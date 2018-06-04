美朝峰會前金正恩軍隊換將 巧合還是有意？

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據韓聯社援引消息人士的話稱，朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普的美朝"歷史峰會"前夕，金正恩更換了3名軍隊高官：人民武力部部長、總參謀長和總政治局長。

韓聯社報道說，"朝鮮人民武力部部長樸永植、朝鮮人民軍總參謀長李明洙已相應被人民武力部第一副部長盧光哲和副總參謀長李永吉替換。"

據信，朝鮮人民軍中的"一號"位、總政治局局長金正角也由朝鮮勞動黨平壤市委員會前委員長金秀吉接任。

韓國媒體的爆料引起國際媒體和分析人士的廣泛關注。包括BBC，路透社，《紐約時報》，《華盛頓郵報》等都轉載韓聯社的報道並揣測金正恩此舉的動機。

敏感

全世界的眼球都盯在6月12日（如果雙方不再變卦的話）特朗普與金正恩的歷史性峰會，朝鮮軍方3位高官更迭，時機顯得非常敏感，讓人產生聯想也是自然。

據路透社的報道說，有美國官員認為朝鮮軍方高級官員中有些人對金正恩與韓國和美國的互動持不同看法。

被更換的這幾位軍方高官被認為在思維上缺乏靈活性，可能對金正恩最近幾周推動與韓國和美國的外交努力有保留，因此被解除職務。

《華盛頓郵報》6月3日援引了解美朝峰會籌備情況人士的話說，朝鮮在和美國進行私下接觸的過程中，金正恩不僅擔心自己在新加坡的人身安全問題，還怕軍隊中有人會趁機謀反。

金正恩會向美國官員吐露自己的心病？是金正恩一覺醒來把山姆大叔認了知己，還是美國人一廂情願的過度解讀？

要有點譜的揣測金正恩今天的舉動，我們還要回到7年前。

2011年金正恩的父親金正日去世後，許多朝鮮觀察認識都預測繼位的金正恩 "幼主勢弱"，金家王朝氣數將盡。

過去兩周「過山車式」外交風波

5月16日：朝鮮表示可能會退出峰會，指責美國有魯莽言論和陰險意圖

5月24日：特朗普取消峰會，指責朝鮮「極強怒氣和公開敵意」

5月26日：金正恩與韓國文在寅在兩國非軍事化邊界突然舉行會談

6月1日：朝鮮特使金英哲在白宮親自遞交金正恩親手信。特朗普稱，6月12日的峰會將如期舉行

解讀

理由是金正恩的祖父金日成從掌權第一天起，一直在培養長子金正日為接班人，無論金日成去到哪裏，"太子"金正日都伴其左右。1994年金日成去世後，金正日立刻平穩繼位。

但2011年金正日辭世時，金正恩剛被確立為金家王朝下一個掌門人開始培養不久。許多專家預言，內外交困的金正恩可能很快會被推翻。

很快便被推翻了的是專家們的預測。

短短數月內，朝鮮人民軍總參謀長李英浩與人民武力部長金英春雙雙被解職。直到今天人們仍不知曉李英浩身在何方。

事實是，自金正恩2011年底接任朝鮮領導人以來，朝鮮黨內和軍隊的高層職位一直在經歷洗牌過程。

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮半島無核化：特朗普金正恩會妥協嗎？

巧合

2012至2016年間，金正恩發動了金日成時代後朝鮮最大規模的一次肅清行動。韓國國家安全戰略研究院統計顯示，在此期間有140名軍隊高官與政府官員被處決，另有200人被革職或監禁。

其中包括金正恩的姑父張成澤和同父異母的哥哥金正男。

六親不認，金正恩清除了所有被視為擋在他路上的人，並以更年輕、對他更忠心的人取而代之。金正恩的絶對權威是不容置疑的，開會打個瞌睡就可能掉腦袋。

據信，新軍事領導層的任命是5月17日在朝鮮勞動黨中央軍委擴大會議上宣佈的。在此期間，特朗普朝令夕改，與金正恩會晤，一會兒說見，一會兒又說不見也罷，一會又說還是要見見。

金正恩要按一些分析人士的揣測是在以更換軍方高官向美國釋放信號，這信號還不亂了套了？

韓國總統文在寅在最近兩次與金正恩會晤後，都確認金正恩表示要實現"朝鮮半島徹底無核化"。

但是，金正恩的"朝鮮半島徹底無核化"的內涵與外延是什麼？誰也琢磨不透。

金正恩究竟想要什麼？他是否真的想要走上一條與祖父金日成和父親金正日不同的道路？

誰也不知道，誰都想知道。

或許，金正恩與特朗普在新加坡握手後，世人可能窺見一點端倪，如果兩人真的見了面的話。