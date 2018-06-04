朝鮮人權：美朝峰會缺席的議題
如果一切順利，美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩即將在新加坡會面。聯合國曾表示，朝鮮民眾生活在「系統、廣泛和嚴重的人權侵犯」之下，但兩位領導人見面談論人權問題的可能性微乎其微。
我們總結了這些幾乎不可能被提及的「缺席議題」。
政府監控
金氏家族祖孫三代已統治朝鮮近70年，這裏成為國際社會的孤島。朝鮮民眾被要求完全效忠金正恩及其家族。
在朝鮮，國家掌管著一切，並利用龐大的監視網積極地監視其國民。
儘管糧食、燃料和基本生活必需品普遍短缺，但朝鮮當局嚴格把控著經濟，並將資金大量投入核導計劃。
- 特朗普：將在新加坡談判桌上討論正式結束朝鮮戰爭
- 觀點：美朝直接接觸後的中國朝鮮戰略走向
- 代表朝鮮赴美的金正恩「左右手」金英哲是誰
- 朝鮮說自己棄核 我們怎麼核實？
- 代表朝鮮赴美的金正恩「左右手」金英哲是誰
人權觀察組織（HRW）亞洲區主管布萊德·亞當斯（Brad Adams）對BBC表示，只有朝鮮有能力發展昂貴的核項目，因為它是一個「極權國家」，它「從饑腸轆轆的朝鮮人肚子裏搜颳走了食物」。
媒體監控
朝鮮可能是世界上控制媒體最嚴的地方。無國界記者組織（RSF）將其排在世界新聞自由指數的榜尾。
朝鮮民眾從官方媒體獲得所有的新聞、娛樂和其他信息，媒體上讚美領導人的聲音從不間斷。
據無國界記者組織，如果朝鮮公民觀看、閲讀或收聽國際媒體的舉動被發現，他們將面臨牢獄之災。
手機在朝鮮很普遍，但打國外電話並不容易，國際特赦組織研究員方欣浩對BBC解釋說：「你可能要在黑市上買一個中國手機，搭車到中朝邊境。即便如此，朝鮮的特工也可能會攔截你。」
在朝鮮，只有平壤少數養尊處優的精英人群可以接觸到互聯網，其他人則受到嚴格限制。朝鮮還擁有一套自己建立的內聯網。
宗教自由
朝鮮憲法承諾其公民有「信仰權」。朝鮮存在著佛教、薩滿教和朝鮮本土宗教天道教的教徒，還有國家控制的教會。
但方欣浩認為，這主要是為了「表演」。
「實際上，這裏沒有宗教自由，每個人都被灌輸對待金氏家族要幾乎達到崇拜的程度。」
2014年，一份聯合國報告稱，如果基督徒在國家控制的教會以外舉行宗教活動，他們將面臨「迫害和嚴厲的懲罰」。
朝鮮對外國傳教士也持否定態度。 裴俊浩（Kenneth Bae）是一名朝鮮裔美國傳教士，曾組團前往朝鮮。2013年，他因「顛覆政權」的罪名被判15年勞改，後於2014年因健康原因被釋放。
集中營
「一些人說，朝鮮是世界上最大的開放式集中營」， 布萊德·亞當斯說，「我認為這並沒有言過其實」。
美國國務院的報告說，朝鮮有8萬至12萬人被關押在監獄裏。
活動人士說，從觀看韓國DVD到試圖「叛逃」，朝鮮民眾幾乎可以因任何事而被關押。
被判犯有政治罪的人常被送到殘酷的勞改營，從事採礦、伐木等體力活動。
國際特赦組織稱，這些集中營「難以忍受的殘酷」。被拘留者面臨酷刑和警衛的毆打，女性更常受到性脅迫和性侵。
並非所有被關押者都真的犯了罪，朝鮮實行「連坐」，如果一名家庭成員被判有罪，全家都有可能受到懲罰。
朝鮮廣泛使用死刑，並公開處決犯人。
拘禁外國人
在朝的外國人常被逮捕和長期拘禁，他們通常因政治原因被捕，並在適當時機被當成外交籌碼。
本月早些時候，三名被指控「從事敵對活動」而被關進勞改營的美國公民被釋放。朝鮮希望在首腦會議前，以此釋放善意姿態。
但美國學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）沒有這麼幸運。他在2016年因偷竊宣傳畫被捕，因健康原因在被關押17個月後釋放，但回家後不久死亡。
目前，仍有六名韓國囚犯據信遭到關押。
朝鮮還承認在70年代綁架了至少13名日本公民，這些人被用來教朝鮮特工日語及日本的日常生活習慣。
其他典型的綁架事件包括一名著名韓國女演員和她的電影導演前夫。他們在20世紀70年代遭到綁架，被要求給朝鮮當局拍攝電影，但兩人隨後設法逃跑。
強迫勞動
據一份人權觀察組織的報告，絶大多數朝鮮人都曾從事過無償勞動。
一些逃離朝鮮的前學生告訴該組織，他們的學校曾強迫他們每年農忙時節在農場耕種兩次，一次一個月。
朝鮮還遣送成百上千的人到海外充當低成本勞動力，很多人在近乎奴隸式的條件下工作。
它還向中國、科威特和卡塔爾等國派遣勞工。儘管因聯合國制裁，大多數國家已經停止對朝鮮簽發工作簽證，然而有報道顯示，朝鮮工人仍在一些地方工作。
布萊德·亞當斯說：「很多海外工人住在被監視的宿舍裏，他們不能自由活動，基本上是囚犯。」
這些工人的工資常被朝鮮當局剝奪，這是該國巨大的收入來源。
婦女權利
在朝鮮，歧視婦女的現象非常嚴重，但方欣浩認為，「沒有一種方法可以量化朝鮮的不平等現象，比如如何衡量男女之間的工資差距」。
儘管朝鮮以公平的社會自居，但有消息指，一些婦女被剝奪了教育和就業機會。
布萊德·亞當斯稱，「女性確實很容易成為受害者——性暴力是存在的，但如果有人攻擊她們，她們沒有人抱怨」。
女性在拘留所遭到酷刑、強姦和其他性虐待的報告也非常多，軍隊中亦普遍存在性侵行為。
兒童營養不良
方欣浩認為，朝鮮的孩子的確可以接受教育，但有些人不得不很早輟學，以減輕家庭負擔。
朝鮮的政治議程主導了學校的課程，朝鮮人的知識「從小就受到限制」。
據聯合國兒童基金會報告，將近20萬名朝鮮兒童患有嚴重的營養不良，其中6萬人「嚴重營養不良」。
朝鮮常反駁外界對其人權記錄的批評，表示朝鮮國民「對世界上最優越的人權體系感到自豪」，並抨擊其他國家的人權缺陷。
但布萊德·亞當斯說，朝鮮的人權話題像是個「無底洞」。
對於即將到來的美朝峰會，他表示，「每個人都在關注自己的利益，沒有人關注朝鮮民眾的利益」。