

在高溫下，學生們揮汗如雨地複習功課可想而知非常辛苦。而一些重大升學考試結果無疑對學生人生軌跡產生重要影響。

因此，不難理解會考前的天氣直接影響考生的休息與臨考狀態。

但溫度與考試成績真的有關聯嗎？

高溫與考分

美國哈佛大學的一項主要研究顯示，在高溫年頭學生的考試成績不盡人意。

研究發現，高溫與成績表現之間有"重要"的關聯。

該研究分析了13年以來的1000萬美國中學生的考試成績，發現高溫天氣對學生考分有負面影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 有些學生抱怨高溫天氣影響他們考試發揮。

研究建議可以使用空調來緩解高溫帶來的影響。

雖然之前人們總是聽學生們抱怨，高溫天氣影響他們的發揮。但是這次美國大學研究人員聲稱他們首次找到了明確的證據，即氣溫上升，成績下降。

研究人員匯總分析了從2001年到2014年期間學生們在不同年份以及不同天氣和溫度狀態下的考試分數，得出結論說，在高溫年度的考分往往偏低，而在氣溫較低年份的考試成績較好。

這一發現適用於所有地區，即北部比較涼爽地方以及氣溫較高的南部各州。

熱浪滾滾

這個題為"熱浪與學習"的研究說，天氣炎熱讓在校學習更加困難，同時也很難集中精力完成課外作業。

研究人員還做了一個計算，溫度平均每上升0.55攝氏度學習成績就下降1％。

根據研究，如果天氣變冷似乎並不影響學習成績，但是當氣溫開始升到21攝氏度以上就開始出現不良影響了。

特別是如果溫度高於32度，甚至38度對學習的影響開始加劇。

研究還發現，熱浪對家庭收入較低以及少數族裔家庭的學生影響更大。

這可能是因為富裕家庭的孩子如果成績落後的話，人們可能會想辦法來干預,例如補習等。但更簡單一點的解釋是， 富裕家庭以及學校更容易有空調設備。

哈佛肯尼迪政府學院（the Harvard Kennedy School of Government）的副教授古德曼（ Joshua Goodman）說，隨著溫度的升高，學生會感到" 分心、不安、難以集中精力"。

研究還發現在美國北部州，例如馬薩諸塞的學生在Pisa （國際學生能力評估計劃）這樣的國際考試中成績表現優秀，然而像南部一些州比如阿拉巴馬以及密西西比州成績則不盡人意。

與此同時，古德曼還說，這一結果也引發人們對氣候變化以及全球變暖是否將對學生成績產生影響這一問題的思考。

圖片版權 XINHUA Image caption 中國2017年全國統一高考在6月7日、8日舉行。

中國高考

5月剛剛結束，中國大陸本周也將進入一年一度的高考季節（6月7日、8日和9日全國大學入學統考）。

上網查一查北京未來7天的天氣預報，最高氣溫幾乎全在30攝氏度以上，最高達到38度。北京是北方城市，當然還不是最熱的。

中國自1977年恢復高考以來（77年除外，考試在10月份），每年7月份都是考生與家長備戰與考試最緊張忙碌的季節。

從2003年起，為了避免高溫天氣中國決定把高考日期提前1個月，改為現在的6月進行。

然而，即使提前一個月也還是酷暑難擋。

目前，並不清楚中國是否有平均溫度較高省份以及溫度較低省份學生考分對比研究。

同時，也看不到中國對有關高溫影響高考成績的相關報道與研究。

圖片版權 CNS Image caption 中國高考在夏季，往往天氣炎熱。

但每年臨近高考，中國的各種專家及建議都集中在如何讓考生放鬆休息，以及三餐營養、如何進食等。

同時，也有人們為了應付高溫採取相應措施的報道。

例如，中新網報道，2015年四川攀枝花持續高溫，高考一個星期前，氣溫已經升到了38度，地面實際溫度可能更高。

報道說，為應對高考，學校凖備了解暑降溫有關用品，有個別教室還配備了冷風機。

一些人還把高溫下的高考形容為如同"高烤"一樣。

高溫影響

再回到美國，研究人員說，由於黑人以及西班牙裔學生更集中生活在美國南部氣溫比較高的州，因此他們的成績也受到影響。

他們認為美國種族之間的成績差距中有13％是由高溫造成的。

研究人員還希望觀察高溫年對學生的長期影響。如果學生們剛好在熱浪年參加重要的考試，它是否意味著考不出理想的成績，因此導致上不了大學呢？

古德曼說，政策制定者以及家長有可能低估了氣溫對學校的影響以及教室溫度過高的後果。

他說，"其實，老師和學生都知道這是個問題，但他們不得不在這種情況下生活。"

公眾評說

那麼，普通民眾對這個研究結果又是如何評價和反應的呢？

印度的庫馬：

「天氣總會給考試結果帶來影響。我自己在冬季和夏季都參加過考試。我覺得夏天更影響考試發揮，原因在於高溫、中暑和身體脫水。」

約翰·哈蒙德：

「作為一名退休教師，這已經不是什麼新聞了。其實，可以簡單的說，這與實際考試關係不大，關鍵是在考試前這段時間的天氣狀況。我在英國南部海岸教書。 我們最怕復活節（通常在3月末或是4月初）是好天了。 因為，如果復活節天氣好，學生們都跑到沙灘上去複習功課，而不是呆在家裏認真地複習。我認為，研究應該集中在孩子們的智商上，通常比較聰明的學生自控能力比較強，他們可以抵禦往沙灘跑的誘惑。」

加納的哈尼：

「我想挑戰哈佛大學關於熱浪影響學生成績的研究。我生活在加納，加納是熱帶國家。即使從12月到4月期間天氣都很熱。加納全國的學生都參加考試，成績並沒有受影響。當然，有的學生考不好，但並不是由於天熱，而是他們複習不好。我在加納學習過，在熱浪天氣參加考試，我沒覺得有問題。」

阿弗貝爾：

「我40多年前參加過O-levels（相當於普通教育考試）以及A-levels（英國高中課程會考），對這個問題很了解。我本人有花粉過敏症（hay-fever），再加上天氣熱，簡直是雙重打擊。我受著花粉熱的煎熬，在高溫下複習功課。複習比考試更難受，考試還有個終點，但複習卻是沒完沒了，尤其是在高溫之下。」

菲爾德：

「我從1972年就當老師。熱浪期間考試結果沒有天氣涼爽時好，我對此完全贊成。在高溫下學習總的來說效果更糟。這也是為什麼包括英國、美國以及世界其他地方暑假比較長的原因。」