朝鮮人權：美朝峰會缺席的議題

圖片版權 Getty Images Image caption 大多朝鮮數兒童能接受基礎教育，但有些兒童被迫提前輟學。

如果一切順利，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩即將在新加坡會面。聯合國曾表示，朝鮮民眾生活在「系統、廣泛和嚴重的人權侵犯」之下，但兩位領導人見面談論人權問題的可能性微乎其微。

我們總結了這些幾乎不可能被提及的「缺席議題」。

政府監控

金氏家族祖孫三代已統治朝鮮近70年，這裏成為國際社會的孤島。朝鮮民眾被要求完全效忠金正恩及其家族。

在朝鮮，國家掌管著一切，並利用龐大的監視網積極地監視其國民。

儘管糧食、燃料和基本生活必需品普遍短缺，但朝鮮當局嚴格把控著經濟，並將資金大量投入核導計劃。

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮中央通訊社是朝鮮人了解外部世界的主要媒體窗口。

人權觀察組織（HRW）亞洲區主管布萊德·亞當斯（Brad Adams）對BBC表示，只有朝鮮有能力發展昂貴的核項目，因為它是一個「極權國家」，它「從饑腸轆轆的朝鮮人肚子裏搜颳走了食物」。

媒體監控

朝鮮可能是世界上控制媒體最嚴的地方。無國界記者組織（RSF）將其排在世界新聞自由指數的榜尾。

朝鮮民眾從官方媒體獲得所有的新聞、娛樂和其他信息，媒體上讚美領導人的聲音從不間斷。

據無國界記者組織，如果朝鮮公民觀看、閲讀或收聽國際媒體的舉動被發現，他們將面臨牢獄之災。

手機在朝鮮很普遍，但打國外電話並不容易，國際特赦組織研究員方欣浩對BBC解釋說：「你可能要在黑市上買一個中國手機，搭車到中朝邊境。即便如此，朝鮮的特工也可能會攔截你。」

在朝鮮，只有平壤少數養尊處優的精英人群可以接觸到互聯網，其他人則受到嚴格限制。朝鮮還擁有一套自己建立的內聯網。

圖片版權 2016 DigitalGlobe Inc Image caption 這張衛星圖像顯示了一個擁有多種設施的朝鮮監獄。

宗教自由

朝鮮憲法承諾其公民有「信仰權」。朝鮮存在著佛教、薩滿教和朝鮮本土宗教天道教的教徒，還有國家控制的教會。

但方欣浩認為，這主要是為了「表演」。

「實際上，這裏沒有宗教自由，每個人都被灌輸對待金氏家族要幾乎達到崇拜的程度。」

2014年，一份聯合國報告稱，如果基督徒在國家控制的教會以外舉行宗教活動，他們將面臨「迫害和嚴厲的懲罰」。

朝鮮對外國傳教士也持否定態度。 裴俊浩（Kenneth Bae）是一名朝鮮裔美國傳教士，曾組團前往朝鮮。2013年，他因「顛覆政權」的罪名被判15年勞改，後於2014年因健康原因被釋放。

集中營

「一些人說，朝鮮是世界上最大的開放式集中營」， 布萊德·亞當斯說，「我認為這並沒有言過其實」。

圖片版權 Reuters Image caption 美國學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）在2016年因偷竊宣傳畫被捕，因健康原因在被關押17個月後釋放，但回家後不久死亡。

美國國務院的報告說，朝鮮有8萬至12萬人被關押在監獄裏。

活動人士說，從觀看韓國DVD到試圖「叛逃」，朝鮮民眾幾乎可以因任何事而被關押。

被判犯有政治罪的人常被送到殘酷的勞改營，從事採礦、伐木等體力活動。

國際特赦組織稱，這些集中營「難以忍受的殘酷」。被拘留者面臨酷刑和警衛的毆打，女性更常受到性脅迫和性侵。

並非所有被關押者都真的犯了罪，朝鮮實行「連坐」，如果一名家庭成員被判有罪，全家都有可能受到懲罰。

朝鮮廣泛使用死刑，並公開處決犯人。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些現已被釋放的被拘留者在北美回憶說，他們被拘留期間被迫在農場工作。

拘禁外國人

在朝的外國人常被逮捕和長期拘禁，他們通常因政治原因被捕，並在適當時機被當成外交籌碼。

本月早些時候，三名被指控「從事敵對活動」而被關進勞改營的美國公民被釋放。朝鮮希望在首腦會議前，以此釋放善意姿態。

但美國學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）沒有這麼幸運。他在2016年因偷竊宣傳畫被捕，因健康原因在被關押17個月後釋放，但回家後不久死亡。

目前，仍有六名韓國囚犯據信遭到關押。

朝鮮還承認在70年代綁架了至少13名日本公民，這些人被用來教朝鮮特工日語及日本的日常生活習慣。

其他典型的綁架事件包括一名著名韓國女演員和她的電影導演前夫。他們在20世紀70年代遭到綁架，被要求給朝鮮當局拍攝電影，但兩人隨後設法逃跑。

強迫勞動

據一份人權觀察組織的報告，絶大多數朝鮮人都曾從事過無償勞動。

一些逃離朝鮮的前學生告訴該組織，他們的學校曾強迫他們每年農忙時節在農場耕種兩次，一次一個月。

朝鮮還遣送成百上千的人到海外充當低成本勞動力，很多人在近乎奴隸式的條件下工作。

圖片版權 Getty Images Image caption 一些朝鮮婦女說，軍隊中亦普遍存在性侵行為。

它還向中國、科威特和卡塔爾等國派遣勞工。儘管因聯合國制裁，大多數國家已經停止對朝鮮簽發工作簽證，然而有報道顯示，朝鮮工人仍在一些地方工作。

布萊德·亞當斯說：「很多海外工人住在被監視的宿舍裏，他們不能自由活動，基本上是囚犯。」

這些工人的工資常被朝鮮當局剝奪，這是該國巨大的收入來源。

婦女權利

在朝鮮，歧視婦女的現象非常嚴重，但方欣浩認為，「沒有一種方法可以量化朝鮮的不平等現象，比如如何衡量男女之間的工資差距」。

儘管朝鮮以公平的社會自居，但有消息指，一些婦女被剝奪了教育和就業機會。

布萊德·亞當斯稱，「女性確實很容易成為受害者——性暴力是存在的，但如果有人攻擊她們，她們沒有人抱怨」。

女性在拘留所遭到酷刑、強姦和其他性虐待的報告也非常多，軍隊中亦普遍存在性侵行為。

兒童營養不良

方欣浩認為，朝鮮的孩子的確可以接受教育，但有些人不得不很早輟學，以減輕家庭負擔。

朝鮮的政治議程主導了學校的課程，朝鮮人的知識「從小就受到限制」。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名朝鮮男孩在吃聯合國世界糧食計劃署提供的維生素和礦物質豐富的食物（2004年資料照片）。

據聯合國兒童基金會報告，將近20萬名朝鮮兒童患有嚴重的營養不良，其中6萬人「嚴重營養不良」。

朝鮮常反駁外界對其人權記錄的批評，表示朝鮮國民「對世界上最優越的人權體系感到自豪」，並抨擊其他國家的人權缺陷。

但布萊德·亞當斯說，朝鮮的人權話題像是個「無底洞」。

對於即將到來的美朝峰會，他表示，「每個人都在關注自己的利益，沒有人關注朝鮮民眾的利益」。