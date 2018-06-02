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美國總統特朗普一周前發公開信，取消六月與朝鮮領導人金正恩的會談，但不到一星期，他又改變主意，稱6月12日將如期在新加坡與對方見面，更聲言將在談判桌上「正式結束朝鮮戰爭」。

特朗普周五（6月1日）在白宮與朝鮮特使金英哲會談，後者親手遞交了一封金正恩的信。起初特朗普說這封信「非常有趣」，但隨後他又說還沒有打開信封。

朝鮮戰爭1950年爆發後三年，韓國和朝鮮達成停火協議，但至今仍未簽署正式的和平協議。換句話說，技術上雙方至今仍在戰爭狀態。

特朗普總統在白宮草坪透露，與金英哲的會談進展很順利。

被問到六月的峰會，特朗普認為美方必須「十分了解」朝鮮的談判團隊，也謹慎表示峰會可能無法就朝鮮富有爭議的核計劃達成最終協議。

他說：「我從來沒有說過一次會議全都解決，這要有個過程，但我們已經建立了關係，已經很積極了。」

特朗普和金正恩的歷史性會晤將成為美國和朝鮮領導人的第一次會晤。如果金正恩放棄核武器，特朗普表示願意幫助重建朝鮮經濟。金正恩說他致力於某種形式的「無核化」，但其具體要求並不明朗。

過去兩周「過山車式」外交風波

5月16日：朝鮮表示可能會退出峰會，指責美國有魯莽言論和陰險意圖

5月24日：特朗普取消峰會，指責朝鮮「極強怒氣和公開敵意」

5月26日：金正恩與韓國文在寅在兩國非軍事化邊界突然舉行會談

6月1日：朝鮮特使金英哲在白宮親自遞交金正恩親手信。特朗普稱，6月12日的峰會將如期舉行

金英哲在紐約與美國國務卿蓬佩奧會晤後，第二天訪問華盛頓。蓬佩奧描述雙方關於無核化進行了「實質性」會談。

「特朗普總統和我相信金正恩是那種能夠做出這種決定的領導者，在未來幾周和幾個月內，我們將有機會看到是否真的如此。」

《華爾街日報》援引知情政府官員稱，金正恩在金英哲交給特朗普的信中表示他有興趣參加會議，但沒有在無核化方面做出任何重大讓步或威脅。

聚光燈下特朗普式外交

BBC北美事務記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）分析

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特朗普式外交，在大家眼前實時呈現。這可能不是世界所期望的，我們也從未見過如此治國，那是因為美國人選出來一個與此前所有總統都不同的人。

回顧美國和朝鮮，過去幾個月從「火與怒」到「長久以來最佳」的關係，接著兩國首腦會議被提上日程，然後被取消，現在又再次確定舉行。正如16分鐘裏面對記者的問答，特朗普在進行這些歷史性談判時，匯聚全世界焦點。

通過一項立法很困難，應對通俄門調查令人氣惱。而在白宮歡迎「朝鮮第二號權力人物」金永哲則相對容易不少。

即使特朗普宣佈不斷在取得進展，他還是在降低外界對於即將到來的峰會的預期，他表示從未計劃讓這場峰會在隆重的簽字儀式中結束。

目前看來，新加坡會議只是第一步——一次歷史性的拍照機會，以及一些未來取得真正突破的希望。

然而，去年特朗普還被認為會將美國引向戰爭，目前的情形似乎已綽綽有餘。

如何走到這一步？

朝鮮已經進行了六次核試驗和多次彈道導彈試驗，與此同時，經常性地對其敵人（特別是美國）發出措辭激烈的好戰言論。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮半島無核化：特朗普金正恩會妥協嗎？

朝鮮聲稱已經研製出一種核武器，小到可以由遠程導彈攜帶，打擊美國本土。但這點仍未得到證實。

一直以來與朝鮮談判的嘗試都失敗了。但今年4月，朝鮮和韓國的兩位領導人實現了歷史性會談。

在關係解凍的情況下，美國承諾，如果朝鮮同意放棄核武器，將幫助重建朝鮮經濟。

但美國希望首先實現無核化，然而究竟金正恩是否願意完全棄核，始終未知。