去沙特培養駕校女考官的英國女司機

圖片版權 Susan Newbon Image caption 蘇珊（左）與另外兩位被選中去沙特教車的女教官

沙特，這個盛產石油的國家，自打決定解除女性駕駛禁令後，在全世界開始了招募女教官的行動。

來自英國威爾士地區的蘇珊·紐邦（Susan Newbon）在1500個應徵者中脫穎而出，成為三位被選中去沙特訓練駕校女教官和女考官的女司機。

另外兩位沙特選中的外國女司機是加拿大的狄波拉·謝伍德（Deborah Sherwood）和美國的諾瑪·阿德安森（Norma Adrianzen）。

沙特是全世界唯一一個禁止女性駕駛的國家。但這一情況從本月24日開始將徹底改變。

沙特國王於去年9月頒布命令，從2018年6月24日開始，允許女性獲得駕駛執照。

蘇珊和另外兩位國際女教官，也將從這一天開始正式上崗工作。她們的頭銜是「資深評審」，將在沙特工作約兩年，培訓駕校女教官和女考官。

蘇珊早在今年4月1號就已經被接到巴林，她在那裏拿到去沙特的簽證後就被送往沙特去籌備開辦駕校。

成就女人

蘇珊今年56歲，住在威爾士的格拉摩根谷。早在1987年，她就已經在德國開始了教車生涯。

圖片版權 Susan Newbon Image caption 蘇珊說，很榮幸能幫助沙特女性學會開車，有所成就。

1993年，她從德國回到英國，建立了自己的駕校。

說起去應聘這份工作，蘇珊還記得自己的忐忑心情：一輩子都是給自己打工，自己當老闆，從來沒有寫過簡歷，也從來沒有參加過應聘面試。

「我最初對去沙特工作感到很緊張，不過我的擔心其實完全沒必要。整個過程就像是坐過山車，在沙特感受到的一切與我預想的完全不同。那裏的人們很歡迎我們。」

據蘇珊介紹，有些沙特婦女已經前往中東的其他國家去獲得駕駛執照和駕駛經驗，為她們將開始的駕校培訓做好凖備。

蘇珊說，過去幾個星期，與沙特的女性們接觸，了解到她們的文化，了解到開車對她們日常生活有多麼大的影響，為自己能成為這些重大變革中的一分子倍感榮幸。

「我之所以決定去，是因為我希望看到其他女性有所成就。」

女司機

圖片版權 Vogue Arabia/Boo George Image caption 《時尚》雜誌Vogue阿拉伯語版推出的6月版以沙特公主海雅坐在駕駛室為封面。

女性終於獲得駕駛資格，這對沙特女性來說，的確是一件大事。

多年來，沙特只有男性才可以有駕駛執照，而女性如果在公共場合開車可能會被拘捕或罰款。

由於這樣一條法律，很多家庭不得不僱用私人司機來為女性親屬開車。

沙特為女性爭取權益的組織為這一天的到來不懈努力了多年，而一些女性則因為違反規定而被監禁。

美國《時尚》雜誌Vogue推出的阿拉伯語版6月刊，以這樣的封面紀念沙特女性即將獲得駕駛資格。

這一封面也引來爭議。批評者認為雜誌罔顧沙特當局最近拘捕一些女性維權人士的事實，是對女性爭取權益遭遇到的打壓「充耳不聞」。

不過，支持者認為，這的確是「開天闢地第一遭」，公主亮相有助於人們對沙特女性地位的承認。

在沙特，女性在做很多事情之前，仍然必須徵得生活當中男性監護人的同意。這些事情包括：申請護照、出國、結婚、開銀行賬戶、做整容手術、離開監獄，等。