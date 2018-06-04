沉沒海底百年的寶物　現在應歸誰

你的器材不支持播放多媒體材料 "聖荷西號"被視為沉船中的「聖杯」（英文錄像）

300年前被英國船艦擊沉的西班牙船「聖荷西號」，再有新研究結果公布。

這艘船當時據稱載著搜羅自南美殖民地的大批金、銀及寶石，原定運送給西班牙國王菲利普五世，作為西班牙王位繼承戰爭的軍費。

哥倫比亞方面指，該國於2015年年在港口城市卡塔赫納對開海域，發現這艘沉船。

去年，哥倫比亞總統桑托斯（胡安曼努埃爾桑托斯）指打撈聖荷西號的行動「打開了哥倫比亞，以至全世界文化及科學史的新篇章」。

與此同時，一隊海事考古學家在海底機器人的協助下展開調查，並將一些發展公諸於眾。據估計，聖荷西號將是已被發現的沉船中，價值最高的一艘，當中的寶物價值將達數十億。

全球有數以千計的沉船仍埋在海牀，聖荷西只是其中之一。打撈這些載著百年寶物的沉船，對考古學家與尋寶者都相當吸引。

問題是，在幾百年後被發現的這些沉船，現在應歸誰？

圖片版權 AFP Image caption 聖荷西號在哥倫比亞港口城市卡塔赫納對面海域被發現

英國南安普敦大學考古學者、本身是律師的羅伯特·麥金托什（Robert Mackintosh）對BBC表示，針對這些打撈作業，國際社會有一些協定好的規則。然而，沉船中的貴重物品該由哪一方來保管，往往由不同國家根據國際法框架去商議。

「情況非常複雜，通常很多不同國家及個人，均會根據不同的法制，聲稱對沉船擁有一定所有權，而這些所有權通常有衝突。」

舉例而言，沉船的船主對船隻具有所有權，但這項所有權，可以被沉船所在水域的國家取代。

「沒有任何根據」

海洋考古學者彼得·坎貝爾（Peter Campbell）說，「海洋是世界上最大的博物館」。

與此同時，在沉船裏尋寶也是盤大生意。

然而，坎貝爾指出，通常考古打撈作業所需的資金，往往比沉船的價值還要高。

有報道指，聖荷西號所載寶物的價值可達170億美元，而哥倫比亞政府2015年發現該沉船時，公布的估值則為10億到100億之間。

坎貝爾認為170億的估值「沒有任何根據」。雖然如此，專家普遍同意聖荷西號有極高的金錢及文化價值。

圖片版權 EPA Image caption 聖荷西號當年被英國海軍擊沉

法律是怎麼說的？

2001年出台的聯合國教科文組織保護水下文化遺產公約，訂明瞭水下打撈的最佳實踐方式，並列出一些指引，規定參與相關保育管理的人員資格。

聯合國專管水下文物的部門對BBC表示，他們很樂意就水下文物爭議擔任居中協調者，然而就聖荷西號一事，至今沒有任何一方接觸他們。

本身擁有該船隻的國家，可聲明對沉船的所有權；即使該船隻已被擊沉及遺棄數百年，最原初的船隻所有人，對船隻的所有權仍沒有失效。

此前亦有個案，本身擁有船著所有權的國家，將所有權讓給另一國家，方便沉船殘骸及貨物在後者的博物館收藏及展出。

圖片版權 AFP Image caption 「仁慈聖母號」殘骸中打撈出的錢幣

然而，如果沉船的位置在另一個國家的主權水域，事情就會變得複雜。

麥金托什指出，一個國家對其境內水域有完整主權，因此可以將沉船視為己有。而當沉船位於公海，法律上的問題就更難辦。

他接著解釋，每當有沉船被發現，該船著的登記國家除了聲明所有權外，還可援引「主權豁免」，但這僅針對一些不受他國司法管轄的船隻類別，如戰船及非商業用船隻。

原屬西班牙的沉船「仁慈聖母號」，早前被尋寶公司「奧德賽海事探索」發現，觸發官非，美國一名法官根據2009年年修訂的主權轄免原則，裁定該國法院對事件無司法管轄權。

圖片版權 EPA Image caption 「仁慈聖母號」殘骸中打撈出的餐具

該公司在直布羅陀對開海域發現船隻殘骸，打撈出17噸貴金屬錢幣，並運回美國;但法庭頒令要求該公司將數十萬個金，銀幣交予西班牙政府。

該公司認為，沉船位置屬公海範圍，公司有打撈殘骸的權利；但西班牙政府則指，該國從未放棄對船隻貨物的所有權，船上錢幣是西班牙政府的國家文物。

沉船殘骸中的寶物來源地，也可能會成為爭議焦點。在上述例子中，秘魯政府也向美國法院申述稱，船上的珍貴錢幣所使用的金屬原材料，是開採自當年仍屬西班牙殖地的秘魯。